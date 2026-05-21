নবান্নের নির্দেশিকায় সরকারি কর্মীদের মুখ বন্ধের চেষ্টা, 'গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ' বলে সুর চড়ালেন অভিষেক

সরকারি কর্মচারীদের ওপর জোরপূর্বক নীরবতা চাপিয়ে দেওয়ার এক ভয়ঙ্কর চক্রান্ত চলছে, এমনটাই দাবি করলেন অভিষেক ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 21, 2026 at 2:47 PM IST

কলকাতা, 21 মে: রাজ্য সরকারের তরফে সরকারি কর্মীদের জন্য জারি করা সাম্প্রতিক কড়া আচরণবিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা নিয়ে এবার সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সরকারি কর্মচারীদের সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলা, মতামত প্রকাশ এবং তথ্য আদানপ্রদানের ওপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত 'গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ' বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি।

সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছেন, এই নির্দেশিকার মাধ্যমে আসলে শাসনব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে না, বরং সরকারি কর্মচারীদের ওপর জোরপূর্বক নীরবতা চাপিয়ে দেওয়ার এক ভয়ঙ্কর চক্রান্ত চলছে। তাঁর এই মন্তব্যের পর রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 19 মে রাজ্যের মুখ্যসচিবের দফতর থেকে জারি করা 139-সিএস নম্বর সার্কুলারটিতে আইএএস, ডব্লিউবিসিএস, পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সরকারি ও স্বশাসিত সংস্থার কর্মীদের সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ৷ এরপর 20 মে কর্মিবিনিয়োগ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের পক্ষ থেকে এই নির্দেশিকা সমস্ত সরকারি দফতর, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলাশাসকদের কাছে দ্রুত কার্যকর করার জন্য পাঠানো হয়। এই জোড়া নির্দেশিকার প্রতিলিপি তুলে ধরেই তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের এই শীর্ষ নেতা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, এই নির্দেশিকায় বারেবারে ব্যবহার করা 'সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা' (Complete Prohibition) শব্দবন্ধটি আসলে কোনও সাধারণ শৃঙ্খলাবিধি নয়, বরং এটি সরকারি কর্মচারীদের প্রতি এক চরম হুঁশিয়ারি।

সোশাল মিডিয়া পোস্টে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল বিজেপি-কে নিশানা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমানে রাজ্যে দিল্লির 'রিমোট কন্ট্রোল' শাসন চলছে। আর এই রিমোট-কন্ট্রোলড প্রশাসনের অধীনে নীরবতা বজায় রাখাকেই এখন বাধ্যতামূলক প্রশাসনিক যোগ্যতা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ তাঁর দাবি, সংবাদমাধ্যমে কোনও কথা না বলা, কোনও নিবন্ধ বা প্রবন্ধ না লেখা, সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে অংশ না-নেওয়া এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনও নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনা না করার যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এমনকি দিল্লি বা অন্য কোনও রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই অছিলায় যেভাবে বাকস্বাধীনতার পরিধি টেনে দেওয়া হয়েছে, তার সমালোচনা করেছেন তিনি।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মতে, এই নজিরবিহীন নির্দেশিকা জারি করে আসলে কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাঁদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলছে, যাতে প্রত্যেকে দিল্লির প্রভুদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখাতে বাধ্য হন। প্রশাসনের এই কড়া অবস্থানকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির সারমর্ম দাঁড়িয়েছে একটাই— 'তেমনটাই ভাবো যেমনটা তোমাকে ভাবতে বলা হচ্ছে এবং ঠিক তখনই কথা বলো যখন তোমাকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।'

প্রতিবেদনের শেষে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত, বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর থেকেই রাজ্য প্রশাসনের রাশ শক্ত করতে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু আমলা ও সরকারি কর্মীদের ওপর নবান্নের এই কড়া নজরদারি ও সংবাদমাধ্যমের ওপর তৈরি হওয়া এই অঘোষিত সেন্সরশিপকে বিরোধী শিবির যে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে ছাড়বে না, তা অভিষেকের এই আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকেই স্পষ্ট। যখন কোনও সরকার সাধারণ সমালোচনাও সহ্য করতে পারে না, তখন সে এভাবেই ভিন্নমতকে পিষে মারার চেষ্টা করে, যা শক্তির প্রতীক নয় বরং চরম দুর্বলতার লক্ষণ বলেই দাবি করেছেন অভিষেক।

