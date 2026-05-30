দুর্নীতি ও কর্তব্যে গাফিলতি রুখতে কড়া নবান্ন, সাসপেন্ড চার সরকারি আধিকারিক
ত্রাণ থেকে বালি, অনিয়মে রাশ টানতে কড়া নবান্ন ! আরও কয়েক জন প্রশাসনিক আধিকারিক নজরে, শুরু বিভাগীয় তদন্ত- স্পষ্ট বার্তা মুখ্যসচিবের ৷
Published : May 30, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 30 মে: দুর্নীতি কিংবা কর্তব্যে গাফিলতি কোনও ক্ষেত্রেই আর রেয়াত নয় । প্রশাসনের অন্দরে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং সরকারি পরিষেবার মান উন্নত করতে এবার কঠোর অবস্থান নিল নবান্ন । দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ইতিমধ্যেই চার সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে রাজ্য সরকার । একই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্তও ।
নবান্ন সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বণ্টন এবং বালি সংক্রান্ত একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসে । অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিলতেই অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্যোগ-পীড়িত মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রিপল বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগে এক আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে । সরকারি সম্পদের অপব্যবহার এবং দায়িত্ব পালনে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে । তদন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের ভিত্তি মিলতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।
অন্যদিকে, বেআইনি বালি কারবারে মদতের অভিযোগে এক বিএলআরও-র বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করেছে সরকার । অভিযোগ, সরকারি নিয়ম উপেক্ষা করে বালি সংক্রান্ত অনিয়মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি । বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে তাঁকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে ।
সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চার জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । তবে প্রশাসনিক মহলের একাংশের দাবি, এখানেই শেষ নয় । আরও কয়েকজন আধিকারিকের কাজকর্ম এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে ।
এই প্রসঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও সরকারি কর্মী বা আধিকারিক ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করলে কিংবা দায়িত্ব পালনে গাফিলতি দেখালে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে । সরকারি কাজে শৈথিল্য বা দুর্নীতির কোনও স্থান নেই বলেও বার্তা দিয়েছেন তিনি ।
প্রশাসনিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপ কেবল চার জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নয়, গোটা সরকারি কর্মীবাহিনীর জন্য একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা । সরকারি প্রকল্প, ত্রাণ কিংবা জনস্বার্থের কাজে অনিয়মের অভিযোগ আর চাপা থাকবে না, নবান্নের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে সেই বার্তাই আরও জোরালো হল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।
এখন নজর বিভাগীয় তদন্তের দিকে । তদন্তের রিপোর্টে আরও কোনও বড় দুর্নীতির তথ্য সামনে আসে কি না, তা নিয়েই কৌতূহল প্রশাসনিক মহলে । পাশাপাশি, প্রশাসনের 'স্ক্যানারে' থাকা অন্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কবে এবং কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেও তাকিয়ে রাজ্য ।
