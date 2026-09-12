সাত পাকে বাঁধা পড়ার মাপকাঠি লুকিয়ে আড়াই পাকে ! মুর্শিদাবাদে বিড়ি মহল্লার মেয়েদের ইতিকথা

সাত পাকে বাঁধা পড়ার মাপকাঠি লুকিয়ে আড়াই পাকে ! মুর্শিদাবাদে বিড়ি মহল্লার মেয়েদের ইতিকথা
Women Beedi Workers Life in Murshidabad: বাবা-মার সংসারে বিড়ি বেঁধে সাহায্য করে মেয়ে ৷ তারপর শ্বশুর বাড়িতেও ৷ তাঁদের খোঁজ নিলেন প্রতিনিধি তাপস ঘোষ ৷
Published : September 12, 2026 at 4:55 PM IST
জঙ্গিপুর, 12 সেপ্টেম্বর: আড়াই পাকে জড়িয়ে জীবন চক্র ! বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ৷ বিড়ি বাঁধা দিয়েই জীবন শুরু আর শেষও হয় এই বাঁধনেই ৷ লেখাপড়ার আর হয়ে ওঠে না ৷ নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন- মহিলাদের ঘিরে রাজ্য-কেন্দ্রের এইসব উন্নয়নের বুলি এখানে পৌঁছয় না ৷ জীবনের প্রতি পাকে বিড়ি বাঁধার আড়াই প্যাঁচই ভবিতব্য মুর্শিদাবাদের বিড়ি মহল্লায় ৷
পাত্রী দেখতে গিয়ে তিনি দিনে কত বিড়ি বাঁধতে পারেন, সেই সংখ্যাই তাঁর বিয়ে ঠিক করে দেয় ৷ মোদ্দা কথা সাত পাকে বাঁধা পড়তে মেয়েদের আড়াই প্যাঁচের কাজ (বিড়ি বাঁধা) জানতেই হবে ৷ মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি মহল্লায় এই রেওয়াজ দীর্ঘদিনের বা বলা ভালো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে । এখানকার সেইসব বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের জীবনের হালহকিকত তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷
মুর্শিদাবাদের বিড়ি মহল্লার মেয়েদের কাছে জীবনের 'সাত পাকে বাঁধা পড়া' কোনও রোমান্টিক রূপকথা নয়। বরং সুতো আর তামাক পাতার 'আড়াই পাকের' গোলকধাঁধায় তাদের শৈশব, যৌবন ও ভবিষ্যৎ সারাজীবনের জন্য বন্দি হয়ে পড়ে ৷
এই এলাকার মেয়েদের শৈশব কাটে মায়ের কাছে বিড়ি বাঁধার তালিম নিয়ে ৷ প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময়ই আড়াই প্যাঁচের হাতে খড়ি হয়ে যায় ৷ বাপের বাড়িতে শুরু ৷ আর শ্বশুর বাড়িতে যতদিন শরীর সায় দেয়, ততদিন বিড়ির পাতা, মশলা আর কুলো ধরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে বিড়ি বাঁধা ৷
চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুজিত দাস বলেন, "এখানে যেহেতু বিড়ি শিল্পই রোজগারের প্রধান উপায়, তাই সুতি, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কায় পাত্রী দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, বিড়ি বাঁধতে জানে কি না ৷ কারণ, সবাই গরিব ৷ সবাই বিড়ি বেঁধে জীবন যাপন করে ৷ খেটে খাওয়া মানুষ ৷ তাই যে মেয়ে বিড়ি বাঁধতে জানে, তাঁর কদর অবশ্যই বেশি হয় ৷ সংসারের কাজ করে ৷ পাশাপাশি 500-600 বিড়ি বাঁধে ৷ হয়তো সংসার চালানোর পয়সাটা উঠে যায় ৷ এই রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ৷"
বিড়ি না-খেলেও তামাকের মশলা, ধুলো বিড়ি মহল্লার বিড়ি শ্রমিকদের বুকের খাঁচা রোজ একটু একটু করে ঝাঁঝরা করে দেয় ৷ যক্ষ্মা থেকে শুরু করে শ্বাসকষ্ট, মারণ রোগ লেগেই রয়েছে বাড়িতে বাড়িতে ৷ কিন্তু ভালো চিকিৎসা করানোর আর্থিক সামর্থ্য নেই অধিকাংশ পরিবারের ৷ কারণ, সারাদিন ধরে বিড়ি বেঁধেও সংসারের অভাব রয়েই যায় ৷ অসুখের চিকিৎসার খরচ আসবে কোথা থেকে ?
প্রবীণ বিড়ি শ্রমিক অনুপ মণ্ডল বলেন, "বিড়ি বাঁধতে গেলে যে শারীরিক সমস্যাগুলি দেখা দেয়, তার চিকিৎসা এখানে নেই ৷ তারাপুরে নতুন হাসপাতাল আছে ৷ সেখানে গেলে কিছু ট্যাবলেট দিয়ে ছেড়ে দেয় ৷ এইভাবেই চলে ৷ আর বড় ধরনের অসুখ হলে নিজেদেরই উদ্যোগ নিয়ে চিকিৎসা করাতে হয় ৷"
ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিড়ি মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিমা ও উন্নত জীবনের হরেক রকম প্রতিশ্রুতি দিলেও, ভোট ফুরোলে পরিস্থিতি সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। শ্রমের অবমূল্যায়ন, দিন-রাত হাড়ভাঙা খাটুনি ও আঙুলের ডগায় হাজার হাজার বিড়ির আড়াই পাক দিয়েও তারা যে মজুরি পায়, তা অত্যন্ত সামান্য।
বিড়ি শ্রমিকদের এই দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের জন্য একটি হাসপাতাল গড়ে দিয়েছিল ধুলিয়ানে ৷ এখনও সেই হাসপাতাল রয়েছে ৷ শুধু তাকে ঘিরে রেখেছে জল আর জঙ্গল ৷ হাসপাতাল এখন মশার আঁতুড়ঘর ৷ আউটডোরে দেখালে দু'চারটি ট্যাবলেট মেলে বিনা পয়সায় ৷ এর বেশি কিছু হয় না ৷ হাসপাতালের বিশাল ভবনে নেই রোগী ৷ চিকিৎসকের অভাবে খাঁ-খাঁ করছে চত্বর ৷
মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 16 লক্ষ বিড়ি শ্রমিক রয়েছেন ৷ এর মধ্যে শুধু জঙ্গিপুর মহকুমায় রয়েছে 12 লক্ষ বিড়ি শ্রমিক ৷ জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা 'বিড়ি মহল্লা' হিসাবেই পরিচিত ৷ আর এই বিড়ি মহল্লার 90 শতাংশ বিড়ি শ্রমিকই মহিলা ৷ এলাকার মানুষের দাবি, এই অঞ্চলে দু'টি শিল্প গড়ে উঠেছে- এক, বিড়ি শিল্প ৷ আর অন্যটা পরিযায়ী শিল্প ৷
ছেলেরা হাইস্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই পরিযায়ী শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় ৷ আর মেয়েরা স্কুলে পড়ার পাশাপাশি বিড়ি বেঁধে মা-বাবার সংসারে সাহায্য করে ৷ অনেকে নিজের পড়ার খরচাও বিড়ি বেঁধে চালায় ৷ বাপের বাড়িতে শিখে রাখা হাতের কাজ শ্বশুর বাড়িতে কাজে লাগে ৷ মেয়েদের সম্মান বাড়ে ৷
জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি শিল্পপতিরা বর্তমানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ৷ জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জঙ্গিপুরের দু'বারের বিধায়ক জাকির হোসেন, সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক-সহ এক ডজন প্রতিষ্ঠিত বিড়ি শিল্পপতিই ঘাসফুল শিবিরের লোক ছিলেন বা এখনও আছেন ৷ তৃণমূল জমানায় জাকির হোসেন শ্রম দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ৷
কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের আক্ষেপ 34 বছরের বামফ্রন্ট, 15 বছরের তৃণমূল সরকার- কেউ বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থের কথা ভাবেনি ৷ ভোটের বাজারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করেছেন ৷ ভোট মিটলেই শ্রমিক দরদি মনোভাব কর্পূরের মতো উবে যায় ৷
তাঁদের অভিযোগ, বিড়ি শিল্পপতিরা শ্রমিক শোষণ করে ফুলেফেঁপে কলাগাছ হয়েছে ৷ আর বিড়ি শ্রমিকরা অভাব-অনটন, রোগে-ভোগে ধুঁকছে ৷ অর্ধ দশক ধরে আন্দোলন করে বিড়ি বাঁধার মজুরি প্রতি হাজারে 202 টাকা পৌঁছেছে ৷ হিসেব করে দেখলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে একজন মহিলা সংসারের কাজ সামলে বিড়ি বেঁধে গড়ে দিনে একশো টাকা উপার্জন করে ৷ তাও মানুষ এই পেশায় লেগে রয়েছে জীবনকে বাজি ধরে ৷ কারণ আয়ের বিকল্প পথ খোলা নেই ৷ শুধু বিয়ের সমন্ধ এলে ভালো বিড়ি বাঁধতে পারা মেয়েদের কদর বাড়ে ৷
বিড়ি শ্রমিকদের যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ ধীরে ধীরে কাবু করে দিচ্ছে ৷ 2002 সালে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় তারাপুরে প্রায় 30 একর জায়গা নিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল গড়ে দিয়েছিলেন ৷ 65 শয্যার ইনডোরে চিকিৎসা হত তখন ।
প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় জঙ্গিপুরের সাংসদ হয়ে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কার্ড, পিএফ অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন ৷ সেসব এখন অতীত ৷ সেই হাসপাতালে এখন কুকুর ঘুরে বেড়ায় ৷ দু'জন স্থায়ী ও তিন জন চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক আসেন আউটডোর বিভাগ চালু রাখার জন্য ৷ সোম থেকে শুক্র সারাদিন, শনিবার হাফ বেলা আর রবিবার ছুটি ৷ হাসপাতালের এক গ্রুপ ডি কর্মী জানান, মানুষ সর্দি, কাশি, জ্বরের ট্যাবলেট নিতে আসে ৷ কেউ হাসপাতালে থাকতে চায় না ৷ আগে প্রসূতি বিভাগ ছিল ৷ এখন তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷
হাসপাতালের বিভাগ, চিকিৎসা বন্ধ হলেও বিড়ি মহল্লায় রোগ বন্ধ হয়নি ৷ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বক্ষ বিভাগের প্রধান ডাঃ সমীর সরকার বলেন, "সতর্ক হয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে ৷ মাস্ক ব্যবহার করতে হবে ৷ গর্ভবতী মহিলাদের বিড়ি বাঁধার ধারে-কাছেও আসা যাবে না ৷" কিন্তু বাস্তবে সব মিলিয়ে শোষণ, অভাব, আর রোগের সঙ্গে লড়ছে মুর্শিদাবাদের বিড়ি মহল্লা ৷ পাঁচ বছর অন্তর সরকার নির্বাচনের ভোট হয় ৷ শাসন বদলায় ৷ বিড়ি শ্রমিকদের কি দিন বদল হবে না ? প্রশ্ন সবার ৷
এর মধ্যে গত মাসে বিজেপি সরকারের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং প্রথম বিড়ি মহল্লায় শ্রমিকদের চৌকাঠ ডিঙিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন ৷ তাঁকে দেখে অন্ধকার সুড়ঙ্গে কেউ কেউ আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছেন ৷ কিন্তু বাস্তবে কী হবে, তা সময়ই বলবে ৷ আপাতত অপেক্ষই সঙ্গী বিড়ি মহল্লার মেয়েদের ৷