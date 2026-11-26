প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ
correctional home Mysterious death: কীভাবে সবার নজর এড়িয়ে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে ।
Published : November 26, 2026 at 11:31 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য মৃত বন্দির নাম মহম্মদ আলি (44)। বৃহস্পতিবার সংশোধনাগারের একটি ওয়ার্ডের পাশের সংকীর্ণ গলি থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর মাথার পিছন দিকের পাশাপাশি মুখের একটি অংশে গভীর ক্ষত আছে ।
এই আঘাতের কারণেই তাঁর প্রাণ গিয়েছে কিনা সেটা এখনও নিশ্চিত করেনি পুলিশ । তাছাড়া জেলের মতো সংরক্ষিত জায়গায় যেখানে সর্বক্ষণ কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা থাকে সেখানে কীভাবে সবার নজর এড়িয়ে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ-প্রশাসনের তরফে এ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য় দেওয়া হয়নি । তবে তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে ।
সংশোধনাগার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহম্মদ আলির বাবার নাম মহম্মদ জালাল। বাড়ি উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রাম থানা এলাকার বাঁশতলা-বাঁকড়ায়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি (ইউটিপি) হিসেবে ছিলেন। লজেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার নিয়মমাফিক বন্দিদের মাথাগোনার (হেড কাউন্ট) সময় মহম্মদ আলির কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপরই সংশোধনাগারের ভেতরে তল্লাশি শুরু হয়।
তল্লাশির সময় 44 নম্বর ওয়ার্ডের পাশের একটি সংকীর্ণ গলিতে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের মাথার পিছনে এবং মুখে গভীর ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এন্টালি থানার একটি মাদক সংক্রান্ত মামলায় তিনি বিচারাধীন বন্দি ছিলেন। এ ছাড়া শিয়ালদহ জিআরপিএস-এর একটি পুরনো মামলায়ও তাঁর নাম জড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন। এটি নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে কোনো আক্রমণ বা অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করা হয়েছে। তদন্ত করা হচ্ছে"।
এই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বছর আগে বারো এমনই এক বন্দির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য় ছড়িয়েছিল । ইটের আঘাতে প্রাণ গিয়েছিল হরপ্রীত সিং ওরফে হ্যাপির । 2001 সালের জুলাই মাসে খাদিম কর্তা পার্থপ্রতীম রায়বর্মনকে অপহরণ করেছিল এই হ্যাপি সিং । সেবছরই 2009 সালের মে মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয় । দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া চলার পর 2009 সালে হ্যাপি-সহ পাঁচজনকে যাব্বজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত । সাজা পাওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যে জেলেই তার মৃত্যু হয় ।