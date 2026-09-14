হাবড়া থানায় নাবালিকা গণধর্ষণ মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু

হাবড়া থানায় নাবালিকা গণধর্ষণ মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু
Minor Rape Case IO Death: সোমবার সকালে থানার ব্যারাকেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ মৃতের নাম বিশ্বনাথ সেন ৷ তিনি সাব-ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন ৷
Published : September 14, 2026 at 7:20 PM IST
হাবড়া (উত্তর 24 পরগনা), 14 সেপ্টেম্বর: নাবালিকাকে গণধর্ষণের মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু হল থানার ব্যারাকেই ৷ মৃতের নাম বিশ্বনাথ সেন (57) । তিনি উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থানায় সাব-ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন ৷ সোমবার সকালে থানার ব্যারাকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷
কী কারণে ওই সাব-ইনস্পেক্টরের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে । বারাসতের পুলিশ সুপার জে. মার্সি বলেন, "বিশ্বনাথ সেন অত্যন্ত দক্ষ পুলিশ অফিসার ছিলেন । রবিবার অনেক রাত পর্যন্ত একটি ধর্ষণ মামলার তদন্ত করেছেন । সোমবার সকালে পুলিশ ব্যারাক থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । এটি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনা ৷ পরিবারের লোকেরা এসেছেন । পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কারও কোনও অভিযোগ নেই ।"
সাব-ইনস্পেক্টরের দেহ উদ্ধার
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিশ্বনাথ সেন দেগঙ্গা থানা থেকে বদলি হয়ে হাবড়া থানায় আসেন । তাঁর বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলা এলাকায় । তবে তিনি থানার ব্যারাকেই থাকতেন ৷
সোমবার সকালে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও তিনি কাজে যোগ দেননি ৷ বেলা সাড়ে 11টা নাগাদ থানা থেকে এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁকে ডাকতে যান । হাবড়া থানা ব্যারাকের দোতলায় তাঁর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল । ওই সিভিক ভলান্টিয়ার দরজার ঠেলতেই তা খুলে যায় । তখন দেখা যায়, জানালার গ্রিলের সঙ্গে গামছার ফাঁসে তাঁর নিথর দেহ ঝুলছে । তিনি খালি গায়ে ছিলেন । ঘরে তখনও এসি চলছিল ।
খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানা ব্যারাকে দোতলায় ছুটে যান হাবড়া থানার ইনস্পেক্টর ইনচার্জ অভিজিৎ বিশ্বাস । বিশ্বনাথ সেনের নিথর দেহ সঙ্গে সঙ্গে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ৷
নাবালিকা গণধর্ষণ মামলা
হাবড়ায় মামারবাড়িতে বেড়াতে এসে রবিবার রাতে এক 14 বছরের কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ পরিবারের তরফে হাবড়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ ওই কিশোরীর এক বান্ধবীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর কিশোরীর সন্ধান মেলে ৷ স্থানীয় একটি শিবমন্দির সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ওই কিশোরীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ পরে তাকে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷
তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, বান্ধবীর সঙ্গে এক যুবকের বাড়িতে গিয়েছিল ওই কিশোরী ৷ সেখানে আরও এক যুবক ছিল ৷ সেখানে মদের আসর বসেছিল ৷ তার পর চারজন ঘুরতে বের হয় ৷ সেই সময়ই ওই কিশোরীকে দুই যুবক ধর্ষণ করে ৷ পরে পুলিশ অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করে ৷
ওই মামলার তদন্তকারী আধিকারিক ছিলেন বিশ্বজিৎ সেন ৷ সোমবার সকালে তাঁর দুই অভিযুক্তকে নিয়ে বারাসত আদালতে পেশ করতে যাওয়ার কথাও ছিল ৷ কিন্তু তাঁর আগেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে বিশ্বনাথ সেন কাজে যোগ দেন । তারপর ধাপে ধাপে প্রোমোশন পেয়ে তিনি সাব ইনস্পেক্টর পদমর্যাদায় উত্তীর্ণ হন । মহেশতলার বাড়িতে স্ত্রী ও এক মেয়ে রয়েছেন । তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে ৷
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