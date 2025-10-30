কেন্দ্র-রাজ্যের হিসেবে 917 কোটি টাকার ফারাক, 100 দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ নবান্ন

কেন্দ্র-রাজ্যের হিসেবে 917 কোটি টাকার ফারাক, 100 দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ নবান্ন
2021-22 অর্থবর্ষে রাজ্য ও কেন্দ্রের হিসেবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 914 কোটি টাকার ৷ আর 2022-23 অর্থবর্ষে তিন কোটির ৷
Published : October 30, 2025 at 11:22 AM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: 100 দিনের কাজ (মনরেগা) প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া অর্থ নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়াল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে । হিসেবের খাতায় কার্যত দুই সরকারের বক্তব্য ভিন্ন মেরুতে ।
কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের বকেয়া 6 হাজার 2 কোটি টাকা, অথচ রাজ্যের হিসেব অনুযায়ী সেই অঙ্ক দাঁড়িয়ে 6 হাজার 919 কোটি টাকায় । অর্থাৎ, দু'পক্ষের মধ্যে হিসেবের ফারাক 917 কোটি টাকা । এই বিপুল অঙ্কের 'গরমিল' নিয়েই রাজ্যের তরফে তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছে ।
বিষয়টি নিয়ে নবান্ন'র এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, 2021 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে রাজ্যের জন্য 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র । পরবর্তীতে 2022 সালের ডিসেম্বর থেকে শ্রমদিবস মঞ্জুরের প্রক্রিয়াও বন্ধ রাখা হয়েছে মনরেগা আইনের 27 নম্বর ধারা কার্যকর করে । এতদিন ধরে একাধিকবার কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক, পোর্টাল রিপোর্ট ও চিঠিপত্রে রাজ্য বকেয়ার হিসেব স্পষ্টভাবে জানিয়ে এসেছে । কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এনআরইজিএ সফট পোর্টালে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র 6 হাজার 2 কোটি টাকা বকেয়া হিসেবে দেখানো হয়েছে ।
আর কেন্দ্রের এই আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, "দুরভিসন্ধির যেমন অভাব নেই, তেমনই এত দিনের ধৈর্য্যও আজ পরীক্ষা দিচ্ছে । রাজ্য প্রতিটি পয়সার হিসেব কেন্দ্রীয় দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে । তার পরেও 917 কোটি টাকা কম দেখানো পিছনে কোনও চক্রান্ত নেই তো !" তিনি আরও বলেন, "আগে যেখানে কোনও সংশয় তৈরি হলে কেন্দ্র-রাজ্য মিলেই তা মীমাংসা করত, আজ সেখানে রাজ্যের প্রাপ্যই অস্বীকার করা হচ্ছে । এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী ।"
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2021-22 অর্থবর্ষে কেন্দ্র বলছে রাজ্যের প্রাপ্য 4 হাজার 360 কোটি টাকা । এর মধ্যে মজুরি বাবদ 1 হাজার 916 কোটি এবং উপকরণ বাবদ 3 হাজার 258 কোটি টাকা । অথচ, রাজ্যের হিসেবে ওই অর্থবর্ষে মজুরি বাবদ প্রাপ্য 2 হাজার 874 কোটি এবং উপকরণ বাবদ 2 হাজার 400 কোটি টাকা, মোট 5 হাজার 274 কোটি টাকা । এখানে ফারাক 914 কোটি টাকার । 2022-23 অর্থবর্ষেও রাজ্য ও কেন্দ্রের হিসেবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তিন কোটি টাকার ।
চিন্তার বিষয়, এতদিন টাকা না মেলায় রাজ্যের 69 লক্ষ জবকার্ডধারীর মজুরি নিজেদের কোষাগার থেকেই মিটিয়েছে রাজ্য সরকার । প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের প্রাপ্য টাকা ইচ্ছাকৃত কমিয়ে দেখিয়ে কি কেন্দ্র বাংলার অধিকার খর্ব করতে চাইছে ?
সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিলমোহর দিয়ে 100 দিনের কাজ দ্রুত চালুর পথ প্রশস্ত করলেও, সেই কাজের অর্থ রাজ্য পাবে কি না তা এখনই স্পষ্ট নয় । এই অবস্থায় আগামি দিনে শীর্ষ আদালতের আরও কোনও রায় এই বিতর্কের নিষ্পত্তি করতে পারে কি না, সে দিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য প্রশাসন ।