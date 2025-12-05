রাজ্যে রেকর্ড উৎপাদনের পরও কেন ডিমের দাম লাগামছাড়া ? জানতে আসরে নবান্ন
জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ।
Published : December 5, 2025 at 10:41 AM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: শীতের আমেজ গায়ে মাখার আগেই বাঙালির প্রাতঃরাশ থেকে ডিনার - সর্বত্র অপরিহার্য ডিমের দামে হাত পুড়ছে আমজনতার । অথচ পরিসংখ্যানে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য । গত কয়েক বছরে রাজ্যে ডিমের উৎপাদনে কার্যত বিপ্লব ঘটেছে, হয়েছে রেকর্ড বৃদ্ধি। অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম বলে, জোগান বাড়লে দাম নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা । কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে ঠিক উলটো ছবি ।
কেন এই অসঙ্গতি ? কেন উৎপাদনের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সাধারণের প্রোটিন ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার আসরে নবান্ন । বিষয়টি খতিয়ে দেখার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর এবং বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত বিশেষ টাস্ক ফোর্সের কাঁধে ।
প্রাথমিক পর্যালোচনায় উঠে আসছে পোল্ট্রি শিল্পের এক গভীর সংকটের কথা । হাঁস-মুরগির খাদ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিকেই ডিমের দাম বাড়ার মূল অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত করছেন বিশেষজ্ঞরা । আর এখানেই উঠে আসছে এক নতুন সমীকরণ । রাজ্যে পাল্লা দিয়ে ভুট্টা চাষ বাড়লেও তার সুফল পোল্ট্রি শিল্প পুরোপুরি পাচ্ছে না । কারণ, উৎপাদিত ভুট্টার এক বিশাল অংশ চলে যাচ্ছে ইথানল তৈরির কারখানায় । জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ইথানলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাঁস-মুরগির খাবারের জোগান শৃঙ্খলে টান পড়ছে । স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি খাবার তৈরিতে সাফল্য দেখালেও কাঁচামালের এই ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি সামগ্রিক উৎপাদন খরচকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণ । ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব গিয়ে পড়ছে ডিমের খুচরো দরে ।
এই জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বৃহস্পতিবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না-সহ কৃষি, কৃষি বিপণন ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা । বৈঠকের নির্যাস বলছে, সরকার আর কালক্ষেপ করতে রাজি নয় । বর্তমানে পাইকারি বাজারে ডিমের দাম একেকটি সাত টাকা পাঁচ পয়সা ছুঁয়েছে, যা খুচরো বাজারে হাতবদল হয়ে আট টাকায় বিক্রি হচ্ছে ।
রাজ্যের পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদন মাইতির মতে, রাজ্যে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে বলেই দাম এই আট টাকার গণ্ডিতে আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে, নচেৎ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত । গত বছর যেখানে গড় দাম ছিল 5 টাকা 65 পয়সা, সেখানে 2025 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 5 টাকা 74 পয়সায় । এই পরিসংখ্যানকে সামনে রেখেই বাজার দর বিশ্লেষণের পথে হাঁটছে প্রশাসন ।
বৈঠক থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনও অসাধু ব্যবসায়ী যাতে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে না-পারে, তার জন্য পুলিশ ও টাস্ক ফোর্সকে যৌথভাবে কড়া নজরদারি চালাতে হবে । শুধু নজরদারিই নয়, সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে 'সুফল বাংলা'র বিপণন কৌশলেও বদল আনা হচ্ছে । সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এখন থেকে 35টি সুফল বাংলা কেন্দ্র সন্ধ্যাতেও খোলা থাকবে । এর মধ্যে 14টি কলকাতা এবং 21টি বিধাননগর, রাজারহাট ও উত্তর 24 পরগনার বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় অবস্থিত । অফিস ফেরত মানুষ যাতে ন্যায্য মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই সময়সূচি পরিবর্তন ।
পাশাপাশি, রাজ্যে বর্তমানে সাড়ে সাতশোটি সুফল বাংলা কেন্দ্র থাকলেও, জোগান ব্যবস্থা আরও মসৃণ করতে চলতি মাসের শেষেই আরও 50টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি রাস্তায় নামানো হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর । সবমিলিয়ে, ডিমের বর্ধিত মূল্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারে সরকার পদক্ষেপ করলেও, তার সুফল কতদিনে মেলে, সেটাই দেখার ৷