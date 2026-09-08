শিলিগুড়িতে বার ডান্সারের রহস্যমৃত্যু, ভাড়া বাড়িতে বহিরাগতের আনাগোনার অভিযোগ

শিলিগুড়িতে বার ডান্সারের রহস্যমৃত্যু, ভাড়া বাড়িতে বহিরাগতের আনাগোনার অভিযোগ
সোমবার গভীর রাতে বহুতল ভাড়াবাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ ৷ এলাকায় সমাজবিরোধীদের আনাগোনার অভিযোগ ৷
Published : September 8, 2026 at 8:30 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: শিলিগুড়ি পুরনিগমের 40 নম্বর ওয়ার্ডে যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম শিবানী (28) ৷ তিনি পঞ্জাবের বাসিন্দা । শিলিগুড়িতে বার-ডান্সার হিসেবে কর্মরত ছিলেন ৷ ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত দুর্গানগর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন ৷ মঙ্গলবার সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ যুবতীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনার আগের রাতে ওই বাড়িতে কারও সঙ্গে যুবতীর ব্যাপক অশান্তি ও বচসা হয়েছিল ৷ গভীর রাতে বাইরে থেকে একাধিক যুবকের আনাগোনাও লক্ষ্য করেন প্রতিবেশীরা ৷ তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকালে যুবতীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷
তবে, শিবানীর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ৷ এ নিয়ে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
স্থানীয়দের অভিযোগ, অতীতেও ওই বাড়িতে ঠিক একইভাবে আরও দু’টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল ৷ জানা গিয়েছে, নিহত যুবতী ছাড়াও ওই বাড়িতে আরও 10-15 জন থাকতেন ৷ কিন্তু, ঘটনার পরপরই তাঁরা সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷
শিলিগুড়ি পুরনিগমের 40 নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর জিতেন্দ্র সোরেন ঘটনাস্থলে যান ৷ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন ৷ তিনি জানান, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রাতে বহিরাগতদের আনাগোনা ছিল ৷ এমনকী রাত হলেই নেশার আসর বসতো বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা ৷ বাড়ির মালিকের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে ৷ এই ওয়ার্ডে এমন বেশ কয়েকজন মহিলা আছেন যাঁরা বারের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের নিয়ে একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে ৷ পাশাপাশি, তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন ৷ গোটা ঘটনায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷