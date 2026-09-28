অক্টোবর-নভেম্বর 'হাই-রিস্ক', পুজোর মুখে ডেঙ্গির দাপট রুখতে সতর্কতা জারি মুখ্যসচিবের
October and November High-Risk Months for Dengue: বর্ষা বিদায় নেওয়ার পরেই রাজ্যে ডেঙ্গির দাপট বৃদ্ধির আশঙ্কা ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ৷
Published : September 28, 2026 at 8:58 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো একেবারে দোরগোড়ায় ৷ উৎসবের এই আবহের মধ্যেই রাজ্যে ক্রমশ চিন্তা বাড়াচ্ছে ডেঙ্গি পরিস্থিতি ৷ আপাতত ডেঙ্গির প্রকোপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ কিন্তু আগামী দু'মাস নিয়ে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রাজ্য প্রশাসন ৷
মূলত অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসকে ডেঙ্গির ক্ষেত্রে 'হাই-রিস্ক পিরিয়ড' বা অতি ঝুঁকিপূর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ৷ এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গি মোকাবিলায় জেলাগুলিকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
সোমবার নবান্ন থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব ৷ সেই বৈঠকেই তিনি জানিয়েছেন, ডেঙ্গি দমনে কোনও স্তরে গাফিলতি বা শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না ৷ পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে পুজোর ঠিক আগে গত দু'সপ্তাহের মধ্যে আড়াই হাজারের বেশি মানুষ নতুন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৷
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ডেঙ্গির প্রকোপ সব থেকে বেশি ৷ এর মধ্যে সংক্রমণের শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ ৷ ঠিক পরেই আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে রয়েছে কলকাতা, নদিয়া এবং উত্তর 24 পরগনা ৷ আক্রান্তের এই ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ দেখেই সোমবার নবান্নে জরুরি প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয় ৷ মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে 16টি দফতরের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন ৷ এছাড়াও ছিলেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা ও বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার ৷ বিধাননগর, আসানসোল এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারদেরও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷
রাজ্যের বর্তমান ডেঙ্গি পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক ৷ গত 6 অগস্ট পর্যন্ত গোটা রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 2410 জন ৷ এক মাসের সামান্য বেশি ব্যবধানে 10 সেপ্টেম্বর সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে 4679 জন হয়েছে ৷ আর 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের মোট সংখ্যা এক লাফে 7320-তে পৌঁছেছে ৷
প্রতিদিন গড়ে দেড়শোর বেশি মানুষ নতুন করে সংক্রমিত হচ্ছেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়ছে হাসপাতালগুলির উপর ৷ হিসাব অনুযায়ী, গত 11 সেপ্টেম্বর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিলেন 149 জন, আর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল 216 জনকে ৷ 24 সেপ্টেম্বর নতুন সংক্রমণের সংখ্যা ছিল 213 জন এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন 281 জন ৷ গত শনিবারের হিসাব অনুযায়ী, নতুন করে ডেঙ্গি সংক্রমিত হয়েছেন 153 জন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 271 জন ৷
প্রশাসনের একাংশের মতে, বর্ষা বিদায় নেওয়ার পরেই রাজ্যে ডেঙ্গির দাপট সবচেয়ে বেশি হয় ৷ অতীতের সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে জোর দিচ্ছে নবান্ন ৷ এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব নির্দেশ দেন, "শুধু রিপোর্ট সংগ্রহ করলেই চলবে না, জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে ৷" স্বাস্থ্য, পুর ও পঞ্চায়েত-সহ সমস্ত সংশ্লিষ্ট দফতরকে একযোগে মাঠে নেমে নিবিড় নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
কোথাও যাতে জল জমে মশার প্রজননস্থল তৈরি হতে না-পারে, সেদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে নবান্ন ৷ নিয়মিত এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, মশার লার্ভা ধ্বংসের কাজ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচারের কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার কথা বলা হয়েছে ৷ ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট ৷ সংক্রমণ বর্তমানে কিছুটা কম মনে হলেও আত্মতুষ্টির কোনও সুযোগ নেই ৷ বরং বিপদের আশঙ্কাকে সামনে রেখে এখন থেকেই প্রশাসনকে সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে ৷ ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিটি দফতরকে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে ৷