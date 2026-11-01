রাজনৈতিক হিংসায় মৃতদের পরিবারের সদস্যকে সরকারি চাকরি, বিজ্ঞপ্তি জারি নবান্নের
Nabanna on Political Violance Victims Family Job: চাকরিতে যোগ দিয়ে আবেদনকারীকে প্রতি বছর লিখিত অঙ্গীকারপত্রে জানাতে হবে তিনি নিহতের পরিবারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন ৷
Published : November 1, 2026 at 10:28 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: গত 25 বছরে রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিল রাজ্য সরকার । মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের পর এবার নির্দেশিকা প্রকাশ করল স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর ।
নতুন এই প্রকল্পের আওতায় হিংসায় নিহতদের পরিবারের একজন যোগ্য সদস্যকে 'গ্রুপ ডি' পদে বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ করা হবে । শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক হিংসার শিকার পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়ার এই পদক্ষেপ প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
সরকারি মহলের দাবি, গত শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারির মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া আরও একধাপ এগিয়ে গেল । বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 2001 সালের 1 জানুয়ারি বা তার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । সংসারের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে যে পরিবারগুলি চরম অর্থকষ্টে পড়েছে, মূলত তাদেরই এই আর্থিক সুরাহা দেওয়া হচ্ছে । কোনও পদের সংরক্ষণ বা কাঠামো নষ্ট না করে প্রয়োজনমাফিক নতুন অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে এই নিয়োগ সম্পন্ন হবে ।
নবান্নের নির্দেশিকায় একগুচ্ছ শর্ত
- চাকরিপ্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ।
- ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে অষ্টম শ্রেণি পাস ৷ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার এই নিয়ম শিথিল করতে পারে ।
- 2026 সালের 1 জানুয়ারি প্রার্থীর বয়স অন্তত 18 বছর হওয়া বাধ্যতামূলক । সর্বোচ্চ বয়সের ক্ষেত্রে 'গ্রুপ ডি' পদের সাধারণ নিয়ম মানা হবে, প্রয়োজনে সেখানেও ছাড়ের সুযোগ রাখা হয়েছে ।
- নিহত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কিংবা তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে নির্ভরশীল হিসেবে গণ্য করা হবে ।
- অবিবাহিত নিহতের ক্ষেত্রে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভাই বা বোনও আবেদনের যোগ্য হবেন ।
- পরিবারের মাসিক আয় 50 হাজার টাকার বেশি হলে, কিংবা পরিবারের কেউ নিয়মিত সরকারি চাকরি করলে অথবা আয়কর দিলে সেই আবেদন সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে ।
- অতীতে এই একই ঘটনায় কেউ সরকারি চাকরি পেয়ে থাকলে তিনি এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না ।
স্বচ্ছভাবে নিয়োগে বিশেষ কমিটি
নিয়োগের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে বিশেষ স্ক্রিনিং কমিটি গঠিত হবে । পুলিশ সুপার বা কলকাতার ক্ষেত্রে ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিক এবং সরকারি কৌঁসুলি সেই কমিটির সদস্য থাকবেন । রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুর সত্যতা যাচাই করা হবে মূলত থানার প্রাথমিক তথ্যবিবরণী বা এফআইআর, পুলিশের জমা দেওয়া চার্জশিট এবং আদালতের চার্জ গঠনের নথির ভিত্তিতে । জেলা কমিটি আবেদন পাওয়ার 90 দিনের মধ্যে তদন্ত সেরে স্বরাষ্ট্র দফতরে তাদের সুপারিশ পাঠাবে । কমিটির সিদ্ধান্তে কোনও আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী 30 দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বাধীন রাজ্যস্তরের কমিটির কাছে আপিল করতে পারবেন ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিযুক্ত প্রার্থীদের যথাসম্ভব তাঁদের নিজের এলাকার কাছাকাছি পোস্টিং দেওয়ার চেষ্টা করা হবে । তবে, চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর আবেদনকারীকে প্রতি বছর 31 জানুয়ারির মধ্যে একটি লিখিত অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে । সেখানে তাঁকে জানাতে হবে, তিনি নিহতের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন । প্রশাসনিক মহলের মতে, এককালীন এই বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে বহু বছর ধরে বিচারহীন বা অসহায় অবস্থায় থাকা পরিবারগুলির মুখে কিছুটা হলেও হাসি ফুটবে । অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের দিন থেকেই পুরো ব্যবস্থাটি কার্যকর হচ্ছে ।