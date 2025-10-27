ETV Bharat / state

আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু !

নেপথ্যে বিষক্রিয়া নাকি অন‍্য কিছু ? খতিয়ে দেখছে পুলিশ । অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে ৷

RG Kar Hospital doctor
আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মধ‍্যমগ্রাম, 27 অক্টোবর: আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু উত্তর 24 পরগনার মধ‍্যমগ্রামে । মৃত চিকিৎসকের নাম শুভজিৎ আচার্য । তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন ।

রবিবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই চিকিৎসক । বুকে ব‍্যথা অনুভব করায় তড়িঘড়ি তাঁকে বারাসতের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে ৷ সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শুভজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা বুঝেই উঠতে পারছেন না তাঁর পরিবারের সদস্যরা ।

আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পরিবার সূত্রে খবর, কর্মস্থলে ইদানিং ডিউটির চাপ বেড়েছিল শুভজিতের । তার জেরে মানসিকভাবে খানিক বিপর্যস্তও ছিলেন তিনি । মানসিক চাপের কারণে ঘুমের ওষুধ খেয়ে জীবনে শেষ করে দিয়ে থাকতে পারেন ওই চিকিৎসক । তবে এর নেপথ্যে সঠিক কী কারণ রয়েছে তা একমাত্র ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব হবে । সেই রিপোর্টের দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছেন তদন্তকারীরা ।

জানা গিয়েছে, বছর 37-র চিকিৎসক শুভজিৎ আচার্য'র বাড়ি মধ্যমগ্রামের শিশিরকুঞ্জে । সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন । পরিবারের বাকি সদস্যরা থাকতেন অন‍্যত্র । রবিবার রাতে আচমকা বুকে ব্যথা হওয়ায় তাঁকে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।

RG Kar Hospital doctor
মৃত চিকিৎসকের বাবা (নিজস্ব ছবি)

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, হার্ট রেট কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতেন ডাক্তার আচার্য । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওষুধের অধিক মাত্রার কারণেই শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি হয় । আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসক শুভজিতের । চিকিৎসকের দেহ ইতিমধ্যে ওই বেসরকারি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য । সেই রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত চিকিৎসকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য কাটছে না কিছুতেই । বরং এ নিয়ে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে ।

শুভজিতের বাবা শ‍্যামলকুমার আচার্য বলেন, "পারিবারিক কোনও সমস্যা ছিল না । কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র চিকিৎসক হিসেবে কাজের চাপ ছিল । বউমার সঙ্গে থাকত ছেলে । কালও আমাকে ফোন করেছিল । বলল, বাবা তুমি কেমন আছো ? শারীরিক সমস্যা হচ্ছিল । ও'কে বলাতে একটা ওষুধও বলে দিল । আজ কী যে হল ! কিছু তো একটা ছিল । নইলে কেউ এমন করে ! কিছু বুঝে উঠতে পারছি না ।"

RG Kar Hospital doctor
মৃত চিকিৎসক শুভজিৎ আচার্য (নিজস্ব ছবি)

শুভজিতের মৃত‍্যতে ভেঙে পড়েছেন তাঁর আত্মীয় সুভাষচন্দ্র বসুও । তাঁর কথায়, "এমন ঘটনা কী করে ঘটল ভাবতেই পারছি না । হাসপাতালে সিনিয়র ডক্টর হিসেবে কাজের চাপ এক সময়ে ছিল ঠিকই ৷ কিন্তু সেই চাপ এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছিল ভাইপো । ও'র মধ্যে কোনও অস্বাভাবিক কিছু ছিল না । ও'র মৃত্যু আমরা মেনে নিতে পারছি না ।"

পুলিশ সূত্রে খবব, মৃতের স্ত্রীর নাম ঐন্দ্রিলা রায় । তিনি বসিরহাট জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার । ঐন্দ্রিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, রবিবার সুস্থই ছিল শুভজিৎ । রাত 10টা নাগাদ মধ্যমগ্রামের আবাসনের ফ্ল্যাটে তাঁরা দু’জনে একসঙ্গে রাতের খাওয়াদাওয়াও করেন । তার পর রাত 12টা নাগাদ শুভজিৎ তাঁর স্ত্রীকে জানান যে, তিনি অসুস্থ বোধ করছেন । দ্রুত তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন । সেই মতো শুভজিৎকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক । স্ত্রী পুলিশকে আরও জানিয়েছেন, রাতে একটু বেশিই ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন শুভজিৎ । তা ছাড়া হাসপাতালে কাজের চাপও চলছিল । সব নিয়ে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন তিনি ।

RG Kar Hospital doctor
ভেঙে পড়েছে পরিবার (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে বিষয়টি নিয়ে বারাসত জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন, "কীভাবে ওই চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

TAGGED:

RG KAR HOSPITAL DOCTOR
RG KAR
আরজি করের চিকিৎসকের মৃত্যু
আরজি কর হাসপাতাল
RG KAR DOCTOR DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.