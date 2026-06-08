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উৎসবে অক্লান্ত কর্তব্য পালনের স্বীকৃতি, পুলিশ-হোমগার্ডদের জন্য বড় ঘোষণা নবান্নের

সোমবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা এক সরকারি নির্দেশিকায় এই বিশেষ ছুটির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে ।

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পুলিশ-হোমগার্ডদের জন্য বড় ঘোষণা নবান্নের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 6:54 PM IST

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কলকাতা, 8 জুন: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো হোক বা অন্য কোনও বড় সরকারি ছুটির দিন - সাধারণ মানুষ যখন পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন, তখন ওঁদের ছুটি থাকে না । শহরের রাজপথ থেকে শুরু করে সুদূর গ্রামের অলিগলি, মণ্ডপের উপচে পড়া ভিড় সামলানো থেকে শুরু করে গভীর রাতের যানজট নিয়ন্ত্রণ - সব কিছুতেই ওঁরা বিনিদ্র প্রহরীর মতো অতন্দ্র পাহারায় থাকেন । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উৎসবের দিনগুলিতে নিজেদের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে যাঁরা দিনরাত এক করে কর্তব্য পালন করেন, এবার তাঁদের সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের বিশেষ স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকার ।

গত বছর অর্থাৎ 2025 সালের উৎসবের মরসুমে টানা ডিউটি করা পুলিশকর্মী এবং হোমগার্ডদের জন্য অতিরিক্ত 10 দিনের ছুটির কথা ঘোষণা করল নবান্ন । সোমবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা এক সরকারি নির্দেশিকায় এই বিশেষ ছুটির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে ।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের যে সমস্ত কর্মী 2025 সালের দুর্গাপুজো এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনগুলিতে (গেজেটেড হলিডে) টানা সাতদিনের বেশি সময় ধরে ডিউটি করেছেন, তাঁরাই এই বিশেষ ছুটির আওতাভুক্ত হবেন । শুধু পুলিশকর্মীরাই নন, রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশের অধীনে কর্মরত হোমগার্ড ও ভলান্টিয়াররাও সরকারের এই নয়া সিদ্ধান্তের ফলে সমানভাবে উপকৃত হবেন । উৎসবের দিনগুলিতে পুলিশ এবং প্রশাসনের একেবারে নিচুতলার কর্মীরা রোদ, বৃষ্টি উপেক্ষা করে যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন, তা বিবেচনা করেই প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে এই মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর ।

স্বরাষ্ট্র দফতরের ওই নির্দেশিকায় ছুটির বিন্যাস সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে । নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, যোগ্য পুলিশকর্মী এবং হোমগার্ডরা মোট 10 দিনের এই অতিরিক্ত ছুটির মধ্যে আটদিনের ক্ষতিপূরণমূলক নৈমিত্তিক ছুটি বা কমপেনসেটরি ক্যাজুয়াল লিভ (সিসিএল) পাবেন । এর পাশাপাশি তাঁদের আরও দু’দিনের বিশেষ ছুটি বা স্পেশাল লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে । সবমিলিয়ে এই অতিরিক্ত ছুটির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে 10 দিন । তবে এই ছুটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে । নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যোগ্য কর্মীদের এই 10 দিনের অতিরিক্ত ছুটি আগামী 2026 সালের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার করে নিতে হবে ।

তবে এই ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশাসনিক নিয়ম ও শর্তাবলিও আরোপ করেছে সরকার । নবান্নের তরফে নির্দিষ্ট নির্দেশিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই 10 দিনের অতিরিক্ত ছুটিকে কোনওভাবেই অন্য কোনও প্রধান বা দীর্ঘমেয়াদি ছুটির (মেজর ক্যাটাগরি লিভ) সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না । এমনকি স্থানীয় কোনও সরকারি ছুটির দিনের সঙ্গেও এই ছুটি একনাগাড়ে বা একটানা নেওয়া যাবে না । তবে প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে এবং নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে সাধারণ নৈমিত্তিক ছুটির বা অর্ডিনারি ক্যাজুয়াল লিভের সঙ্গে এই অতিরিক্ত ছুটি মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে কর্মীদের কাছে ।

রাজ্য সরকারের এই ঘোষণাকে ইতিমধ্যেই সাধুবাদ জানিয়েছেন পুলিশ এবং হোমগার্ড বাহিনীর নিচুতলার কর্মীরা । বছরের পর বছর ধরে পুজোর সময় যখন বাকিরা পরিবার নিয়ে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে আনন্দে মাতোয়ারা থাকেন, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরিয়ে ডিউটি করাটাই এঁদের কাছে দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাই দীর্ঘ সময় ধরে উৎসবের মরসুমে করা এই অতিরিক্ত ডিউটির বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে এই 10 দিনের ছুটি পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি বাহিনীর সদস্যরা । এই পদক্ষেপ তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি এক বড় সম্মান এবং কাজের প্রতি আরও উৎসাহ জোগাবে বলেই মনে করছেন পুলিশকর্মীদের একাংশ ।

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SERVICE DURING FESTIVALS
পুলিশকে বাড়তি ছুটি
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