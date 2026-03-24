বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে কড়া নবান্ন, সরকারি দফতরগুলিতে পৌঁছল নির্দেশিকা

মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা সমস্ত দফতরে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন ৷ কর্মী-আধিকারিকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, মডেল কোড লঙ্ঘন সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ যেন তাঁদের বিরুদ্ধে না ওঠে ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
নবান্ন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 24, 2026 at 8:38 AM IST

​কলকাতা, 24 মার্চ: 'ছাপ্পা' থেকে 'বুথ জ্যামিং' রুখতে কড়া নবান্ন ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে বদ্ধ পরিকর রাজ্য প্রশাসন । আর সেই লক্ষ্যেই এবার কড়া পদক্ষেপ করল নবান্ন । রাজ্যের মুখ্যসচিবের দফতর থেকে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত দফতরের প্রধান, জিটিএ-র প্রধান সচিব, কলকাতা পুরসভার কমিশনার এবং রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে ।

প্রশাসনের মূল লক্ষ্য, ভোটাররা যাতে কোনওরকম ভয়ভীতি বা বলপ্রয়োগ ছাড়া স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা । ​গত 22 মার্চ মুখ্যসচিবের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশিকায় মূলত 6টি বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে । নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে হিংসামুক্ত এবং ভীতিমুক্ত করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে । পাশাপাশি, ভোটে যাতে কোনওরকম প্রলোভন কাজ না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে ।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, রাজ্যে ভোট এলেই যে 'ছাপ্পা' বা ভুয়ো ভোটদান এবং 'বুথ জ্যামিং'-এর মতো গুরুতর অভিযোগগুলি ওঠে, তা রুখতে এবার আগেভাগেই প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে । এমনকি ভোটারদের বাড়ি বা এলাকা থেকে বের হতে বাধা দেওয়া অর্থাৎ 'সোর্স জ্যামিং' রুখতেও কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন ।

রাজ্যের মুখ্যসচিবের দফতর থেকে একটি বিশেষ নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মানার কড়া নির্দেশ

​এই নির্দেশিকায় আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) দ্বারা জারি করা আদর্শ আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (MCC) এবং অন্যান্য নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলি যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে । কোনও সরকারি কর্মী বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে যাতে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ না-ওঠে, সে ব্যাপারে তাঁদের আগাম সংবেদনশীল করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব ।

নির্দেশ সমস্ত দফতরে পৌঁছতে হবে

নবান্নের এই কড়া নির্দেশিকা শুধুমাত্র শীর্ষ আধিকারিকদের ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ থাকছে না । সরকারি সমস্ত দফতর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (PSU), স্ব-শাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমস্ত স্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের কাছে এই নির্দেশিকা পৌঁছে দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আগামিকাল (বুধবার) বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই নির্দেশিকা যে নিচুতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তা একটি নির্দিষ্ট ই-মেইল আইডিতে (wblacompliance@gmail.com) ফিরতি বার্তার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে প্রতিটি দফতরের প্রধানকে ।

প্রশাসনিক মহলের মতে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না-হয় এবং নির্বাচন কমিশনের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে না-হয়, তাই রাজ্য প্রশাসন যে আগেভাগেই আটঘাট বেঁধে নামছে, মুখ্যসচিবের এই লিখিত নির্দেশিকাতেই তা পরিষ্কার হয়ে গেল ৷

