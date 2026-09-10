ETV Bharat / state

শাসনে টোটোচালকের রহস্যমৃত্যু ! রাতে ফোনে ডাকা হয়েছিল, বাড়ি থেকে 15 কিমি দূরে মিলল রক্তাক্ত দেহ

Mysterious death in Shasan টাকি রোডের ধারে একটি পুকুরের পাড়ে পড়েছিল সঞ্জীবের রক্তাক্ত দেহ, শরীরের একাধিক জায়গায় গভীর আঘাতের চিহ্ন ৷

Mysterious death
এখান থেকেই উদ্ধার টোটোচালকের দেহ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শাসন, 10 সেপ্টেম্বর: রাত 11টা নাগাদ ফোন এসেছিল । ফোনের ও পারে কে ছিলেন, কী কথা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । শুধু জানা যায়, ফোন পেয়েই টোটো নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন 32 বছরের সঞ্জীব দাস । তার পর রাতভর আর ফেরেননি তিনি । পরিবারের লোকজনের বারবার ফোনেও সাড়া মেলেনি । মোবাইল অবশ্য বন্ধ হয়নি । সেই ফোনের অবস্থানই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিল বাড়ি থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরের এক পুকুরপাড়ে । সেখানে পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত দেহ । শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গভীর আঘাতের চিহ্ন । উত্তর 24 পরগনার শাসনের গোলাবাড়ি এলাকায় এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ উঠেছে । কিন্তু কেন সঞ্জীবকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জীব পেশায় টোটোচালক । তাঁর বাড়ি বারাসতে । বুধবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ তাঁর মোবাইলে একটি ফোন আসে । ফোনের পরেই টোটো নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি । পরিবারের সদস্যেরা ভেবেছিলেন, কোনও যাত্রী বা পরিচিতের প্রয়োজনেই হয়তো তাঁকে ডাকা হয়েছে । কিন্তু রাত বাড়লেও সঞ্জীব আর বাড়ি ফেরেননি ।

শাসনে টোটোচালকের রহস্য-মৃত্যু ! (ইটিভি ভারত)

প্রথমে অপেক্ষা । তার পর উৎকণ্ঠা । পরিবারের লোকেরা তাঁর মোবাইলে একের পর এক ফোন করতে থাকেন । ফোন বেজেছে, কিন্তু ওপার থেকে কোনও সাড়া আসেনি । বিষয়টি জানানো হয় পুলিশকেও । থানা থেকেও সঞ্জীবের নম্বরে একাধিক বার ফোন করা হয় । একই ছবি, ফোন চালু, রিং হচ্ছে, কিন্তু ধরছেন না কেউ ।

এর পরেই মোবাইলের অবস্থান জানার চেষ্টা শুরু করে পুলিশ । ফোনের সূত্র ধরে জানা যায়, সঞ্জীবের মোবাইলের অবস্থান বারাসতের বাড়ি থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে শাসন থানার গোলাবাড়ি এলাকায় । খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনও শাসনে পৌঁছন । পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় তল্লাশি ।

Mysterious death
ঘটনাস্থলে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

শেষ পর্যন্ত টাকি রোডের ধারে একটি পুকুরের পাড়ে নজরে আসে সঞ্জীবের দেহ । রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন তিনি । শরীরের একাধিক জায়গায় গভীর আঘাতের চিহ্ন দেখে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, তাঁকে মারধর করা হয়ে থাকতে পারে । দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে ।

সঞ্জীবের দাদা তপন দাসের কথায়, "রাতে ভাইকে কেউ ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল । অনেক রাত হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় আমরা চিন্তায় পড়ে যাই । ভাইয়ের ফোন চালু ছিল, কিন্তু কেউ ধরছিল না । পরে ফোনের লোকেশন ধরে খোঁজ শুরু করে দেহ পাওয়া যায় ।"

কেন খুন ? এই প্রশ্নের উত্তরই এখন খুঁজছে পুলিশ । পরিবারের তরফে একাধিক সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে । সঞ্জীবের দাদা তপন জানিয়েছেন, তিনি বিজেপির সমর্থক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সঞ্জীবও তাঁর সঙ্গে যেতেন । সেই কারণে কোনও রাজনৈতিক আক্রোশ থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে তাঁর সন্দেহ । অন্য একটি সম্ভাবনাও সামনে এসেছে পরিবারের তরফে । তাঁদের ধারণা, সঞ্জীবের টোটো ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁকে ফোন করে নির্জন এলাকায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকতে পারে । গাড়ি নিয়ে কোনও বাধা তৈরি হওয়ায় তাঁকে খুন করা হয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখার দাবি করেছেন পরিবারের সদস্যেরা । সঞ্জীবের দিদি পুতুল দাসের অভিযোগ, "যারা ভাইয়ের গাড়ি নিয়ে গিয়েছে, তারাই ভাইকে খুন করেছে । আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ।"

Mysterious death
এই সেই পুকুর (ইটিভি ভারত)

তবে টোটো চুরি, রাজনৈতিক আক্রোশ, না কি অন্য কোনও ব্যক্তিগত কারণ- কোন সূত্রটি সত্যি, তা এখনও নিশ্চিত নয় । পুলিশ তদন্তে নেমে সঞ্জীবকে শেষ ফোনটি কে করেছিলেন, সেই নম্বরটি কার, ফোনের শেষ অবস্থান কোথায় ছিল এবং তাঁর সঙ্গে কারা যোগাযোগে ছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে । টোটোটিরও সন্ধান চলছে । ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ এবং সম্ভাব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে ।

বারাসতের পুলিশ সুপার জে. মারসি জানিয়েছেন, বুধবার রাত থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিলেন । বৃহস্পতিবার টাকি রোডের পাশের একটি পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে । পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । কী কারণে এই খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার তদন্ত চলছে ।

  1. পটুয়াপাড়ায় মৃৎশিল্পী সেজে 'অপারেশন কালীঘাট'! নাটকীয় অভিযানে সিআইডি'র জালে অভিষেকের PA সুমিত
  2. বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোয় গ্রেফতারের নির্দেশ শুভেন্দুর !

TAGGED:

MURDER AT BARASAT
MYSTERIOUS DEATH OF A TOTO DRIVER
MYSTERIOUS DEATH IN SHASAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.