ETV Bharat / state

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারি কর্মীদের মুখ খোলায় নিষেধাজ্ঞা নবান্নের

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি কর্মীদের সংবাদমাধ্যমে যথেচ্ছ মন্তব্য, সোশাল মিডিয়ায় আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নথি বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার জেরেই এই কড়া পদক্ষেপ ।

Nabanna on Government Employees
সরকারি কর্মীদের কড়া বার্তা সরকারের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 21, 2026 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 মে: এবার থেকে রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া সংবাদমাধ্যম বা সোশাল মিডিয়ায় কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারীরা । এমনই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নবান্ন ৷ একই সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সরকারি তথ্য বা নথি ফাঁসের ক্ষেত্রেও ।

রাজ্য প্রশাসনের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় অল ইন্ডিয়া সার্ভিস (AIS), পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (WBCS), পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সার্ভিস (WBPS) এবং রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য এই কঠোর আচরণবিধি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের সই করা এই সার্কুলার ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে রাজ্যের সমস্ত দফতর, কমিশনার, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর ।

নবান্ন সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি কর্মচারীদের একাংশের সংবাদমাধ্যমে যথেচ্ছ মন্তব্য, সোশাল মিডিয়ায় নীতি সংক্রান্ত আলোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নথি বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । বুধবার জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের পাশাপাশি পুলিশ ও জেল প্রশাসনের কর্মী, বিভিন্ন সরকারি বোর্ড, কর্পোরেশন, পুরসভা, পুরনিগম এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । নতুন এই নিয়ম লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে ।

Nabanna on Government Employees
সরকারি কর্মীদের মুখ খোলায় নিষেধাজ্ঞা নবান্নের (ইটিভি ভারত)

নির্দেশিকায় পাঁচটি মূল বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বা কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে । প্রথমত, সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোনও আধিকারিক বা কর্মচারী কোনও মিডিয়া প্রোগ্রাম বা বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন না ।

দ্বিতীয়ত, সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও প্রকার সরকারি নথি বা প্রশাসনিক তথ্য তুলে দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।

তৃতীয়ত, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনও কর্মচারী সংবাদপত্রে কোনও লেখা লিখতে পারবেন না, কোনও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা বা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না এবং রেডিয়ো বা অন্য কোনও সম্প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন না ।

এর পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি নির্দেশিকায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তা হল সরকারের নীতির সমালোচনা । কোনও সরকারি কর্মচারী কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনও নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে পারবেন না । এমনকী তাঁদের কোনও বক্তব্য বা লেখালেখি যদি কেন্দ্র বা রাজ্য সম্পর্ক অথবা কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তবে তাও কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে । 1958, 1968 এবং 1980 সালের সরকারি কর্মচারী আচরণবিধির বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে এই নিয়মগুলি অত্যন্ত কড়াভাবে অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই নজিরবিহীন নির্দেশিকার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বাক স্বাধীনতা এবং জনসমক্ষে মত প্রকাশের অধিকারকে কার্যত খাঁচাবন্দি করা হল । সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে প্রশাসনের যোগাযোগের পথ বন্ধ করতেই এই নজরদারি বলে দাবি করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ ।

অন্যদিকে, সরকারের পক্ষে দাবি করা হয়েছে, সরকারি তথ্যের অপব্যবহার রুখতে এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ অপরিহার্য ছিল । রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশিকা সর্বত্র ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, তা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হবে ।

TAGGED:

WB GOVERNMENT EMPLOYEES
WB GOVERNMENT
সরকারি কর্মীদের উপর নিষেধাজ্ঞা
নবান্ন
NABANNA ON GOVERNMENT EMPLOYEES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.