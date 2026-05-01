পা মাটিতে, গলায় ফাঁসের দড়ি টিনের চালায় বাঁধা ! দুর্গাপুরে দ্বাদশের ছাত্রের রহস্যমৃত্যু
Published : May 1, 2026 at 4:33 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 1 মে: গলায় ফাঁসের দড়ি টিনের চালায় বাঁধা, কিন্তু পা মাটিতেই। চাষের জমির পাশ থেকে রহস্যজনক ভাবে উদ্ধার হল নিখোঁজ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রের দেহ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ তোলা হয়েছে পরিবারের তরফে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাটি খুনের, নাকি নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে এই চরম পদক্ষেপ করেছে, আপাতত সেটাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷
ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার জেমুয়া এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম শেখ রশিদুল৷ তার বয়স 17৷ সে জেমুয়া এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার তার দেহ উদ্ধার হয় ওই এলাকার চাষের জমির পাশে একটি মাচা থেকে।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ রশিদুল স্থানীয় জেমুয়া ভাদুবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল৷ এই বছর সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল৷ আগামী 14 মে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবে৷ সেই নিয়ে কিছুটা হলেও সে চিন্তিত ছিল৷ তবে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর কলেজে কী নিয়ে পড়বে, সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তাও শুরু করেছিল৷ তাছাড়া এলাকায় সে ভালো ছেলে বলেও পরিচিত ছিল৷
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রশিদুল বাড়ি থেকে বের হয় শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য৷ তার পর বেশ কয়েকঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর যখন সে বাড়ি ফেরেনি, সেই সময় বাড়ির লোকেরা চিন্তা করতে শুরু করে৷ শুরু হয় খোঁজাখুঁজি৷ সারারাত খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি৷ এদিন সকালে তার দেহ উদ্ধার হয়৷
রশিদুলের দাদা শেখ রিয়াজুলের অভিযোগ, ‘‘বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় বাথরুম যাচ্ছি বলে বের হয়। তারপর থেকে খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুক্রবার সকালে ভাইয়ের দেহ উদ্ধার হয়। গলায় দড়ি বাঁধা রয়েছে৷ কিন্তু পা মাটিতে রয়েছে। দেখেই মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। সঠিক তদন্ত চাইছি।’’
দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার করে৷ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, ‘‘অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’’ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে পুলিশ।
তবে শেখ রশিদুলের দাদা শেখ রিয়াজুলের বক্তব্যের মধ্যেই এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা৷ কারণ, রিয়াজুল বলেছেন, ‘‘বুধবার পানাগড়ের দিকে একটি মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছিল রশিদুল। তখন পুলিশ আটকেছিল। পরে ছেড়েও দেয়। সেদিন রাতে বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটিয়েছিল রিয়াজুল।’’
এর থেকেই তদন্তকারীদের প্রশ্ন, এই মৃত্যুর নেপথ্যে কি প্রেমঘটিত কোনও কারণ রয়েছে? কারণ, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রেমিকার সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই মৃত্যু হয়েছে রশিদুলের৷ গত বুধবার যে মেয়েটির সঙ্গে পানাগড়ের দিকে যাচ্ছিল, সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে পুলিশ৷ সেই মেয়েটিই রশিদুলের প্রেমিকা কি না, সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে৷ পাশাপাশি সেদিন রাতে যে বন্ধুর বাড়িতে রশিদুল ছিল, তাকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে৷