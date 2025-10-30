ETV Bharat / state

কেন্দ্র-রাজ্যের হিসেবে 917 কোটি টাকার ফারাক, 100 দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ নবান্ন

2021-22 অর্থবর্ষে রাজ্য ও কেন্দ্রের হিসেবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 914 কোটি টাকার ৷ আর 2022-23 অর্থবর্ষে তিন কোটির ৷

Nabanna
নবান্ন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 অক্টোবর: 100 দিনের কাজ (মনরেগা) প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া অর্থ নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়াল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে । হিসেবের খাতায় কার্যত দুই সরকারের বক্তব্য ভিন্ন মেরুতে ।

কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের বকেয়া 6 হাজার 2 কোটি টাকা, অথচ রাজ্যের হিসেব অনুযায়ী সেই অঙ্ক দাঁড়িয়ে 6 হাজার 919 কোটি টাকায় । অর্থাৎ, দু'পক্ষের মধ্যে হিসেবের ফারাক 917 কোটি টাকা । এই বিপুল অঙ্কের 'গরমিল' নিয়েই রাজ্যের তরফে তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছে ।

বিষয়টি নিয়ে নবান্ন'র এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, 2021 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে রাজ্যের জন্য 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র । পরবর্তীতে 2022 সালের ডিসেম্বর থেকে শ্রমদিবস মঞ্জুরের প্রক্রিয়াও বন্ধ রাখা হয়েছে মনরেগা আইনের 27 নম্বর ধারা কার্যকর করে । এতদিন ধরে একাধিকবার কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক, পোর্টাল রিপোর্ট ও চিঠিপত্রে রাজ্য বকেয়ার হিসেব স্পষ্টভাবে জানিয়ে এসেছে । কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এনআরইজিএ সফট পোর্টালে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র 6 হাজার 2 কোটি টাকা বকেয়া হিসেবে দেখানো হয়েছে ।

আর কেন্দ্রের এই আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, "দুরভিসন্ধির যেমন অভাব নেই, তেমনই এত দিনের ধৈর্য্যও আজ পরীক্ষা দিচ্ছে । রাজ্য প্রতিটি পয়সার হিসেব কেন্দ্রীয় দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে । তার পরেও 917 কোটি টাকা কম দেখানো পিছনে কোনও চক্রান্ত নেই তো !" তিনি আরও বলেন, "আগে যেখানে কোনও সংশয় তৈরি হলে কেন্দ্র-রাজ্য মিলেই তা মীমাংসা করত, আজ সেখানে রাজ্যের প্রাপ্যই অস্বীকার করা হচ্ছে । এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী ।"

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2021-22 অর্থবর্ষে কেন্দ্র বলছে রাজ্যের প্রাপ্য 4 হাজার 360 কোটি টাকা । এর মধ্যে মজুরি বাবদ 1 হাজার 916 কোটি এবং উপকরণ বাবদ 3 হাজার 258 কোটি টাকা । অথচ, রাজ্যের হিসেবে ওই অর্থবর্ষে মজুরি বাবদ প্রাপ্য 2 হাজার 874 কোটি এবং উপকরণ বাবদ 2 হাজার 400 কোটি টাকা, মোট 5 হাজার 274 কোটি টাকা । এখানে ফারাক 914 কোটি টাকার । 2022-23 অর্থবর্ষেও রাজ্য ও কেন্দ্রের হিসেবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তিন কোটি টাকার ।

চিন্তার বিষয়, এতদিন টাকা না মেলায় রাজ্যের 69 লক্ষ জবকার্ডধারীর মজুরি নিজেদের কোষাগার থেকেই মিটিয়েছে রাজ্য সরকার । প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের প্রাপ্য টাকা ইচ্ছাকৃত কমিয়ে দেখিয়ে কি কেন্দ্র বাংলার অধিকার খর্ব করতে চাইছে ?

সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিলমোহর দিয়ে 100 দিনের কাজ দ্রুত চালুর পথ প্রশস্ত করলেও, সেই কাজের অর্থ রাজ্য পাবে কি না তা এখনই স্পষ্ট নয় । এই অবস্থায় আগামি দিনে শীর্ষ আদালতের আরও কোনও রায় এই বিতর্কের নিষ্পত্তি করতে পারে কি না, সে দিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য প্রশাসন ।

TAGGED:

NABANNA
MGNREGA
100 দিনের কাজ
মনরেগা টাকা
100 DAYS WORK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.