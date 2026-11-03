পিপিপি মডেলে প্রকল্পে সম্মতি নবান্নর, কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয়ে জোর শুভেন্দুর সরকারের

পিপিপি মডেলে প্রকল্পে সম্মতি নবান্নর, কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয়ে জোর শুভেন্দুর সরকারের
PPP Model Projects In Bengal: কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতর পিপিপি প্রকল্পের ‘ট্রানজ্যাকশন অ্যাডভাইসার’-দের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিল, রাজ্য সরকার তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে।
Published : November 3, 2026 at 7:41 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: রাজ্যে পালাবদলের পরেই কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথ ছেড়ে সমন্বয়ের নীতি নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সেই লক্ষ্যেই এ বার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ করল নবান্ন। সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারি বা পিপিপি মডেলে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত পরামর্শদাতা তালিকাকে সরাসরি স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর। অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত কুমার মিশ্রের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতর (ডিইএ) পিপিপি প্রকল্পের লেনদেন সংক্রান্ত পরামর্শদাতা বা ‘ট্রানজ্যাকশন অ্যাডভাইসার’-দের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিল, রাজ্য সরকার তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে। চলতি বছরের 5 ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র ‘প্যানেল এ’ এবং ‘প্যানেল বি’-র অধীনে এই পরামর্শদাতাদের তালিকাভুক্ত করে। নবান্ন জানিয়েছে, ওই তালিকাটি রাজ্যেও কার্যকর হবে। ফলে এখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতর, পুর ও পঞ্চায়েত সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যেকোনো প্রতিষ্ঠান চাইলে সরাসরি কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত এই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে পারবে।
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনো অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব রাখা যাবে না। কেন্দ্রীয় নীতি ও প্রকল্পগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এমনকি দিল্লি ও কলকাতার মধ্যে সমন্বয়ের সুতো আরও শক্ত করতে শীর্ষ আমলাদের মাসে অন্তত এক থেকে দু’বার দিল্লি যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে রাজ্যের কাজ মসৃণ করার এই বার্তা আমলা মহলেও নতুন গতি এনে দিয়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল অর্থ দফতরের সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপে।
অর্থ দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের নিজস্ব যে পরামর্শদাতা প্যানেলটি ছিল, সেটি বাতিল করা হচ্ছে না। 2025 সালের 28 নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তৈরি হওয়া রাজ্যের নিজস্ব তালিকাটিও যেমন বজায় থাকবে, তারই সমান্তরালে কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত পরামর্শদাতারাও বাড়তি বিকল্প হিসেবে কাজ করবেন। অর্থাৎ, কোনও নির্দিষ্ট পিপিপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন প্যানেল থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট দফতর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতেই ছাড়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এর ফলে একদিকে যেমন প্রকল্পের কাজ বাছাই ও রূপায়ণে জটিলতা কমবে, তেমনই বিশেষজ্ঞ সংস্থার অভাবে কোনও কাজ আটকে থাকার সুযোগ থাকবে না।
নবান্নের এই সিদ্ধান্তকে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অতীতে একাধিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের তৈরি নীতি বা রূপরেখা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতিটি পদক্ষেপে দিল্লির সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।
অর্থ দফতরের এই বিজ্ঞপ্তির ফলে যৌথ প্রকল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন নিয়মকানুন মানা এবং কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ পাওয়াও অনেক সহজ হবে বলে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশের ধারণা। নবান্ন ও দিল্লির এই নতুন রসায়ন আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে ঠিক কতটা গতি আনে, নজর এখন সে দিকেই।