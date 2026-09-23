রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের স্বজনের চাকরি, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় পদক্ষেপ শুরু নবান্নের

রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের স্বজনের চাকরি, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় পদক্ষেপ শুরু নবান্নের
Political Violence: মন্ত্রিসভায় বিষয়টি ওঠার আগে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর ।
Published : September 23, 2026 at 12:51 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই বড় ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । রাজনৈতিক হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি । নতুন সরকার গঠনের চার মাসের মাথায় সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে হাঁটল নবান্ন । রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য । মন্ত্রিসভায় বিষয়টি ওঠার আগে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর ।
নবান্ন সূত্রে খবর, 2021 সালের পর থেকে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক হিংসার ঘটনাগুলিকেই এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, রাজনৈতিক হিংসার জেরে চরম দুর্দশায় পড়েছে নিহতদের পরিবার । পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে অথৈ জলে পড়েছেন অনেকে । এই অসহায় পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতেই চাকরির এই ভাবনা । নিহতদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ড বা অন্যান্য সরকারি দফতরে নিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরে আলোচনা চলছে ।
তবে এই নিয়োগ চুক্তির ভিত্তিতে হবে নাকি সম্পূর্ণ স্থায়ী পদে, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য মন্ত্রিসভা । স্বরাষ্ট্র দফতরের আধিকারিকদের মতে, পুলিশে হোমগার্ড বা কনস্টেবল পদে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে । তবে এক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে হবে ।
অতীতে তৃণমূল আমলেও এমন পদক্ষেপ দেখা গিয়েছিল । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে পাঁচজনের মৃত্যু হয় । তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই নিহতদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন । এছাড়া, ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত 16 জনের পরিবারকে এককালীন দু’লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যও করেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার । ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের ওই তালিকায় 15 জন তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীর পাশাপাশি সংযুক্ত মোর্চার একজন কর্মীও ছিলেন ।
তবে 2021 সালের পর থেকে রাজ্যে ঠিক কত জন রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন, তার কোনও সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নবান্নের হাতে নেই । একটি হিসাব বলছে, একুশের বিধানসভা এবং তেইশের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে অন্তত 60 জন রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন । যদিও বিজেপির দাবি, এই মৃত্যুর সংখ্যা 321 ।
রাজনৈতিক হিংসার পরিসংখ্যান নিয়ে শাসক-বিরোধীর চাপানউতোর দীর্ঘদিনের । তৃণমূল আমলে রাজনৈতিক খুনখারাপি কমেছে বলে অতীতে দাবি করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় । 2020 সালে জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার পর তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছিলেন, 2001 থেকে 2011 সাল পর্যন্ত রাজ্যে 670টি রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেছে । সেখানে 2011 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 150-এ ।
তবে অতীতের সেই দাবি মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব । দলের নেতা বিমলশঙ্কর নন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "2019 থেকে রাজ্যে বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি উঠে আসতে শুরু করে । তখন থেকেই এই দলকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য তৃণমূলের আক্রমণের শিকার হয়েছেন বিজেপি কর্মীরা । এই পরিবারগুলির পাশে বিজেপি রয়েছে । আগামী দিনেও থাকবে ।" আপাতত মন্ত্রিসভার সিলমোহরের অপেক্ষায় স্বরাষ্ট্র দফতরের এই নয়া ব্লু-প্রিন্ট ।