গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে 'ওয়াটার স্পাউট' ! আতঙ্কে পুণ্যার্থী ও স্থানীয়রা

গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে 'ওয়াটার স্পাউট' ! আতঙ্কে পুণ্যার্থী ও স্থানীয়রা
Pilgrims and locals terrified: সমুদ্রের জল আর আকাশের মেঘের মধ্যে তৈরি হওয়া এই অস্বাভাবিক সংযোগ দেখে হতবাক হয়ে যান সৈকতে উপস্থিত মানুষজন
Published : October 15, 2026 at 4:00 PM IST
গঙ্গাসাগর, 15 অক্টোবর: আচমকাই আকাশ ঢেকে গেল কালো মেঘে । বদলে গেল সমুদ্রের পরিবেশ । তারপরেই সমুদ্রের বুক থেকে ঘূর্ণির আকারে উঠে দাঁড়াল বিশাল জলস্তম্ভ ! দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন ২ নম্বর স্নানঘাটের কাছে বৃহস্পতিবার সকালে এমনই অস্বাভাবিক দৃশ্য ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য । পুণ্যার্থী, পর্যটক থেকে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা অনেকেই এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে 'ওয়াটার স্পাউট' বা সমুদ্রের উপর তৈরি হওয়া জলীয় ঘূর্ণি বলে মনে করা হচ্ছে । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দেখা গিয়েছিল এই দৃশ্য । তবে, ঠিক কী কারণে এমন জলস্তম্ভ তৈরি হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে আবহাওয়াগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল 9টা নাগাদ গঙ্গাসাগরের আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় । আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তনে প্রথমে উদ্বেগ তৈরি হয় । এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের বুক থেকে জল ঘূর্ণির আকারে উপরের দিকে উঠে যেতে দেখা যায় । সকাল সাড়ে 9টা নাগাদ কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন 2 নম্বর স্নানঘাটের কাছে সেই দৃশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সমুদ্রের জল আর আকাশের মেঘের মধ্যে তৈরি হওয়া এই অস্বাভাবিক সংযোগ দেখে হতবাক হয়ে যান সৈকতে উপস্থিত মানুষজন ।
অনেকের কাছেই এমন দৃশ্য ছিল একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা । কেউ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েন, আবার কেউ নিরাপত্তার কথা ভেবে সমুদ্রের কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করেন । ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে গঙ্গাসাগরে সারা বছরই পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের আনাগোনা থাকে । বিশেষত কপিলমুনির আশ্রম এবং সংলগ্ন স্নানঘাটে বহু মানুষ সমুদ্রের কাছাকাছি সময় কাটান । সেই এলাকায় আচমকা এমন জলীয় ঘূর্ণি দেখা দেওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ বাড়ে ।
কী এই 'ওয়াটার স্পাউট'?
আবহাওয়াবিজ্ঞানের পরিভাষায়, জলভাগের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণায়মান বায়ুস্তম্ভের সঙ্গে জলকণার দৃশ্যমান স্তম্ভের সংযোগ ঘটলে তাকে 'ওয়াটার স্পাউট' বলা হয় । দেখতে অনেকটা জলীয় টর্নেডোর মতো । সাধারণত বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পার্থক্য এবং স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের মতো একাধিক কারণ এর পিছনে কাজ করতে পারে । তবে সব ওয়াটার স্পাউটের প্রকৃতি বা তীব্রতা এক রকম নয় । কিছু তুলনামূলক দুর্বল হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রবল বাতাস, ঢেউ এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ।
প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, গঙ্গাসাগরের ঘটনায় ঠিক কোন ধরনের জলীয় ঘূর্ণি তৈরি হয়েছিল, তা কেবল প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা বা দূর থেকে দেখা দৃশ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত করা সম্ভব নয় । এর জন্য ঘটনার সময়কার আবহাওয়ার তথ্য, ছবি বা ভিডিয়ো এবং সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রায় 30 মিনিট ধরে সমুদ্রের উপর এই জলীয় ঘূর্ণি দেখা গিয়েছিল । সেই সময় সৈকতে থাকা পুণ্যার্থী, পর্যটক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই অনেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন । তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ।
সমুদ্রের উপর এমন অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা গেলে তার কাছাকাছি গিয়ে ছবি তোলা বা ভিডিয়ো করার চেষ্টা বিপজ্জনক হতে পারে । জলীয় ঘূর্ণির গতিপথ দ্রুত বদলে যেতে পারে । পাশাপাশি, আচমকা বাতাসের গতি বেড়ে যাওয়া বা সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না । তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে কৌতূহলের চেয়ে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞেরা ।
সমুদ্রের কাছে সতর্কতাই ভরসা
গঙ্গাসাগরের মতো জনবহুল সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হলে তার প্রভাব পড়তে পারে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের নিরাপত্তায় । বিশেষ করে স্নানঘাটের কাছে ভিড় থাকলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে । তাই সমুদ্রের উপর অস্বাভাবিক জলীয় ঘূর্ণি, কালো মেঘ কিংবা প্রবল বাতাস দেখা গেলে সতর্কবার্তার দিকে নজর রাখা এবং প্রয়োজনে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া জরুরি ।
বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনা প্রকৃতির এক বিরল ও চমকপ্রদ দৃশ্য সামনে এনেছে । তবে তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিপদের সম্ভাবনাও । আপাতত বড় ধরনের হতাহতের খবর না থাকায় স্বস্তি মিলেছে । কিন্তু গঙ্গাসাগরের সমুদ্রে ঠিক কী কারণে এই জলস্তম্ভ তৈরি হয়েছিল, তা জানতে আবহাওয়াগত তথ্য ও ঘটনার দৃশ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রের খবর ।