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মোদির প্রশাসনিক জীবনের 25 বছর পূর্তি, রাজ্যজুড়ে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ পালনে নির্দেশিকা নবান্নের

আগামী 17 সেপ্টেম্বর থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে পালিত হবে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। এই বিষয়ে নবান্নের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর বিস্তারিত পরিমার্জিত নির্দেশিকা জারি করেছে।

Suvendu Adhikari With PM Modi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ছবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এক্স থেকে সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 6:59 PM IST

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কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক জীবনের 25 বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে বড়সড় কর্মসূচি নিল রাজ্য সরকার। আগামী 17 সেপ্টেম্বর থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত টানা 24 দিন ধরে রাজ্যজুড়ে পালিত হবে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। এই বিষয়ে নবান্নের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে বিস্তারিত পরিমার্জিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব সৌমিত্র মোহনের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশিকায় দশটি মূল কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে। সরকারি পরিষেবা মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

Nabanna Notice
নবান্নের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের জারি করা বিস্তারিত পরিমার্জিত নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

আগামী 17 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা 7টায় ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। ‘বিকশিত ভারত 2047’-এর সংকল্প নিয়ে রাজ্যের সমস্ত সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তারা এই প্রদীপ জ্বালাবেন। নবান্ন জানিয়েছে, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য 50 হাজার প্রদীপ সংগ্রহ করবে স্থানীয় প্রশাসন। পাশাপাশি, পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত বা প্রবীণ যোদ্ধাদের মতো বিশিষ্ট নাগরিকদেরও এই কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

ওই দিন সন্ধ্যায় কলকাতার গঙ্গার ঘাটে 1 লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। ওই দিন কলকাতা-সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি ভবনে বিশেষ আলোকসজ্জার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি ভবনগুলিতেও যাতে আলো লাগানো হয়, তার জন্য কলকাতা পুরসভাকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করতে বলা হয়েছে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ছাড়াও স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দফতরের উদ্যোগে 17 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ‘আমার স্বপ্নের ভারত—চিত্র সেবা’। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রবন্ধ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি ‘নমো সেবা—অজানা কাহিনী’ কর্মসূচির মাধ্যমে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে সরকারি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ নিয়ে সংগীত ও নাটক পরিবেশিত হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে 25 থেকে 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নারী ও শিশুদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য নিয়ে ‘অঙ্গন মিলন সেবা’ অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে, আগামী 7 অক্টোবর রাজ্যজুড়ে ম্যারাথন ও সাইকেল র্যালির মাধ্যমে পালিত হবে ‘সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা’। প্রতিটি জেলায় একটি করে সেবা জ্যোতি কলস স্থাপন করা হবে। 9 অক্টোবর ‘সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী, পেশাদার এবং স্টার্ট-আপগুলিকে একত্রিত করে সরাসরি উদ্ভাবনী প্রদর্শনের আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে কলকাতাকে প্রস্তাব করা হয়েছে।

নবান্ন স্পষ্ট জানিয়েছে, এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়িত করতে আলাদা করে কোনও বাজেট বরাদ্দ করা হবে না। প্রতিটি দফতরকে তাদের নিজস্ব বাজেট থেকেই এই খরচ মেটাতে হবে। গোটা অভিযানের তদারকির জন্য মন্ত্রীদের এবং প্রবীণ আইএএস আধিকারিকদের জেলাভিত্তিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে অবিলম্বে প্রস্তুতি বৈঠক ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদিত প্রচারসামগ্রী, নকশা বা ফরম্যাটের কোনওভাবেই বিকৃতি বা পরিবর্তন করা যাবে না। প্রতিটি দফতরকে ছবি, ভিডিও এবং রিলের মাধ্যমে এই কর্মসূচির বিস্তৃত তথ্য নথিবদ্ধ করে প্রতিদিন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে পাঠাতে হবে। এই প্রচারকে জনমুখী প্রশাসনের একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে নবান্ন।

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