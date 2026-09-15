ETV Bharat / state

অনুদান দেওয়া নিয়ে কড়া নবান্ন, পুজো কমিটির নিজস্ব অ্যাকাউন্ট ছাড়া মিলবে না টাকা

Durga Puja 2026: পুজো কমিটির সদস্য বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেবে না বলে জানিয়েছে প্রশাসন । ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।

Durga Puja 2026
পুজো অনুদানে কড়া রাজ্য (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 10:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: পুজোর অনুদান দেওয়া নিয়ে কড়া নবান্ন । পুজো কমিটির নিজস্ব অ্যাকাউন্ট ছাড়া মিলবে না টাকা । দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান বণ্টনে এবার আর কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার। অনুদানের টাকা ঠিক কোন কমিটির অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে এবং কীভাবেই বা সেই বিপুল অর্থ খরচ হচ্ছে, তার উপর এবার কড়া নজরদারি থাকছে প্রশাসনের।

গোটা প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা আনতে ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এবার থেকে সরকারি অনুদান পেতে হলে পুজো কমিটির নিজস্ব নামে একটি বৈধ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। কোনও ব্যক্তি বিশেষের বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে সরকারি অনুদানের টাকা পাঠানোর আর কোনও সুযোগ থাকছে না।

আবেদনের নয়া নিয়ম

  • যে সব পুজো কমিটির নামে এখনও নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, সরকারি সুবিধা পেতে তাদের দ্রুত অ্যাকাউন্ট খুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অনুদানের আবেদন করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মানতে হবে। পুজো কমিটির সভাপতি অথবা সম্পাদককে নিজেদের কমিটির প্যাডে বা লেটারহেডে আবেদনপত্র তৈরি করে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে।
  • শুধু আবেদনপত্র জমা দিলেই হবে না। সেই আবেদনের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে কমিটির নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি ক্যানসেলড চেক এবং পাসবুকের প্রথম পাতার প্রতিলিপি। এর মূল উদ্দেশ্য হল, আবেদনপত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই যেন কমিটির আসল পরিচয় নিখুঁতভাবে যাচাই করে নেওয়া যায়।
  • পুলিশি অনুমতির জন্য আবেদনকারীদের যে ধরনের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হয় ঠিক সেই প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গেই এবার যুক্ত হচ্ছে অনুদানের এই কড়া আর্থিক নজরদারি। শুধু বর্তমান বছরের নথিপত্র নয়, অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবও বড় ভূমিকা পালন করবে। গত বছরের পুজোর অনুমতিপত্রের প্রতিলিপি এবং আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব সরকারের কাছে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
  • গত বছর যে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছিল, তার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বা ব্যবহারের শংসাপত্র জমা দেওয়ার স্বীকৃতিপত্রের কপিও এবার আবশ্যিক করা হয়েছে। এর সঙ্গে দিতে হবে 2026 সালের অনুদানের জন্য করা অনলাইন আবেদনপত্রের প্রতিলিপি।
  • 2026 সালের পুজো কমিটির সকল সদস্যের নামের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও জমা দিতে হবে। কমিটির লেটারহেডে দেওয়া সেই তালিকায় প্রত্যেক সদস্যের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। প্রশাসনের এই নতুন ব্যবস্থায় একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার। কমিটির অস্তিত্ব, নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সদস্যদের সচিত্র পরিচয়, গত বছরের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছ হিসাব এবং প্রাপ্ত অনুদানের যথাযথ ব্যবহার—এই সবকিছুর প্রামাণ্য নথি যাচাই করার পরেই অনুদানের টাকা ছাড়তে চাইছে সরকার।

শুভেন্দুর পুজো বার্তা

রাজ্যে দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বদলের বাংলাতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকছে। তবে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা বদল এনেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চলতি বছরে পুজো কমিটিগুলির জন্য এক লক্ষ টাকা করে অনুদান ঘোষণা করেছেন তিনি। তবে এই টাকা মূলত ছোট বাজেটের পুজোগুলির জন্যই বরাদ্দ করতে চাইছে সরকার। বড় বাজেটের পুজোগুলিকে অনুদান না নেওয়ার জন্য তিনি সরাসরি বার্তা দিয়েছেন।

নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "যাদের ছোট বাজেট, তাদের অনুদান দেব। আমি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাই না। যারা সক্ষম তাদের বলব, সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্য না-নিতে। যাঁরা এই টাকা না হলে পুজো করতে পারবেন না, তাদের জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা দেবে।"

সাত কমিটির সিদ্ধান্ত

মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতার বেশ কয়েকটি প্রথম সারির বড় পুজো কমিটি সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এখনও পর্যন্ত শহরের সাতটি বড় পুজো কমিটি এই সরকারি আর্থিক সাহায্য ফিরিয়ে দিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে সন্তোষপুর লেক পল্লি, টালা প্রত্যয়, চোরবাগান সর্বজনীন, নাকতলা উদয়ন সংঘ, রাজডাঙা নব উদয় সংঘ, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার এবং ফুলবাগান সর্বজনীনের মতো নামিদামি পুজো কমিটিগুলি।

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
DURGA PUJA GOVT GRANTS
STRICT GUIDELINES FOR PUJA GRANTS
পুজো অনুদানে কড়া নবান্ন
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.