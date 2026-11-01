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রাজনৈতিক হিংসায় মৃতদের পরিবারের সদস্যকে সরকারি চাকরি, বিজ্ঞপ্তি জারি নবান্নের

Nabanna on Political Violance Victims Family Job: চাকরিতে যোগ দিয়ে আবেদনকারীকে প্রতি বছর লিখিত অঙ্গীকারপত্রে জানাতে হবে তিনি নিহতের পরিবারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন ৷

Nabanna on Political Violance Victims Family Job
একগুচ্ছ নির্দেশিকা স্পষ্ট করে রাজনৈতিক হিংসায় মৃতদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2026 at 10:28 AM IST

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কলকাতা, 1 নভেম্বর: গত 25 বছরে রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিল রাজ্য সরকার । মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের পর এবার নির্দেশিকা প্রকাশ করল স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর ।

নতুন এই প্রকল্পের আওতায় হিংসায় নিহতদের পরিবারের একজন যোগ্য সদস্যকে 'গ্রুপ ডি' পদে বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ করা হবে । শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক হিংসার শিকার পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়ার এই পদক্ষেপ প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।

Nabanna Notice of Political Violance Victims Family Job
নবান্নের নির্দেশিকার প্রথম তিন পৃষ্ঠা (ইটিভি ভারত)

সরকারি মহলের দাবি, গত শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারির মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া আরও একধাপ এগিয়ে গেল । বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 2001 সালের 1 জানুয়ারি বা তার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । সংসারের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে যে পরিবারগুলি চরম অর্থকষ্টে পড়েছে, মূলত তাদেরই এই আর্থিক সুরাহা দেওয়া হচ্ছে । কোনও পদের সংরক্ষণ বা কাঠামো নষ্ট না করে প্রয়োজনমাফিক নতুন অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে এই নিয়োগ সম্পন্ন হবে ।

নবান্নের নির্দেশিকায় একগুচ্ছ শর্ত

  • চাকরিপ্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ।
  • ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে অষ্টম শ্রেণি পাস ৷ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার এই নিয়ম শিথিল করতে পারে ।
  • 2026 সালের 1 জানুয়ারি প্রার্থীর বয়স অন্তত 18 বছর হওয়া বাধ্যতামূলক । সর্বোচ্চ বয়সের ক্ষেত্রে 'গ্রুপ ডি' পদের সাধারণ নিয়ম মানা হবে, প্রয়োজনে সেখানেও ছাড়ের সুযোগ রাখা হয়েছে ।
  • নিহত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কিংবা তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে নির্ভরশীল হিসেবে গণ্য করা হবে ।
  • অবিবাহিত নিহতের ক্ষেত্রে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভাই বা বোনও আবেদনের যোগ্য হবেন ।
  • পরিবারের মাসিক আয় 50 হাজার টাকার বেশি হলে, কিংবা পরিবারের কেউ নিয়মিত সরকারি চাকরি করলে অথবা আয়কর দিলে সেই আবেদন সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে ।
  • অতীতে এই একই ঘটনায় কেউ সরকারি চাকরি পেয়ে থাকলে তিনি এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না ।

স্বচ্ছভাবে নিয়োগে বিশেষ কমিটি

নিয়োগের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে বিশেষ স্ক্রিনিং কমিটি গঠিত হবে । পুলিশ সুপার বা কলকাতার ক্ষেত্রে ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিক এবং সরকারি কৌঁসুলি সেই কমিটির সদস্য থাকবেন । রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুর সত্যতা যাচাই করা হবে মূলত থানার প্রাথমিক তথ্যবিবরণী বা এফআইআর, পুলিশের জমা দেওয়া চার্জশিট এবং আদালতের চার্জ গঠনের নথির ভিত্তিতে । জেলা কমিটি আবেদন পাওয়ার 90 দিনের মধ্যে তদন্ত সেরে স্বরাষ্ট্র দফতরে তাদের সুপারিশ পাঠাবে । কমিটির সিদ্ধান্তে কোনও আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী 30 দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বাধীন রাজ্যস্তরের কমিটির কাছে আপিল করতে পারবেন ।

Nabanna Notice of Political Violance Victims Family Job
নবান্নের নির্দেশিকার শেষ দুই পৃষ্ঠা (ইটিভি ভারত)

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিযুক্ত প্রার্থীদের যথাসম্ভব তাঁদের নিজের এলাকার কাছাকাছি পোস্টিং দেওয়ার চেষ্টা করা হবে । তবে, চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর আবেদনকারীকে প্রতি বছর 31 জানুয়ারির মধ্যে একটি লিখিত অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে । সেখানে তাঁকে জানাতে হবে, তিনি নিহতের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন । প্রশাসনিক মহলের মতে, এককালীন এই বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে বহু বছর ধরে বিচারহীন বা অসহায় অবস্থায় থাকা পরিবারগুলির মুখে কিছুটা হলেও হাসি ফুটবে । অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের দিন থেকেই পুরো ব্যবস্থাটি কার্যকর হচ্ছে ।

TAGGED:

সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি নবান্নের
NABANNA ON VICTIMS FAMILY JOB
BENGAL GOVT ON POLITICAL VIOLANCE
রাজনৈতিক হিংসা বলিদের পরিবারে চাকরি
NABANNA ON POLITICAL VIOLANCE

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