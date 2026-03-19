নির্বাচন কমিশনের সরানো জেলাশাসকদের নয়া পদে নিয়োগ নবান্নের

নির্বাচন কমিশনের সরানো জেলাশাসকদের নয়া পদে নিয়োগ নবান্নের
পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ন'জন জেলাশাসক ও দুই ডিইও-কে ফের নতুন পদে নিয়োগ করা হয়েছে ৷
Published : March 19, 2026 at 6:14 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক রদবদল অব্যাহত ৷ নির্বাচন কমিশন 11 জন আইএএস অফিসারকে বুধবার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল ৷ পরেরদিনই তাঁদের মধ্যে ন'জন জেলাশাসক ও দুই ডিইও-কে ফের নতুন পদে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার নবান্নের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর এবং তাঁদের নতুন পদে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে ৷
11 জন আইএএস অফিসারকে এদিন নতুন পদে বদলি করা হয়েছে ৷ পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কলকাতা দক্ষিণের অপসারিত ডিইও সুমিত গুপ্তাকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ও সিভিল ডিফেন্স দফতরের সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে । পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ-কে পুর ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক দফতরের সচিব করা হয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনাকে সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের সচিব পদে আনা হয়েছে ।
এছাড়াও, মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মীনাকে কৃষি দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি, নদিয়ার জেলাশাসক নিখিল নির্মলকে স্কুল শিক্ষা দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার অংশুল গুপ্তাকে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়ালকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরে এবং উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক সিয়াদ এন-কে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে স্পেশাল সেক্রেটারি করা হয়েছে । পাশাপাশি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির জেলাশাসকদেরও বিভিন্ন দফতরে স্পেশাল সেক্রেটারি পদে নিয়ে আসা হয়েছে । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রদবদলকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, গত 15 মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয় ৷ সেই রাত থেকেই রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন । নজরবিহীনভাবে মধ্যরাতে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব পদে পরিবর্তন করা হয় ৷ পাশাপাশি সোমবার রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনারকেও সরানো হয় ।
মঙ্গলবার জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একসঙ্গে রাজ্যের 12টি জেলার পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে । যে জেলাগুলিতে এই রদবদল হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে-বারাসত পুলিশ জেলা, কোচবিহার, বীরভূম, ইসলামপুর পুলিশ জেলা, হুগলি রুরাল, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা, মুর্শিদাবাদ, বসিরহাট পুলিশ জেলা, মালদা, পূর্ব মেদিনীপুর, জঙ্গিপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর । এরপরও প্রত্যেকদিন একের পর এক আইএএস থেকে আইপিএস আধিকারিকদের পদ থেকে আপসারিত করা হয়েছে ৷