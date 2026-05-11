গেরুয়া আলোয় বদলাল নবান্ন, আজ শুভেন্দু সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক

সোমবার নবান্নে বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক । তার আগে নীল-সাদা নবান্ন আলো ঝলমলে গেরুয়া ৷ হল একাধিক প্রশাসনিক রদবদলও ৷ একনজরে পড়ুন সবটা ৷

নবান্নে শুভেন্দু প্রবেশের আগে নজিরবিহীন রদবদল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 8:12 AM IST

6 Min Read
কলকাতা, 11 মে: শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক সোমবার ৷ আজ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নবান্নে । সরকার বদলাতেই আলোয় বদলে গেল রাজ্য সচিবালয়ের রঙ । রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার নবান্ন ভবন গেরুয়া আলোয় ঝলমল করে উঠল । এতদিন যে ভবনের গায়ে সাদা-নীলের ছোঁয়া ছিল, পালাবদলের পর সেই চেনা আবরণের উপর লাগল গেরুয়া আলো ৷

নবান্নের সাজসজ্জা

গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা 14তলা সচিবালয়ের কাচের গায়ে গেরুয়া আলোর ঢল । বিদ্যাসাগর সেতু থেকে দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই বদলে যাওয়া দৃশ্য। সন্ধ্যা নামতেই পুরো চত্বর ঢেকে যায় গেরুয়া আভায় । গঙ্গার জলেও পড়ে সেই আলোর প্রতিফলন । 2026-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নবান্নের বাইরের সাজসজ্জায় এটাই প্রথম বড় পরিবর্তন । তৃণমূল আমলে নীল-সাদা রং হয়ে উঠেছিল সরকারের প্রতীক । সেতু থেকে সরকারি দফতর, সর্বত্র ছিল সেই রঙের ব্যবহার । নতুন সরকারের প্রথম পদক্ষেপেই সেই প্রতীকী রং স্থায়ীভাবে বদল না হলেও তাতে লাগানো হয়েছে গেরুয়া টুনির আলো ৷ প্রশাসনিক ভবনের গায়ে গেরুয়া আলো শুধু আলোকসজ্জা নয়, রাজনৈতিক মহল একে দেখছে ক্ষমতার হাতবদলের স্পষ্ট বার্তা হিসেবে ।

বাংলার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

বিজেপি শিবির নবান্নের এই আলোকসজ্জাকে 'নতুন শুরুর প্রতীক' বলছে । তাদের বক্তব্য, জনগণ বদল চেয়েছে । নবান্নের নতুন রং সেই জনাদেশেরই বহিঃপ্রকাশ । আলোর এই বদল বুঝিয়ে দিচ্ছে, পরিবর্তন শুধু মন্ত্রিসভার অঙ্কে আটকে নেই । সরকারের দর্শন, প্রতীক, এমনকী ভবনের রং পর্যন্ত নতুন করে সাজানো হচ্ছে । নবান্নের গেরুয়া আভা জানান দিচ্ছে, বাংলার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে ।

শুভেন্দু অধিকারী (পিটিআই)

শুভেন্দু সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক

এদিকে, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকার গঠনের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে । আজ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাঁর সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক । রাজ্য পরিচালনার রাশ হাতে নেওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই চরম সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী । প্রথম দিন থেকেই প্রশাসনকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছেন তিনি । আজ সকাল থেকেই নবান্ন সরগরম থাকবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মসূচি নিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ারর পর শুভেন্দু পৌঁছন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে (পিটিআই)

সোমে নবান্নে কী কী হবে ?

  • জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত শপথ নেওয়া পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়েই এই হাই-প্রোফাইল প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকটি সারবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের নজর এখন এই বৈঠকের দিকেই নিবদ্ধ ।
  • কারণ, এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেই নবনিযুক্ত ওই পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে দফতর বণ্টন করা হবে ।
  • কে, কোন দফতরের দায়িত্ব পান, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে ।
  • মন্ত্রিসভার এই প্রথম বৈঠকের পাশাপাশি এদিন নবান্নে দিনভর একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ।
  • রাজ্যের শীর্ষ আমলাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে আগামিদিনের প্রশাসনিক রূপরেখা এবং সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি স্থির করবেন তিনি ।

তবে মন্ত্রিসভার এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠকের ঠিক আগের দিন, রবিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও নবান্নে ঘটে গিয়েছে এক নজিরবিহীন ও ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল ।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ছাড়া গত 9 মে, আরও 5 জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী শপথ নেন (পিটিআই)

নজিরবিহীন রদবদল

কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বা চিফ মিনিস্টারস অফিসকে (সিএমও) প্রথম দিনেই ঢেলে সাজাচ্ছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । নতুন সরকার, নতুন মুখ্যমন্ত্রী, তাই নবান্নের শীর্ষতলায় তাঁর কাজের দলটিও হতে হবে একেবারে নতুন এবং তাঁর নিজের বিশ্বস্ত । বিগত সরকারের পুরনো জমানার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও কার্যকরী করার লক্ষ্যেই রবিবার কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর থেকে একাধিক নির্দেশিকা জারি করে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে এই ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে । বদলি করা হয়েছে, একগুচ্ছ দক্ষ আইএএস এবং ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে । মূলত বিভিন্ন জেলা ও অন্যান্য দফতর থেকে বেছে বেছে তরুণ ও দক্ষ আধিকারিকদের তুলে আনা হয়েছে একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর খাসতালুকে ।

বাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল রবি (পিটিআই)

বদলে কারা ?

রবিবার নবান্নের তরফে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের যুগ্ম সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে দু'জন তরুণ আইএএস অফিসারকে । 2019 সালের ব্যাচের আইএএস অফিসার পি. প্রমথ, যিনি এর আগে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বস্ত্র দফতরের যুগ্ম সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের যুগ্ম সচিব করা হয়েছে । একইসঙ্গে 2020 ব্যাচের আইএএস অফিসার নবনীত মিত্তল, যিনি এতদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন, তাঁকেও মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের যুগ্ম সচিবের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

একাধিক বিজেপি নেতারা বাংলার বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে (পিটিআই)

নতুন অফিসারদের নয়া দায়ভার

তরুণ আইএএস অফিসারদের পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাজে আরও গতি আনতে একলপ্তে সাতজন ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসারকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । তাঁরা হলেন আবাসন দফতরের সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি সম্রাট চক্রবর্তী, মৎস্য দফতরের সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি অমর্ত্য চক্রবর্তী, ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক অয়ন দত্তগুপ্ত, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি রাজর্ষি নাথ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর সুরজিৎ রায় এবং হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট এসএইচজি ও এসইও যথাক্রমে প্রমিত দাস ও দীপ ভাদুড়ি । এই নতুন অফিসারদের অবিলম্বে তাঁদের নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

9 মে'র ছবি ৷ সামনে প্রণাম করে নরেন্দ্র মোদি পিছনে শুভেন্দু অধিকারী (পিটিআই)

পুরনো অফিসারদের সরানো

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যেমন নতুন মুখ আনা হয়েছে, তেমনই আগের সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে কর্মরত অনেক পুরনো অফিসারকে সরানোও শুরু হয়েছে । এদিন জারি করা অপর একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগে কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পবিত্র চক্রবর্তীকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় বদলি করা হয়েছে । কোচবিহারে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যদিও তিনি তাঁর বেতন স্বরাষ্ট্র দফতর থেকেই পাবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে । প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ছুটির দিনে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে এই ব্যাপক রদবদল কোনও সাধারণ বা রুটিন বদলি নয় ।

এখন থেকে প্রশাসন নতুন ধাঁচে

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী (পিটিআই)

এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের প্রশাসনিক মহলকে এক কড়া ও স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছেন । তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, এখন থেকে প্রশাসন চলবে সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে । জেলা স্তর এবং বিভিন্ন দফতর থেকে কাজের অফিসারদের সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে নিয়ে আসার অর্থ হল, সরকারি কাজের গতি বাড়ানো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ করা । সোমের মন্ত্রিসভার বৈঠক এবং রবিবারের এই প্রশাসনিক রদবদল প্রমাণ করছে, প্রথম দিন থেকেই 'অ্যাকশন মোড'-এ ময়দানে নেমে পড়েছে নতুন সরকার । এখন পুরো রাজ্যের নজর নবান্নের দিকে, যেখানে নতুন সরকারের পথচলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে ৷

