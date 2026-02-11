ISL-এর আগে যুবভারতীকে 100% প্রস্তুত করার চ্যালেঞ্জ, অ্যাকশন মোডে নবান্ন
পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ক্রীড়া দফতরের সচিবের নেতৃত্বে বিশেষ বৈঠক ৷ চলছে যুবভারতীর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ৷
Published : February 11, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: আগামী 14 ফেব্রুয়ারি থেকে সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (ISL)-এর মহাযুদ্ধ ৷ এই মেগা ইভেন্টকে কেন্দ্র করে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার ৷ মঙ্গলবার নবান্নে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যুবভারতীর সংস্কার ও আইএসএল-এর প্রস্তুতি নিয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের সচিব রাজেশ সিনহার নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং স্টেক হোল্ডাররা ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে ফুটবল প্রেমীদের সামনে তুলে ধরতে চাইছে প্রশাসন ৷ লিওনেল মেসির ইন্ডিয়া ট্যুরে যুবভারতীর বিশৃঙ্খলার ঘটনার পর থেকে স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল ৷ সেই কাজ প্রায় 98 শতাংশ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে ৷ বর্তমানে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দর্শক আসন বসানো এবং সৌন্দর্য্যায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে ৷ পূর্ত দফতর (PWD)-এর পক্ষ থেকে বৈঠকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যেই অবশিষ্ট দুই শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে ৷ লক্ষ্য একটাই, 14 ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলা ৷
নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও এবার কোনও আপস করতে রাজি নয় প্রশাসন ৷ স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাইরে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে নয়া নিরাপত্তা বিধি কার্যকর করা হচ্ছে ৷ সূত্রের খবর, স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা আমানত বা সিকিউরিটি ডিপোজিটের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ যাতে শৃঙ্খলার প্রশ্নে কোনও আপস না-হয় ৷ উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকে ক্রীড়া সচিব রাজেশ সিনহা পুলিশ প্রশাসন, বিদ্যুৎ দফতর এবং পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মূলত, ম্যাচের দিনগুলিতে দর্শকদের যাতায়াতে কোনও ভোগান্তি না-হয়, সেই উদ্দেশ্যে ৷
মেসি-কাণ্ডে অব্যবস্থার অভিযোগে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের বদনাম হওয়ার পর, আইএসএল-কে সফলভাবে আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর নবান্ন ৷ তাই রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য উপহার হিসাবে একটি আধুনিক ও হাইটেক স্টেডিয়াম প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সরকার ৷