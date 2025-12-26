চুরুলিয়াতেই থাকছে নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহশালা, হবে আমূল পরিবর্তন

চুরুলিয়াতেই থাকছে নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহশালা, হবে আমূল পরিবর্তন
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাসীদের বলেন, নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত জিনিসপত্র দিয়ে যে সংগ্রহশালা আছে, তা চুরুলিয়াতেই থাকবে ।
আসানসোল, 26 ডিসেম্বর: কবি নজরুলের স্মৃতি বিজরিত সংগ্রহশালা থাকছে তাঁরই জন্মভিটে চুরুলিয়াতেই ৷ শুধু তাই নয়, সরকারি অর্থে সেখানকার সংগ্রহশালায় হবে আমূল সংস্কার ৷ এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ তাদের এই সিদ্ধান্তে গত কয়েক মাস ধরে চুরুলিয়ায় কবির স্মৃতি বিজড়িত এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে গঠিত সংগ্রহশালা নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান হল । এতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি চুরুলিয়ার মানুষ ও কবির পরিবার ৷
বিতর্কের প্রেক্ষাপট ও তার অবসান
আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পর চুরুলিয়ায় বিদ্রোহী কবির জন্মভিটেয় গড়ে ওঠা নজরুল অ্যাকাডেমি-সহ তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে গঠিত সংগ্রহশালা সরকারি ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে । সিদ্ধান্ত হয়েছিল, চুরুলিয়ার সংগ্রহশালা থেকে ঐতিহাসিক সব জিনিসপত্র নিয়ে এসে আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে সংগ্রহশালা তৈরি হবে । কিন্তু তাতে আপত্তি জানিয়েছিল চুরুলিয়ার গ্রামবাসী ও কবির পরিবার ।
তাঁদের মতে, চুরুলিয়ার মূল আকর্ষণই ওই সংগ্রহশালা । তা যদি সেখানে না-থাকে, মানুষ আর পা মাড়াবেন না কবির জন্মভিটেয় । চুরুলিয়াবাসীর আবেগকে সম্মান জানিয়েই কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সংগ্রহশালা চুরুলিয়াতেই থাকবে । শুধু তাই নয়, খোলনলচে বদলে ফেলা হবে সেই সংগ্রহশালার । রাজ্য পর্যটন বিভাগের অর্থানুকূল্যে চুরুলিয়াতে হবে উন্নয়ন ।
সম্প্রতি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা চুরুলিয়ার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কবি পরিবারের সদস্যরাও ৷ সেখানে উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাসীদের বলেন, নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত এবং ঐতিহাসিক সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে যে সংগ্রহশালা আছে, তা চুরুলিয়াতেই থাকবে । শুধু তাই নয়, ওই সংগ্রহশালার আমূল পরিবর্তন ঘটানো হবে । নতুন সংগ্রহশালা সংস্কার করবে রাজ্য পর্যটন বিভাগ ।
কী রয়েছে এই সংগ্রহশালায় ?
কাজী নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া গ্রামে বহু প্রাচীন একটি সংগ্রহশালা রয়েছে । সেখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত পোশাক থেকে শুরু করে তাঁর পান্ডুলিপি, তাঁর ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, কবির খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র, কবি পত্নী প্রমিলাদেবীর শাড়ি-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র, কবির দুই সন্তান কাজী অনিরুদ্ধ এবং সব্যসাচীর পোশাক রয়েছে । এছাড়াও পদ্মভূষণ-সহ কবির প্রাপ্ত অন্যান্য পুরস্কারের রেপ্লিকা রাখা আছে চুরুলিয়ায় ।
এই সংগ্রহশালা বহু প্রাচীন । এই সংগ্রহশালা ধীরে ধীরে সংস্কারের অভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে । নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছিল জিনিসপত্র । আর সেই কারণেই কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় চুরুলিয়ার এই সংগ্রহশালার দায়িত্ব সরকারি ভাবে পাওয়ার পর তারা ভাবনাচিন্তা করেছিল সংগ্রহশালাটিকে যদি আসানসোলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহলে মহা-মূল্যবান জিনিসপত্রগুলিকে আরও ভালো করে সংস্কার করা যাবে এবং প্রচুর মানুষ তা দেখতে পাবেন । ছাত্রছাত্রীরাও তা নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্ক
চুরুলিয়া থেকে সংগ্রহশালাটিকে আসানসোলের স্থানান্তরিত করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় । কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি চুরুলিয়া গ্রামের মানুষ এবং কবির পরিবার । তাঁরা চেয়েছিল, সংগ্রহশালাটিকে চুরুলিয়াতেই রাখা হোক । সেখানেই সংস্কার হোক এই সংগ্রহশালার ।
কাজী নজরুলের ভাইপো চুরুলিয়াবাসী প্রয়াত রেজাউল করিমের মেয়ে তথা কবির সম্পর্কিত নাতনি সোনালি কাজী জানান, "এই সংগ্রহশালাকে যদি আসানসোলে নিয়ে যাওয়া হত, তাহলে চুরুলিয়া অন্ধকার হয়ে যেত । কারণ চুরুলিয়ার মূল আকর্ষণই হচ্ছে এই সংগ্রহশালা । সারা বছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশ থেকে আসা বহু পর্যটক এবং নজরুলপ্রেমীরা ছুটে আসেন এই সংগ্রহশালা দেখার জন্যই । এখানে কবির ব্যবহৃত, কবি পত্নী ও সন্তানদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র রয়েছে । রয়েছে কবির পান্ডুলিপি থেকে শুরু করে কবির বাদ্যযন্ত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র । তাই এই আকর্ষণ চুরুলিয়া থেকে চলে গেলে চুরুলিয়া কার্যত ম্লান হয়ে যেত মানুষের কাছে । কবির জন্মস্থানই ব্রাত্য হয়ে যেত ।
নতুন উপাচার্য এসে করলেন বিতর্কের অবসান
সম্প্রতি আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বিষয়টি জানার পর বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন । চুরুলিয়া গ্রামের মানুষ এবং কবি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, এই সংগ্রহশালা চুরুলিয়াতেই থাকবে ।
অন্যদিকে, এই সংগ্রহশালা-সহ চুরুলিয়ায় নজরুল স্মৃতি বিজড়িত নির্মাণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পর্যটন দফতর থেকে দু'কোটি টাকা অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল বেশ কয়েক মাস আগে । সেই কাজ না-হওয়ায় টাকা জেলাশাসকের অধীনে পড়েছিল । বিতর্কের অবসানের পর এবার সেই কাজে হাত দিতে চলেছে জেলা প্রশাসন । সংগ্রহশালার সামগ্রিক সংস্কার এবং নজরুল একাডেমি-সহ চুরুলিয়ায় নজরুল সম্পর্কিত যে নির্মাণ রয়েছে তার সংস্কার করা হবে ও খোলনলচে বদলে ফেলা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে ।
কীভাবে হবে এই কাজ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাসী এবং কবি পরিবারকে জানিয়েছেন, এই সংগ্রহশালায় যে সমস্ত ঐতিহাসিক জিনিসপত্র রয়েছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ও কিউরেটরকে নিয়োগ করা হবে । তিনি সেই সমস্ত জিনিসপত্র যথার্থভাবে প্যাকিং করে আপাতত চুরুলিয়ার যুব আবাসে যত্ন সহকারে রাখবেন । সেখানে পুলিশ প্রহরা থেকে শুরু করে সিসিটিভি পর্যন্ত লাগানো হবে । সংগ্রহশালা সংস্কারের পর সেই জিনিসগুলিকে যথাযথভাবে আবার সংগ্রহশালায় ফিরিয়ে আনা হবে । সেখানে নজরুল তীর্থ এবং রবীন্দ্র তীর্থের মতো করে সাজিয়ে তোলা হবে এই সংগ্রহশালাকে । ফলে আগামী দিনে পর্যটকরা এসে এক অনন্য সুন্দর সংগ্রহশালা দেখতে পাবেন চুরুলিয়াতে, এমনটা আশা করাই যায় ।
খুশি কবির পরিবার ও গ্রামের মানুষ
কাজী নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহশালা চুরুলিয়াতেই থাকছে জেনে খুশি চুরুলিয়ার গ্রামবাসীরা এবং কবির পরিবার । চুরুলিয়া গ্রামের মানুষজন উপাচার্য ড. উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন, "আমরা সর্বতোভাবে আপনার পাশে আছি । যাতে সুন্দরভাবে এই সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে সেই চেষ্টা করুন ।"
কবির পরিবারের সদস্যা সোনালি কাজী ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "আমরা অত্যন্ত খুশি এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিশনে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পর্যটন বিভাগের অর্থানুকূল্যে নতুনভাবে যে সংগ্রহশালা গড়ে উঠবে তাতে আমরা আনন্দিত । আমরা চাইছি মুখ্যমন্ত্রী নিজে আসুন এবং সংস্কার হওয়া সংগ্রহশালাটি নিজে উদ্বোধন করে চুরুলিয়ার গ্রামবাসীকে উপহার হিসেবে তুলে দিন ।"