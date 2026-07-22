পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার মুখে পড়া পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার মুখে পড়া পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য
পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তাঁকে মারধর করা হয় ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ সুকান্ত মজুমদারকে কাছে পেয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন তিনি ৷
Published : July 22, 2026 at 7:57 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 জুলাই: বাড়ির শৌচালয় থেকে রহস্যজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হল এক পুলিশকর্মীর মৃতদেহ । মৃতের নাম কৃষ্ণমোহন ঝা । তিনি ইসলামপুর আদালতে কর্মরত ছিলেন । 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে দুষ্কৃতীদের ছাপ্পাবাজি ও তাণ্ডবের মুখে পড়ে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন তিনি ৷ সেই পুলিশকর্মীর আকস্মিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়ির 47 নম্বর ওয়ার্ডের নিউ কলোনি এলাকায় । পরিবারের অভিযোগ, এটি কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ৷ তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কৃষ্ণমোহন ঝা নিজের স্কুটি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন । ভোর নাগাদ তাঁর মেজো ছেলে বাড়ির শৌচালয়ে গিয়ে দেখতে পান, মেঝেতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁর বাবা । বাবাকে এভাবে দেখে ছেলে চিৎকার করে উঠলে তা শুনে স্ত্রী পুতুল ঝা এবং স্থানীয় প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন । খবর দেওয়া হয় প্রধাননগর থানায় । পুলিশ এসে অ্যাম্বুলেন্সে করে কৃষ্ণমোহনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
তবে ঘটনার পর থেকেই একাধিক সঙ্গতিহীন বিষয় সামনে আসছে । রাতে যে স্কুটিটি নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন, সেটি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং তাঁর পকেটে থাকা বাড়ির চাবিও উধাও । স্ত্রী পুতুল ঝায়ের দাবি, তাঁর স্বামীকে অন্য কোথাও খুন করে গোপনে এনে তাঁদেরই শৌচালয়ে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে । স্কুটি ও চাবি গায়েব থাকাটা পুরো ঘটনাকে তীব্র সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ।
উল্লেখ্য, এই কৃষ্ণমোহন ঝা-ই 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গঙ্গারামপুরের জয়দেবপুরে 176 নম্বর বুথে দায়িত্বে থাকাকালীন ছাপ্পা ভোট ও হিংসার মুখে পড়েছিলেন । দুষ্কৃতীদের হুমকির মুখে পড়েন তিনি ৷ সেখানে বিজেপির তৎকালীন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পৌঁছলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বলেছিলেন, "আমাকে বাঁচান !" বুথে দুষ্কৃতীরা তাঁর গায়ে হাত তোলে এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন । সেই পুলিশকর্মীর এমন রহস্যমৃত্যুতে সন্দেহ দানা বেঁধেছে ৷
শিলিগুড়ির পাতিকলোনিতে স্ত্রী, দুই ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বাস করতেন বালুরঘাটের বাসিন্দা কৃষ্ণমোহন ঝা ৷ তাঁর রহস্যমৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ । মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা জানান, "স্কুটি ও চাবিটির খোঁজ চলছে ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে এটি কোনও দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে পুরনো কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ।"