মাঝরাতে স্ট্রংরুমের ছাদে কে যেন উঠছে? শোনা যাচ্ছে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ ! ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল

সরকারি ভবনের পাঁচিল বেয়ে কেউ তরতরিয়ে উপরে উঠে পড়ছে ৷ গভীর রাতে ওই ভবনের ছাদে কিছু লোকের ওঠানামার সঙ্গে হাতুড়ির মতো শব্দও শোনা যাচ্ছে !

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 11:21 AM IST

বর্ধমান, 2 মে: রাতের অন্ধকার। চারদিক কিছুটা হলেও নিস্তব্ধ। আর সেই সময়েই স্ট্রংরুমের ছাদে রহস্যময় এক ব্যক্তির ওঠানামার ভিডিয়ো ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানে। বিজেপির সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে ইউআইটি বিল্ডিংয়ের স্ট্রংরুমের ছাদে কেউ একজন ঘোরাফেরা করছেন। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই নির্বাচন পরবর্তী আবহে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে জেলায়। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

ভোটগ্রহণ শেষ হতেই পূর্ব বর্ধমানের ইউআইটি ক্যাম্পাসে তৈরি স্ট্রংরুমকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। ইভিএমের নিরাপত্তা, সিসিটিভি নজরদারির কার্যকারিতা এবং গভীর রাতের সন্দেহজনক গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী থেকে শাসক, উভয় শিবিরই।

বর্ধমান উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাস অভিযোগ করেছেন, ইভিএম রাখার পর থেকেই স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি চোখে পড়ছে। তাঁর দাবি, মাঝেমধ্যেই সিসিটিভির ক্যামেরা হয় বিকল হয়ে যাচ্ছে অথবা বন্ধ হয়ে থাকছে। পাশাপাশি, গভীর রাতে ভবনের ছাদে কিছু লোকের ওঠানামা এবং হাতুড়ি পেটার মতো শব্দও শোনা গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপির সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা ভিডিয়োতেই সেই রহস্যময় ব্যক্তিকে ছাদে চলাফেরা করতে দেখা গিয়েছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের।

সঞ্জয়ের অভিযোগ, এত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকায় এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ইভিএমের নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সন্দেহ তৈরি হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। ইতিমধ্যেই ভিডিয়ো-সহ পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী।

অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষও নজরদারি ব্যবস্থার একাধিক ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, সিসিটিভি মনিটরিং চলাকালীন বারবার ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমনকী রেকর্ডিংয়ের সময় ভারতীয় সময়ের থেকে 1 থেকে 2 মিনিট এগিয়ে থাকছে বলেও তাঁর দাবি। ফলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

স্বরাজের আরও অভিযোগ, এত সংবেদনশীল এলাকায় 24 ঘণ্টা টেকনিশিয়ানের উপস্থিতি থাকা জরুরি হলেও সেই ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ জানানোর পরেও সমস্যার সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেয়নি কমিশন।

স্ট্রংরুম সংলগ্ন এলাকায় গভীর রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ওঠানামা, সিসিটিভি বিভ্রাট এবং নিরাপত্তা ঘাটতির অভিযোগ ঘিরে এখন সরগরম পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক মহল। যদিও কমিশনের পক্ষ থেকে বারবার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তবুও একের পর এক অভিযোগে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

