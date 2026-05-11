'আমার কষ্ট সফল', ছেলেকে আশীর্বাদ করে বললেন মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার মা

বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভায় উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ থেকে মন্ত্রী হয়েছেন অশোক কীর্তনিয়া।

ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার মা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 5:21 PM IST

বনগাঁ, 11 মে: দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে মাঠে কাজ করেছেন ৷ মাটি কাটার কাজও করেছেন। আজ ছেলে বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য ৷ মন্ত্রিসভার প্রথম দিনের বৈঠকে যাওয়ার সময় ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন মা অহল্যা কীর্তনিয়া ৷ তিনি বলেন, "ছেলে যেন দশের জন্য কাজ করতে পারে। আজ আমার কষ্ট স্বার্থক।"

বিজেপি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভায় উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ থেকে মন্ত্রী হয়েছেন অশোক কীর্তনিয়া। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা পাঁচ ভাই-বোন ৷ অশোক বাড়ির সেজো ছেলে। তাঁর বাবা ছিলেন দিনমজুর। ছোট থেকে বহু লড়াই, কষ্ট করতে হয়েছে তাঁদের। অশোকবাবুর মা অহল্যা দেবী বলেন, "অশোক ছোট থেকে অনেক কষ্ট করেছে। খুদের ভাত খেয়ে স্কুলে গিয়েছে, না খেয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। লোকের বাড়িতে টিউশন পড়িয়ে নিজের পড়াশোনা চালিয়েছে। সংসারের হাল ধরতে কখনও ভ্যানও চালিয়েছেন, কখনও আম, কাঁঠালের ব্যবসা করেছেন, কখনও বা আইসক্রিমের বাক্স মাথায় করে গ্রামে ঘুরে ঘুরে আইসক্রিম বিক্রি করেছেন। সকল কষ্ট পেরিয়ে নিজের চেষ্টায় আজ সে রাজ্যের মন্ত্রী।"

সোমবার বিজেপির মন্ত্রিসভার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিতে এদিন বনগাঁর বাড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন অশোক। জীবনের নতুন ইনিংস শুরুর আগে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। মা অহল্যাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে নীচে নেমে আসেন। অশোকের জন্য সরকারের তরফে যে গাড়ি দেওয়া হয়েছে, সেই গাড়িতে অশোকবাবু আগে তাঁর মাকে তোলেন। পরবর্তীতে নিজে গাড়িতে ওঠেন। তাঁর গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে অহল্যাদেবী ছেলের মাথায় দু'হাত রেখে আশীর্বাদও করেন। পরে তিনি বলেন, "হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে বললাম আমার হাতে কিছু নেই, তুমি ওঁকে রক্ষা কর।"

ছেলের কথা বলতে গিয়ে চোখে জল চলে আসে অহল্যাদেবীর। জল ভরা চোখে তিনি বলেন, "অনেক কষ্ট করে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছি। মাঠে দিনমজুরি খেটেছি, মাটি কাটার কাজ করেছি। অনেকে বলেছে ওঁকে (অশোক) পড়িয়ে কী হবে ! কারও কথা না শুনে আমি আমার কর্তব্য করেছি।" অহল্যাদেবীর কথায়, "আজ আমার খুব আনন্দের দিন। আমার কষ্ট সফল।" তিনি চাইছেন, "ছেলে মানুষের জন্য কাজ করবে, দশের সেবা করবে।"

কীভাবে অশোকের উত্থান?
পরিবার ও এলাকা সূত্রে খবর, অশোকের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা থেকে। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি হয়ে ওঠেন সফল ব্যবসায়ী। নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়ার পর থেকে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেন, অসহায় মানুষদের বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। সেই সূত্র ধরে, 2019 সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর সঙ্গে পরিচয়, তারপর 2020 সালে সরাসরি যোগ দেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে । 2021 সালে প্রথমবার বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন।

রাজনীতিতে তাঁর কখনও কোনও 'গডফাদার' ছিল না ৷ সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় রাজনীতিতে জায়গা করে নেওয়া। 2026-এ ফের জয় পেয়ে সোজা জায়গা করে নিলেন রাজ্যের মন্ত্রিসভায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের উপস্থিতিতে ব্রিগেডের ভরা মঞ্চে শপথ নিলেন তিনি।

