লবিবাজি, কাটমানি, ব্যান কালচার ! 'বিচার চেয়ে' মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে শিল্পী ঋদ্ধি

লবিবাজি, কাটমানি, ব্যান কালচার ! 'বিচার চেয়ে' মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে শিল্পী ঋদ্ধি
কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে শিল্পীদের থেকে টাকা নেওয়া হত ! প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ সঙ্গীতশিল্পীর ৷
Published : June 2, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: সাধারণ মানুষের ভিড়ের মধ্যেই এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' হাজির হলেন টলিপাড়ার পরিচিত সঙ্গীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় । নাম না-করে তাঁর অভিযোগের তির সরাসরি প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে । টালিগঞ্জের সাংস্কৃতিক জগতে দীর্ঘদিন ধরে চলা 'লবিবাজি', 'ব্যান কালচার' এবং 'কাটমানি'র অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি ।
মঙ্গলবার সল্টলেকের বিজেপির রাজ্য দফতরে বসেছিল 'জনতার দরবার' । মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের কারণে সোমবারের পরিবর্তে এ দিন আয়োজন করা হয় এই কর্মসূচির । ভোর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভিড় জমে পার্টি অফিস চত্বরে । অনেকেই আবার আগের রাতেই এসে পৌঁছে যান এবং সেখানেই রাত কাটান ।
প্রতিবারের মতো এ দিনও অভিযোগকারীদের প্রথমে নাম নথিভুক্ত করা হয় । সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের পর দেওয়া হয় টোকেন । সেই টোকেনের ভিত্তিতেই পর্যায়ক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান তাঁরা ।
সাধারণ মানুষের অভিযোগের পাশাপাশি নজর কাড়ে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আগের সরকারের আমলে আমাদের মতো বহু শিল্পী কার্যত ব্যান হয়ে গিয়েছিলেন । যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পেতাম না । অন্যদিকে একটি বিশেষ গোষ্ঠী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত ।"
ঋদ্ধির অভিযোগ, টালিগঞ্জ এবং সাংস্কৃতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরে একটি 'লবি' কাজ করত, যার বাইরে থাকা শিল্পীদের নানা ভাবে কোণঠাসা করা হত । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । তবে তাঁর বক্তব্য, এখনও এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যাতে শিল্পীরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতার ভিত্তিতেই কাজ পান ।
এখানেই থামেননি ঋদ্ধি । তাঁর আরও অভিযোগ, অনুষ্ঠান পাইয়ে দেওয়ার নামে শিল্পীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হত । এমনকি নিয়মিত কাজ পাওয়ার আশায় অনেক শিল্পীকেই প্রভাবশালী মহলের ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে বাধ্য করা হত বলেও দাবি করেন তিনি ।
উল্লেখ্য, সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই সাংস্কৃতিক জগতে 'লবিবাজি' ও 'ব্যান কালচার' এর বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়কে । এ দিন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই অভিযোগ তুলে ধরায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে । এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে হাজির হয়েছিলেন প্রচুর সাধারণ মানুষও ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম, অসুস্থ স্বামীকে কাঁধে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' হাজির হয়েছিলেন এক গৃহবধূ ৷
