কোচ রাজবংশের বীর চিলারায়ের ইতিহাস সংরক্ষণ, 150 কোটি খরচে তৈরি হবে সংগ্রহশালা

কোচ রাজবংশের বীর চিলারায়ের ইতিহাস সংরক্ষণ, 150 কোটি খরচে তৈরি হবে সংগ্রহশালা
কোচ রাজবংশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামরিক গৌরবকে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরার পরিকল্পনা ৷
Published : August 9, 2026 at 9:12 PM IST
কোচবিহার, 9 অগস্ট: কোচ রাজবংশের ইতিহাসে শুক্লধ্বজ চিলারায় বা বীর চিলারায়ের অবদান প্রচুর ৷ কোচবিহারের সেই ইতিহাসকে সংরক্ষণ ও সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবার উদ্যোগী হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ৷ আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতায় বীর চিলারায় মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার ৷ রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক একথা ঘোষণা করেন ৷ শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন বলেও জানান তিনি ৷
উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতা সংলগ্ন ঐতিহাসিক নল রাজার গড়ের কাছে তৈরি হতে চলেছে আন্তর্জাতিক মানের সুবিশাল সংগ্রহশালা, 'বীর চিলারায় মিউজিয়াম অফ ভ্যালর', যা 'বিশ্ব মহাবীর চিলারায় মিউজিয়াম' নামেও পরিচিত হবে ৷ এই প্রকল্পে প্রায় 150 কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানিয়েছেন দফতরের মন্ত্রী ৷
কোচ রাজবংশের ইতিহাসে বীর চিলারায়, অর্থাৎ শুক্লধ্বজ ছিলেন এক অসামান্য সেনাপতি ও পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব ৷ তাঁর সামরিক দক্ষতা, নেতৃত্ব, বীরত্ব এবং কোচ রাজ্যের বিস্তারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরাই এই সংগ্রহশালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ৷ নল রাজার গড়ের মতো ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে কেন্দ্র করে এই মিউজিয়াম গড়ে উঠলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে নতুন সংযোজন হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে চিলারায়ের জীবন, কোচ রাজবংশের ইতিহাস এবং উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে ৷ আন্তর্জাতিক মানের এই সংগ্রহশালায় চিলারায়ের জীবন ও বীরত্বের পাশাপাশি কোচ রাজবংশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামরিক গৌরবকে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ ফলে এটি শুধুমাত্র একটি মিউজিয়াম নয়, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে ৷
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আলিপুরদুয়ার ও চিলাপাতা পর্যটনকেন্দ্রের আকর্ষণ আরও বাড়বে ৷ পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতি, পর্যটন ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ৷ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "চিলাপাতার কোর এরিয়ার বাইরে এই মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ এটা রাজ্য সরকারের ড্রিম প্রজেক্ট ৷ এটা হলে ওই এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে ৷ আমাদের সব পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ খুব দ্রুত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন ৷"