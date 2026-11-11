ইলিশ, খাসির মাংস থেকে ফল ! কেমন গেল ভাইফোঁটার বাজারদর
Bhai Phota Market: ভাইদের খুশি করার আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখছেন না বোনেরা । তিলোত্তমার বাজারগুলোতে খাসির মাংস-ফলের চাহিদা আকাশচুম্বী । সামশের আলির প্রতিবেদন ৷
Published : November 11, 2026 at 1:57 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ ৷ তার মধ্যে অন্যতম সেরা উৎসব হল ভাইফোঁটা । আর ভাইফোঁটার এই পবিত্র দিনে প্রতি বছরের মতোই সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে ক্রেতাদের ভিড় ৷ ইলিশ, খাসির মাংস থেকে আপেল-একে ওপরের জন্য জমিয়ে বাজার করতে ব্যস্ত ভাই ও বোনেরা ৷ কেমন গেল এবার ভাইফোঁটার বাজারদর ৷ শহরের বাজারগুলি ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
ফলের বাজার আগুন
ভাইফোঁটার থালা সাজানোর জন্য মিষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ফল অপরিহার্য । আপেল, নাসপাতি, আঙুর, কিশমিশ থেকে শুরু করে জলপাই, আনারস ও নারকেল, বুধবার সবকিছুরই ব্যাপক চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে । দামদর করে বাজারে গিয়ে ফল কিনছেন ক্রেতারা ৷ সকাল থেকেই তাই ফলের বাজারে চোখে পড়ার মতো ভিড় ৷ আর ভাইফোঁটার মতো উৎসবের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফলের দামও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে । পকেট বেশ ভারী ফল বিক্রেতাদের ৷
- আপেল: প্রতি কেজি 150-200 টাকা
- নাসপাতি: প্রতি কেজি 180-200 টাকা
- আঙুর: প্রতি কেজি 200-250 টাকা
- কিশমিশ: প্রতি কেজি 250-300 টাকা
বাজারে ক্রেতাদের অবস্থা
বাজারে ভিড় থাকলেও কিছু ফল বিক্রেতা বেশ চিন্তিত । গড়িয়াহাট বাজারের এক ফল বিক্রেতার কথায়, "আমাদের পাইকারি বাজার থেকে চড়া দামে ফল কিনতে হয় । খুচরো বাজারে ক্রেতারা এসে দাম শুনেই দরদাম শুরু করে দেন । ভিড় অনেক থাকলেও মানুষ আগের মতো ফল কিনছেন না । বেশিরভাগ মানুষই 250 গ্রাম বা আধা কেজি ফল কিনেই কাজ চালাচ্ছেন ।"
মাছ বিক্রেতাদের মাথায় হাত
একদিকে যখন ফলের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন বিক্রেতারা, তখন অন্যদিকে মাছের বাজারে বিক্রেতারা কার্যত মাছি তাড়াতে ব্যস্ত । এবার কম বিক্রিবাটা হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের ৷ আর তাতেই বেশ উদ্বিগ্ন মাছ বিক্রেতারা । লেক মার্কেট, শিয়ালদা বা উলটোডাঙা বাজারের মতো বড় মাছের বাজারগুলোতেও সকাল থেকে ক্রেতাদের সেরকম দেখা মেলেনি । যদিও কাতলা, মৃগেল, ইলিশ থেকে চিংড়ি মাছের পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছেন বিক্রেতারা ।
শিয়ালদা বাজারের এক মাছ বিক্রেতার কথায়, "ভাইফোঁটার দিন এমনিতেই মাছের চাহিদা বেশি থাকে । তবে এবার মাছের চাহিদা বেশি নেই । দুপুরের পর হয়তো কিছু ক্রেতা আসবে ৷ এই আশায় বসে আছি ৷ তা না-হলে আজ বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হবে ।"
মাছের বাজার ভালো না হওয়ার পিছনে অনলাইন ব্যবস্থাকেই দুষছেন বিক্রেতারা ৷ উলটোডাঙার মাছ ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বলেন, "ভাইফোঁটায় মাছের বিশেষ চাহিদা নেই বা আগের থেকে কমে গিয়েছে ৷ এখন অনলাইনে মাছ পাওয়া যায় ৷ ছোট পরিবারের অল্প মাছ হলেই হয়ে যায় ৷ তাই অনলাইনে কাটা অবস্থায় মাছ কিনে নিচ্ছে ৷ মাছ বেশি কেনার চাহিদা কমে গিয়েছে ৷ মানুষ বেশি মাংসের দিয়ে ঝুকছে ৷ একসঙ্গে বেশি পরিমাণ মাছ কেনার চাহিদা নেই ৷ তার জন্য আমাদের লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে ৷"
খাসির মাংসের দর
এদিকে সকাল থেকে শহরের মাংসের দোকানগুলিতে লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে ৷ বিশেষত খাসির মাংসের দোকানে তিল ধারণের জায়গা নেই ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে হলেও মাংস কিনতে ব্যস্ত আম বাঙালি ৷ প্রতি কেজিতে 1000-1200 টাকা খাসির মাংস যাচ্ছে বাজারে ৷