সরকারি চাকরিতে বাড়ল বয়সসীমা, নির্দেশিকা জারি নবান্নের

সরকারি চাকরিতে বাড়ল বয়সসীমা, নির্দেশিকা জারি নবান্নের
প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের ঘোষণা মতো বিজ্ঞপ্তি জারি ৷ সরকারি চাকরিতে আবেদনের ঊর্ধ্বসীমা পাঁচ বছর বাড়ানো হল রাজ্য সরকারের তরফে ৷
Published : May 18, 2026 at 8:41 AM IST
কলকাতা, 18 মে: রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই বড়সড় চমক দেওয়া হয়েছিল । সেই বৈঠকের পরই ঘোষণা করা হয় যে, সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সের সীমা একধাক্কায় 5 বছর বাড়ানো হচ্ছে । এবার সেই ঘোষণাতে সিলমোহর দিল নবান্ন ৷
সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের তরফে । নতুন সরকারের এই পদক্ষেপে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে ।
গত পরশু (শনিবার) নবান্নের অর্থ দফতরের (অডিট ব্রাঞ্চ) তরফে এই বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি (নম্বর 1707-এফ/পি2) জারি করা হয় । ভারতের সংবিধানের 309 নম্বর অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস (রেইজিং অফ এজ-লিমিট) রুলস, 1981-এর সংশোধন করেন । মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই বেকারদের জন্য এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এবার তাঁর সেই প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত হল এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ।
এর ফলে যে সমস্ত চাকরিপ্রার্থীর বয়স সরকারি চাকরির নির্ধারিত সময়সীমা পার করে গিয়েছিল বলে হতাশায় ভুগছিলেন, তাঁরা এবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন । বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য যে কর্মসংস্থান, তা এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই স্পষ্ট করে দেওয়া হল ।
কোন পদে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ঠিক কত নির্ধারণ করা হল ?
- অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পিকে মিশ্রের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এখন থেকে গ্রুপ 'এ' (Group A) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা হবে 41 বছর । তবে, যদি আগে থেকেই এই পদে আবেদনের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা 41 বছরের বেশি নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সেই পুরনো নিয়মই অপরিবর্তিত থাকবে ।
- অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি' (Group B) পদের ক্ষেত্রে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়িয়ে 44 বছর করা হয়েছে ।
- সবচেয়ে বড় চমক রয়েছে লোয়ার গ্রেডের পদগুলির ক্ষেত্রে । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবার থেকে রাজ্যে গ্রুপ 'সি' (Group C) এবং গ্রুপ 'ডি' (Group D) পদে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীরা 45 বছর বয়স পর্যন্ত সুযোগ পাবেন ।
শুধুমাত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে হওয়া নিয়োগই নয়, অন্যান্য সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই বয়সের ছাড় প্রযোজ্য হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্য বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি কোম্পানি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন, 1999-এর অধীনে পিএসসি-র বাইরে যে সমস্ত দফতরে বা সংস্থায় সরাসরি নিয়োগ হয়, সেখানেও আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে 45 বছর । রাজ্যের সামগ্রিক সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের ক্ষেত্রে এই বড়সড় ছাড় দেওয়া হল । নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, এই নতুন নিয়ম গত 11 মে, 2026 থেকেই কার্যকর বলে ধরে নেওয়া হবে ।
রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই কর্মসংস্থান এবং বয়সের ঊর্ধ্বসীমা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ইস্যু । অনেক চাকরিপ্রার্থী দীর্ঘ সময় ধরে সঠিক সময়ে নিয়োগ না-হওয়ায় কিংবা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছিলেন । রাজ্যের পালাবদলের পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই নতুন সরকার সেই হতাশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের জন্য এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করল ।
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের মতে, সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই এই ধরনের একটি যুব-বান্ধব সিদ্ধান্ত বেকারদের মনে নতুন প্রশাসনের প্রতি আস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে । দীর্ঘদিন ধরে চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা বয়সের এই ছাড় পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত । এখন প্রশাসনিক স্তরে শূন্যপদগুলি পূরণে কবে থেকে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়, সেদিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা ।