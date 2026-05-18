ETV Bharat / state

সরকারি চাকরিতে বাড়ল বয়সসীমা, নির্দেশিকা জারি নবান্নের

প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের ঘোষণা মতো বিজ্ঞপ্তি জারি ৷ সরকারি চাকরিতে আবেদনের ঊর্ধ্বসীমা পাঁচ বছর বাড়ানো হল রাজ্য সরকারের তরফে ৷

State Govt Job
বাংলার নয়া মন্ত্রিসভা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 8:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 মে: রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই বড়সড় চমক দেওয়া হয়েছিল । সেই বৈঠকের পরই ঘোষণা করা হয় যে, সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সের সীমা একধাক্কায় 5 বছর বাড়ানো হচ্ছে । এবার সেই ঘোষণাতে সিলমোহর দিল নবান্ন ৷

সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের তরফে । নতুন সরকারের এই পদক্ষেপে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে ।

গত পরশু (শনিবার) নবান্নের অর্থ দফতরের (অডিট ব্রাঞ্চ) তরফে এই বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি (নম্বর 1707-এফ/পি2) জারি করা হয় । ভারতের সংবিধানের 309 নম্বর অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস (রেইজিং অফ এজ-লিমিট) রুলস, 1981-এর সংশোধন করেন । মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই বেকারদের জন্য এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এবার তাঁর সেই প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত হল এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ।

STATE GOVT JOB
সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়ার নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

এর ফলে যে সমস্ত চাকরিপ্রার্থীর বয়স সরকারি চাকরির নির্ধারিত সময়সীমা পার করে গিয়েছিল বলে হতাশায় ভুগছিলেন, তাঁরা এবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন । বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য যে কর্মসংস্থান, তা এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই স্পষ্ট করে দেওয়া হল ।

কোন পদে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ঠিক কত নির্ধারণ করা হল ?

  • অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পিকে মিশ্রের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এখন থেকে গ্রুপ 'এ' (Group A) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা হবে 41 বছর । তবে, যদি আগে থেকেই এই পদে আবেদনের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা 41 বছরের বেশি নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সেই পুরনো নিয়মই অপরিবর্তিত থাকবে ।
  • অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি' (Group B) পদের ক্ষেত্রে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়িয়ে 44 বছর করা হয়েছে ।
  • সবচেয়ে বড় চমক রয়েছে লোয়ার গ্রেডের পদগুলির ক্ষেত্রে । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবার থেকে রাজ্যে গ্রুপ 'সি' (Group C) এবং গ্রুপ 'ডি' (Group D) পদে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীরা 45 বছর বয়স পর্যন্ত সুযোগ পাবেন ।

শুধুমাত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে হওয়া নিয়োগই নয়, অন্যান্য সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই বয়সের ছাড় প্রযোজ্য হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্য বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি কোম্পানি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন, 1999-এর অধীনে পিএসসি-র বাইরে যে সমস্ত দফতরে বা সংস্থায় সরাসরি নিয়োগ হয়, সেখানেও আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে 45 বছর । রাজ্যের সামগ্রিক সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের ক্ষেত্রে এই বড়সড় ছাড় দেওয়া হল । নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, এই নতুন নিয়ম গত 11 মে, 2026 থেকেই কার্যকর বলে ধরে নেওয়া হবে ।

রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই কর্মসংস্থান এবং বয়সের ঊর্ধ্বসীমা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ইস্যু । অনেক চাকরিপ্রার্থী দীর্ঘ সময় ধরে সঠিক সময়ে নিয়োগ না-হওয়ায় কিংবা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছিলেন । রাজ্যের পালাবদলের পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই নতুন সরকার সেই হতাশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের জন্য এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করল ।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের মতে, সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই এই ধরনের একটি যুব-বান্ধব সিদ্ধান্ত বেকারদের মনে নতুন প্রশাসনের প্রতি আস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে । দীর্ঘদিন ধরে চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা বয়সের এই ছাড় পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত । এখন প্রশাসনিক স্তরে শূন্যপদগুলি পূরণে কবে থেকে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়, সেদিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা ।

TAGGED:

সরকারি চাকরিতে বাড়ল বয়সসীমা
ঊর্ধ্বসীমা পাঁচ বছর
BENGAL GOVERNMENT JOBS
GOVT JOB AGE LIMIT
STATE GOVT JOB

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.