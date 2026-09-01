মমতার ভাইঝির রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ ! নাম জড়িয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে

মমতার ভাইঝির রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ ! নাম জড়িয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে
অভিযোগ ছিল, বেআইনিভাবে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত চাকরি বাতিলের তালিকায় তাঁর নামও ছিল বলে জানা গিয়েছে ।
Published : September 1, 2026 at 2:31 PM IST
রামপুরহাট, 1 সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝির রহস্যমৃত্যু ! বীরভূমের রামপুরহাটে মমতার মামাতো ভাই নীহার মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে বৃষ্টি মুখোপাধ্যায় নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে চরম পদক্ষেপ করেছেন বলে মনে করছে পুলিশ ৷
মঙ্গলবার সকালে রামপুরহাট থানার কুসুম্বা গ্রামে নিজের বাড়ির দোতলার ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । পরিবারের সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন । খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ৷ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিজেই নিজেকে শেষ করার বিষয়টি সামনে আসছে ৷ তবে ঠিক কী কারণে বৃষ্টি চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের বাবা নীহার মুখোপাধ্যায় বলেন, "মেয়ে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল । আমরা নিয়মিত ডাক্তার দেখাতাম । আজ কিছুই জানি না কী ভাবে এসব হল । আমরা তখন বাড়ির নীচের তলায় ছিলাম ।" ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ ।
উল্লেখ্য, বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ এবং গ্রুপ সি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । অভিযোগ ছিল, বেআইনিভাবে বা অনিয়মের মাধ্যমে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত চাকরি বাতিলের তালিকায় তাঁর নামও ছিল বলে জানা গিয়েছে । তালিকায় 608 নম্বরে নাম ছিল বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের । যদিও চাকরিতে যোগদানের কিছুদিন পরই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ।
স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কয়েক মাস ধরে বৃষ্টির স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল । তাঁর বিয়ে হয়েছিল রামপুরহাট থানার অন্তর্গত আয়াশ গ্রামে । তাঁর 12 বছরের একটি সন্তানও আছে বলে জানা গিয়েছে । এই পারিবারিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের চাকাইপুর গ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি । তার খুব কাছেই কুসুম্বা গ্রামে তাঁর মামার বাড়ি । সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা অনিল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে নীহার মুখোপাধ্যায়ের পরিবার বসবাস করেন । কুসুম্বা গ্রামের সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শৈশবের নানা স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে । বৃষ্টির মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য মিলবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
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