খেলতে গিয়েছিল তিন সন্তান, ফিরে এসে দেখল বাবা-মায়ের মৃতদেহ

খেলতে গিয়েছিল তিন সন্তান, ফিরে এসে দেখল বাবা-মায়ের মৃতদেহ
মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান । খেলতে যাওয়ার সময় তিন সন্তান দেখেছিল বাবা-মা ঝগড়া করছেন। ফিরে এসে জানল তাঁরা আর কোনওদিন কথা বলবেন না !
Published : September 4, 2026 at 11:02 PM IST
আউশগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বর: সকাল থেকে অশান্তি চলছিল সংসারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল নানা ব্যাপারে । এরইমধ্যে তিন সন্তানকে বাইরে খেলতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পর সেই সন্তানরাই বাড়ি ফিরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখল বাবাকে। প্রথমে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না মা-কে। পরে তাঁরও দেহ উদ্ধার করা হয়।
আউশগ্রামের আদিবাসীপাড়ায় বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতির। মৃতদের নাম সুকুল মাড্ডি ও সরস্বতী মাড্ডি। তাঁদের মৃত্যু ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। ঘটনার পিছনে ঠিক কী কারণ ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 14 বছর আগে লক্ষীগঞ্জের বাসিন্দা সরস্বতীর সঙ্গে সুকুলের বিয়ে হয়। তাঁদের সংসারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে। পরিবারের সঙ্গে সুকুলের মা-ও থাকতেন। তবে দীর্ঘদিন ধরেই দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ছিল বলে দাবি সরস্বতীর বাপেরবাড়ির লোকজনের।
পরিবারের অভিযোগ, সুকুলের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বাধত। এমনকী একসময় ঝামেলার জেরে সরস্বতী বাপেরবাড়িতেও চলে গিয়েছিলেন। পরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যস্থতায় তাঁকে বুঝিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। ঘটনার মাত্র দু’দিন আগেই সরস্বতীকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন সুকুল। তারপরই বৃহস্পতিবারের ঘটনা।
সকাল থেকে ফের দু’জনের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। দুপুরে খাওয়ার পর সুকল তাঁর সন্তানদের বাইরে গিয়ে খেলতে বলেন। সন্তানরা বাড়ির বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ছোট মেয়ে ফের বাড়িতে ঢুকে বাবাকে খুঁজতে গিয়ে দোতলার ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তার চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। গুসকরা বিট হাউসের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুকুলকে উদ্ধার করে। পরে তাঁকে গুসকরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
এদিকে, দীর্ঘক্ষণ সরস্বতীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না । পুলিশ ও পরিবারের লোকজন বাড়ির বিভিন্ন ঘর খুঁজতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত নিচতলার একটি অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে সরস্বতীকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁকেও দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে জানান।
একই বাড়ি থেকে স্বামী-স্ত্রীর দু’টি দেহ উদ্ধারের ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। কী ঘটেছিল ঘরের ভিতরে ? কেনই বা সন্তানদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সুকুল ? সরস্বতীর মৃত্যুই বা কীভাবে হল—এই প্রশ্নগুলিই এখন ঘুরছে গ্রামজুড়ে।