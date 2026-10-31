বাঁকুড়ায় রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার ডিআইবি ইন্সপেক্টরের ছিন্নভিন্ন দেহ

বাঁকুড়ায় রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার ডিআইবি ইন্সপেক্টরের ছিন্নভিন্ন দেহ
Mutilated Body of DIB Inspector Recovered: নিহত পুলিশ আধিকারিকের নাম জয়ন্ত পাল ৷ বাঁকুড়া শহরের কেঠারডাঙা রেলগেট সংলগ্ন এলাকা তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷
Published : October 31, 2026 at 11:11 PM IST
বাঁকুড়া ও কলকাতা, 31 অক্টোবর: ডিআইবি ইন্সপেক্টর জয়ন্ত পালের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ উদ্ধার হল রেললাইনের ধার থেকে ৷ বাঁকুড়া শহরের কেঠারডাঙা রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় ৷ দুর্ঘটনার জেরে ওই পুলিশ আধিকারিকের মৃত্য়ু হয়েছে, নাকি তিনি নিজেই ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাঁকুড়া জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ‘‘ঘটনাটি রেললাইনে ঘটেছে । ফলে এই ঘটনার তদন্ত করছে জিআরপি । কিন্তু এই বিষয় তদন্তে কীভাবে এগোচ্ছে, সেই বিষয় আমরা নজর রাখছি ।’’
উল্লেখ্য, রেললাইনের উপর দিয়ে জয়ন্ত পাল পারাপার করছিলেন, এই তত্ত্ব অনেকেই মানতে নারাজ । তাছাড়া ঘটনাস্থল রেল গেট থেকে প্রায় 50 মিটার ভেতরে । লাইন যদি পারাপারই করেন, ওই পুলিশ আধিকারিক তাহলে গেট ছেড়ে কেন তিনি এতটা ভেতরে গিয়েছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই পুলিশ আধিকারিক মৃত্যুর পথ বেছে নেবেন বলেই এসেছিলেন রেললাইনের উপরে । রেল পুলিশ গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে ।
উল্লেখ্য, এর আগে হুগলির একাধিক থানায় কর্মরত ছিলেন জয়ন্ত রায় ৷ অতীতে একাধিকবার তিনি একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও উঠেছিল ৷ সম্প্রতি তিনি বাঁকুড়ায় বদলি হয়ে আসেন ৷ সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, জয়ন্ত পালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে অতীতের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না ! নাকি তিনি বাঁকুড়ায় এসে এমন কোনও গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যার জেরে চরম পদক্ষেপ করতে হল তাঁকে ! তাছাড়া রেল পুলিশ খতিয়ে দেখছে যে এই মৃত্যু যদি দুর্ঘটনার জন্য হয়, তাহলে রাতে বন্ধ রেলগেট পেরিয়ে লাইনে কী করছিলেন জয়ন্ত রায় ৷
আরও পড়ুন -