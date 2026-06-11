বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মেটাতে 300 দিনের কিস্তি, সরকারি দফতরে প্রিপেড মিটারের পথ সহজ করল নবান্ন

বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মেটাতে 300 দিনের কিস্তি, সরকারি দফতরে প্রিপেড মিটারের পথ সহজ করল নবান্ন
সমস্ত সরকারি দফতর এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি চাইলে এককালীন অথবা সর্বোচ্চ 300 দিনের কিস্তিতে তাদের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দিতে পারবে।
Published : June 11, 2026 at 10:52 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: রাজ্য সরকারি দফতর ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিতে স্মার্ট প্রিপেইড বিদ্যুৎ মিটার বসানোর কাজকে আরও গতিশীল করতে এবং বকেয়া বিলের জটিলতা কাটাতে এক বড়সড় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। এবার থেকে প্রচলিত পোস্ট-পেইড ব্যবস্থা থেকে নতুন প্রিপেইড ব্যবস্থায় যাওয়ার সময় সরকারি অফিসগুলির পুরনো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত সরকারি দফতর এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি চাইলে এককালীন অথবা সর্বোচ্চ 300 দিনের কিস্তিতে এই বকেয়া বিল মিটিয়ে দিতে পারবে।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা (ডব্লিউবিএসইডিসিএল) ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সরকারি দফতরে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু করেছে। বিদ্যুৎ দফতরের এই উদ্যোগকে নিখুঁত ও আর্থিক ধাক্কামুক্ত করতেই অর্থ দফতরের এই নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য অর্থ দফতরের একটি সাম্প্রতিক স্মারকপত্রে এই নতুন কাঠামোর কথা জানানো হয়েছে। এর আগে, 2024 সালের 28 অক্টোবরের একটি নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি অফিসগুলিকে ট্রেজারিতে কনটিনজেন্সি বিল এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধানের মঞ্জুরি আদেশ (স্যাংশন অর্ডার) জমা দিয়ে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, পোস্ট-পেইড বিলিং ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ প্রিপেইড জমানায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পুরনো পুঞ্জীভূত বকেয়া বিলের বড় অঙ্কের টাকা একবারে মেটানো বহু সরকারি দফতর ও সংস্থার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এই জট কাটাতেই সরকার এক বিশেষ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে।
নতুন নিয়মে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, প্রিপেইড মিটারে রূপান্তরিত হওয়ার দিন পর্যন্ত যে পরিমাণ পোস্ট-পেইড বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকবে, তা সমস্ত দফতর ও সরকারি সংস্থাকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। তবে আর্থিক সুবিধার্থে তারা এই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ 300 দিন পর্যন্ত সময় পাবে।
এই প্রক্রিয়াটিকে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিক করতে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর পোর্টাল থেকে সরাসরি বকেয়া বিলের হিসাব ডাউনলোড করার সুবিধা রাখা হয়েছে। এর ফলে দফতরগুলি নিজেদের বকেয়া যাচাই করে নিয়ে ধাপে ধাপে তা পরিশোধের পরিকল্পনা করতে পারবে। এছাড়া, প্রিপেইড বিদ্যুৎ পেমেন্ট সংক্রান্ত মঞ্জুরি আদেশের জন্য আলাদা ফরম্যাটও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।
নতুন এই নিয়মটি আগামী 1 আগস্ট, 2026 থেকে রাজ্য জুড়ে সরকারি দফতরগুলিতে পুরোপুরি কার্যকর হতে চলেছে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে অর্থ দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, "সরকারি দফতরগুলিতে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বসানো আমাদের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো সংস্কারের একটি অন্যতম বড় পদক্ষেপ। তবে হুট করে এই পরিবর্তন আনতে গেলে যাতে সরকারি অফিসগুলির দৈনন্দিন কাজকর্মে কোনও আকস্মিক আর্থিক সংকট তৈরি না হয়, সেই কারণেই 300 দিনের এই বিশেষ কিস্তির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বকেয়া টাকা ধাপে ধাপে সরকারের তহবিল থেকে উঠে আসবে, তেমনই সরকারি দফতরগুলিও বড়সড় কোনও আর্থিক ধাক্কা ছাড়াই মসৃণভাবে নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে।"
প্রশাসনিক ও আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মতে, স্মার্ট প্রিপেইড মিটার চালুর ফলে একদিকে যেমন সরকারি দফতরগুলিতে বিদ্যুৎ অপচয় কমবে, তেমনই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচের ওপর নবান্নের সঠিক নজরদারি কায়েম হবে। অনেক সময়ই দেখা যায়, সরকারি দফতরগুলির বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার কারণে বণ্টন সংস্থাগুলিকে গভীর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়।
নতুন প্রিপেইড ব্যবস্থায় অগ্রিম টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে, যার ফলে ভবিষ্যতে বকেয়া জমার কোনও সুযোগই থাকবে না। কিন্তু রূপান্তর পর্বের এই পুরনো বকেয়া টাকা উদ্ধার নিয়ে যে সাময়িক জটিলতা তৈরি হয়েছিল, নবান্নের 300 দিনের এই সময়সীমার ফর্মুলা তা অত্যন্ত সুচারুভাবে সমাধান করে দিল। এর ফলে সরকারি অফিসগুলির বার্ষিক বাজেট ব্যবস্থাপনায় কোনও বড়সড় ওলটপালট হবে না এবং ধাপে ধাপে বকেয়া পরিশোধের এই আইনি পরিকাঠামো আগামী দিনে রাজ্যের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংস্কারে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নির্দেশিকা জারির পর থেকেই বিভিন্ন দফতরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।