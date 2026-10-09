সরকারি কর্মীদের 31 অক্টোবরের মধ্যে ফেরাতে হবে স্বাস্থ্যসাথী ও আয়ুষ্মান কার্ড, নির্দেশ নবান্নের

সরকারি কর্মীদের 31 অক্টোবরের মধ্যে ফেরাতে হবে স্বাস্থ্যসাথী ও আয়ুষ্মান কার্ড, নির্দেশ নবান্নের
Nabanna Notice: এই নির্দেশ কার্যকর না করলে রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের সমস্ত চিকিৎসা সুবিধা বন্ধ করার পাশাপাশি অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
Published : October 9, 2026 at 6:11 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের (ডব্লিউবিএইচএস) আওতায় থাকার পরেও যে সব সরকারি কর্মী বা পেনশনভোগী স্বাস্থ্যসাথী কিংবা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এ বার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । অবিলম্বে ওই কার্ড সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে অর্থ দফতর । আগামী 31 অক্টোবরের মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর না করলে রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের সমস্ত চিকিৎসা সুবিধা বন্ধ করার পাশাপাশি অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
রাজ্যে নতুন সরকারের মনোভাব যে এ বিষয়ে আপোসহীন, তা দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল । বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছিলেন, “স্বাস্থ্য সাথী, অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারতের প্রকল্পগুলির সুবিধা সরকারি কর্মচারীরা পাবেন না ।” রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকেই বার্তা দেওয়া হয়েছিল, সাধারণ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা সরকারি কর্মীদের নেওয়া চলবে না । এর পরেও যদি কেউ নিয়ম ভেঙে অন্য প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকেন, তবে তা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিল রাজ্য সরকার ।
9 অক্টোবর রাজ্যের অর্থ দফতরের মেডিক্যাল সেল থেকে এই সংক্রান্ত একটি কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । অর্থ দফতরের সচিব খালিদ এ আনোয়ারের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের নজরে এসেছে যে বহু সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং এমনকী সর্বভারতীয় প্রশাসনিক স্তরের (এআইএস) আধিকারিকরাও ডব্লিউবিএইচএস-এর অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের বা পরিবারের সদস্যদের নামে স্বাস্থ্যসাথী কিংবা আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড রেখে দিয়েছেন । অর্থ দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতাভুক্ত সমস্ত স্তরের কর্মী, পেনশনভোগী এবং এআইএস আধিকারিকদের এই ধরনের কার্ড অবিলম্বে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করতে হবে । একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে তাঁদের উপর নির্ভরশীল পরিবার বা সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রেও ।
কার্ড নির্দিষ্ট দফতরে ফিরিয়ে দেওয়ার পর একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রও জমা দিতে হবে । নির্দেশিকা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কর্মী ও পেনশনভোগীদের ‘অ্যানেক্সার-এ’ নামে একটি নির্দিষ্ট ফর্মে স্বঘোষণাপত্র পূরণ করতে হবে । তার সঙ্গে কার্ড ফেরত দেওয়ার রসিদ বা প্রমাণপত্র জুড়ে দিতে হবে । কর্মরত কর্মচারীদের এই নথি পাঠাতে হবে নিজ নিজ দফতরের অফিসপ্রধানের কাছে । অন্যদিকে, পেনশনভোগীদের তা জমা দিতে হবে সেই নির্দিষ্ট দফতরে, যেখান থেকে তাঁরা স্বাস্থ্য প্রকল্পের চিকিৎসার খরচ দাবি করেন ।
এই বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে অর্থ দফতর । সমস্ত অফিসপ্রধান, ডিডিও এবং পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেন, নথিপত্র যথাযথভাবে যাচাই করেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটি খাতায়-কলমে নথিভুক্ত রাখেন । পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য 31 অক্টোবর পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই নিয়ম না-মানলে চরম পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে নবান্ন । বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 31 অক্টোবরের মধ্যে কার্ড সমর্পণ ও ঘোষণাপত্র জমা না দিলে রাজ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হবে । এ ছাড়া কর্মরত কর্মীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ‘গুরুতর অসদাচরণ’ হিসেবে গণ্য হবে । সার্ভিস রুলস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলাভঙ্গের মামলা ও বিভাগীয় পদক্ষেপ শুরু করা হবে ।
নির্দিষ্ট স্বঘোষণাপত্রে কর্মীর নাম, আধার নম্বর, পদবী, দফতরের নাম, এইচআরএমএস আইডি, জিপিএফ অ্যাকাউন্ট নম্বর বা পিপিও নম্বরের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী ও আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের বিস্তারিত তথ্য এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের তালিকা জমা দিতে হবে । সব মিলিয়ে, সরকারি কর্মীদের দুটি প্রকল্পের সুবিধা একসঙ্গে নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে যে প্রশাসন কোনও ঢিলেঢালা মনোভাব বরদাস্ত করবে না, অর্থ দফতরের এই নির্দেশেই তা পরিষ্কার ।