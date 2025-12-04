কলকাতায় হবু পাইলটের রহস্যমৃত্যু ! পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার
দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সদ্য পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন যুবক ৷ এরপরেই তাঁর দেহ উদ্ধার হল গিরিশ পার্কে ৷
Published : December 4, 2025 at 12:41 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: শহরে হবু পাইলটের রহস্যমৃত্যু ৷ পরিত্যক্ত একটি বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে ওই যুবকের ৷ মৃতের নাম সৌম্যাদিত্য কুণ্ডু ৷ বয়স 21 বছর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে গিরিশ পার্কে ৷ মৃত তরুণ ওই এলাকারই বাসিন্দা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখতেন ওই তরুণ । দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়ে কয়েকদিন আগেই শহরে ফিরেছিলেন তিনি । আর তারপর এদিন এই ঘটনা ঘটল ৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও আমরা কথা বলছি ৷"
এই ঘটনায় পুলিশ প্রাথমিকভাবে তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, এ দিন সকালে গিরিশ পার্ক থানার কাছে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ঢোকার সময় কিছু মানুষ ভেতর থেকে অস্বাভাবিক গন্ধ অনুভব করেন । এরপরই তাঁরা বাড়ির একটি ঘরে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান । সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে । গিরিশ পার্ক থানার তদন্তকারীরা এসে দেহটি উদ্ধার করেন এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান ।
গিরিশ পার্ক থানার পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারাও । দেহটি দেখে তাঁদের প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওই তরুণ চরম পদক্ষেপ নিয়ে থাকতে পারেন । তবে এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে । সেই সম্ভাবনা তদন্তকারীরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না ।
লালবাজার সূত্রের খবর, মৃত সৌম্যাদিত্যর পরিচিতরা পুলিশকে জানিয়েছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পরই তাঁর আচরণে পরিবর্তন আসে । অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে পড়েছিলেন সৌম্যাদিত্য । খুব বেশি কারও সঙ্গে কথা বলতেন না । কোনও সমস্যা বা দুশ্চিন্তা ছিল কি না, তা পরিবার স্পষ্ট করে বলতে পারেনি । তবে তারা স্বীকার করেছে, গত কয়েকদিন ধরে ছেলের মন খারাপ ছিল বলে তাঁদের মনে হয়েছে ৷
ঘটনাকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে । ঠিক কী কারণে সৌম্যাদিত্য চরম পদক্ষেপ নিতে পারেন, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে - সবদিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ । পরিত্যক্ত বাড়িটিতে তিনি কীভাবে গেলেন, সেখানে কবে থেকে ছিলেন, কেউ তাঁকে সেখানে দেখেছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পরিবারের সকলের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে । তবে একটা তরতাজা তরুণের এমন মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া । পাড়ার অনেকে জানিয়েছেন, সৌম্যাদিত্য পড়াশোনায় ভালো ছিলেন ৷ ব্যবহারও ভালো ৷ ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিলেন তিনি । পাইলট হওয়ার স্বপ্নে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলেন । কলকাতায় ফিরে এত বড় দুঃসংবাদ বহন করে আনবেন, কেউ ভাবতে পারেননি । পুলিশের তদন্ত এগোচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা মিলবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ।