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সাত পাকে বাঁধা পড়ার মাপকাঠি লুকিয়ে আড়াই পাকে ! মুর্শিদাবাদে বিড়ি মহল্লার মেয়েদের ইতিকথা

Women Beedi Workers Life in Murshidabad: বাবা-মার সংসারে বিড়ি বেঁধে সাহায্য করে মেয়ে ৷ তারপর শ্বশুর বাড়িতেও ৷ তাঁদের খোঁজ নিলেন প্রতিনিধি তাপস ঘোষ ৷

Beedi Women workers in Murshidabad
বিড়ি বাঁধার পাকেচক্রে যাঁদের জীবন বাঁধা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 4:55 PM IST

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জঙ্গিপুর, 12 সেপ্টেম্বর: আড়াই পাকে জড়িয়ে জীবন চক্র ! বছরের পর বছর, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ৷ বিড়ি বাঁধা দিয়েই জীবন শুরু আর শেষও হয় এই বাঁধনেই ৷ লেখাপড়ার আর হয়ে ওঠে না ৷ নারী স্বাধীনতা, নারী ক্ষমতায়ন- মহিলাদের ঘিরে রাজ্য-কেন্দ্রের এইসব উন্নয়নের বুলি এখানে পৌঁছয় না ৷ জীবনের প্রতি পাকে বিড়ি বাঁধার আড়াই প্যাঁচই ভবিতব্য মুর্শিদাবাদের বিড়ি মহল্লায় ৷

পাত্রী দেখতে গিয়ে তিনি দিনে কত বিড়ি বাঁধতে পারেন, সেই সংখ্যাই তাঁর বিয়ে ঠিক করে দেয় ৷ মোদ্দা কথা সাত পাকে বাঁধা পড়তে মেয়েদের আড়াই প্যাঁচের কাজ (বিড়ি বাঁধা) জানতেই হবে ৷ মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি মহল্লায় এই রেওয়াজ দীর্ঘদিনের বা বলা ভালো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে । এখানকার সেইসব বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের জীবনের হালহকিকত তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷

মুর্শিদাবাদে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিড়ি বেঁধে জীবন কাটিয়ে দেন মহিলারা (ইটিভি ভারত)

মুর্শিদাবাদের বিড়ি মহল্লার মেয়েদের কাছে জীবনের 'সাত পাকে বাঁধা পড়া' কোনও রোমান্টিক রূপকথা নয়। বরং সুতো আর তামাক পাতার 'আড়াই পাকের' গোলকধাঁধায় তাদের শৈশব, যৌবন ও ভবিষ্যৎ সারাজীবনের জন্য বন্দি হয়ে পড়ে ৷

এই এলাকার মেয়েদের শৈশব কাটে মায়ের কাছে বিড়ি বাঁধার তালিম নিয়ে ৷ প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময়ই আড়াই প্যাঁচের হাতে খড়ি হয়ে যায় ৷ বাপের বাড়িতে শুরু ৷ আর শ্বশুর বাড়িতে যতদিন শরীর সায় দেয়, ততদিন বিড়ির পাতা, মশলা আর কুলো ধরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে বিড়ি বাঁধা ৷

চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুজিত দাস বলেন, "এখানে যেহেতু বিড়ি শিল্পই রোজগারের প্রধান উপায়, তাই সুতি, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কায় পাত্রী দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, বিড়ি বাঁধতে জানে কি না ৷ কারণ, সবাই গরিব ৷ সবাই বিড়ি বেঁধে জীবন যাপন করে ৷ খেটে খাওয়া মানুষ ৷ তাই যে মেয়ে বিড়ি বাঁধতে জানে, তাঁর কদর অবশ্যই বেশি হয় ৷ সংসারের কাজ করে ৷ পাশাপাশি 500-600 বিড়ি বাঁধে ৷ হয়তো সংসার চালানোর পয়সাটা উঠে যায় ৷ এই রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ৷"

বিড়ি না-খেলেও তামাকের মশলা, ধুলো বিড়ি মহল্লার বিড়ি শ্রমিকদের বুকের খাঁচা রোজ একটু একটু করে ঝাঁঝরা করে দেয় ৷ যক্ষ্মা থেকে শুরু করে শ্বাসকষ্ট, মারণ রোগ লেগেই রয়েছে বাড়িতে বাড়িতে ৷ কিন্তু ভালো চিকিৎসা করানোর আর্থিক সামর্থ্য নেই অধিকাংশ পরিবারের ৷ কারণ, সারাদিন ধরে বিড়ি বেঁধেও সংসারের অভাব রয়েই যায় ৷ অসুখের চিকিৎসার খরচ আসবে কোথা থেকে ?

প্রবীণ বিড়ি শ্রমিক অনুপ মণ্ডল বলেন, "বিড়ি বাঁধতে গেলে যে শারীরিক সমস্যাগুলি দেখা দেয়, তার চিকিৎসা এখানে নেই ৷ তারাপুরে নতুন হাসপাতাল আছে ৷ সেখানে গেলে কিছু ট্যাবলেট দিয়ে ছেড়ে দেয় ৷ এইভাবেই চলে ৷ আর বড় ধরনের অসুখ হলে নিজেদেরই উদ্যোগ নিয়ে চিকিৎসা করাতে হয় ৷"

Beedi Workers Life in Murshidabad
মুর্শিদাবাদে বিড়ি বাঁধা ও পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে চলে যাওয়াই রীতি (ইটিভি ভারত)

ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিড়ি মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিমা ও উন্নত জীবনের হরেক রকম প্রতিশ্রুতি দিলেও, ভোট ফুরোলে পরিস্থিতি সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। শ্রমের অবমূল্যায়ন, দিন-রাত হাড়ভাঙা খাটুনি ও আঙুলের ডগায় হাজার হাজার বিড়ির আড়াই পাক দিয়েও তারা যে মজুরি পায়, তা অত্যন্ত সামান্য।

বিড়ি শ্রমিকদের এই দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের জন্য একটি হাসপাতাল গড়ে দিয়েছিল ধুলিয়ানে ৷ এখনও সেই হাসপাতাল রয়েছে ৷ শুধু তাকে ঘিরে রেখেছে জল আর জঙ্গল ৷ হাসপাতাল এখন মশার আঁতুড়ঘর ৷ আউটডোরে দেখালে দু'চারটি ট্যাবলেট মেলে বিনা পয়সায় ৷ এর বেশি কিছু হয় না ৷ হাসপাতালের বিশাল ভবনে নেই রোগী ৷ চিকিৎসকের অভাবে খাঁ-খাঁ করছে চত্বর ৷

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 16 লক্ষ বিড়ি শ্রমিক রয়েছেন ৷ এর মধ্যে শুধু জঙ্গিপুর মহকুমায় রয়েছে 12 লক্ষ বিড়ি শ্রমিক ৷ জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা 'বিড়ি মহল্লা' হিসাবেই পরিচিত ৷ আর এই বিড়ি মহল্লার 90 শতাংশ বিড়ি শ্রমিকই মহিলা ৷ এলাকার মানুষের দাবি, এই অঞ্চলে দু'টি শিল্প গড়ে উঠেছে- এক, বিড়ি শিল্প ৷ আর অন্যটা পরিযায়ী শিল্প ৷

ছেলেরা হাইস্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই পরিযায়ী শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় ৷ আর মেয়েরা স্কুলে পড়ার পাশাপাশি বিড়ি বেঁধে মা-বাবার সংসারে সাহায্য করে ৷ অনেকে নিজের পড়ার খরচাও বিড়ি বেঁধে চালায় ৷ বাপের বাড়িতে শিখে রাখা হাতের কাজ শ্বশুর বাড়িতে কাজে লাগে ৷ মেয়েদের সম্মান বাড়ে ৷

জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি শিল্পপতিরা বর্তমানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ৷ জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জঙ্গিপুরের দু'বারের বিধায়ক জাকির হোসেন, সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক-সহ এক ডজন প্রতিষ্ঠিত বিড়ি শিল্পপতিই ঘাসফুল শিবিরের লোক ছিলেন বা এখনও আছেন ৷ তৃণমূল জমানায় জাকির হোসেন শ্রম দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ৷

কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের আক্ষেপ 34 বছরের বামফ্রন্ট, 15 বছরের তৃণমূল সরকার- কেউ বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থের কথা ভাবেনি ৷ ভোটের বাজারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করেছেন ৷ ভোট মিটলেই শ্রমিক দরদি মনোভাব কর্পূরের মতো উবে যায় ৷

Murshidabad Beedi Industry Workers
মুর্শিদাবাদে বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের পরিসংখ্যান (ইটিভি ভারত)

তাঁদের অভিযোগ, বিড়ি শিল্পপতিরা শ্রমিক শোষণ করে ফুলেফেঁপে কলাগাছ হয়েছে ৷ আর বিড়ি শ্রমিকরা অভাব-অনটন, রোগে-ভোগে ধুঁকছে ৷ অর্ধ দশক ধরে আন্দোলন করে বিড়ি বাঁধার মজুরি প্রতি হাজারে 202 টাকা পৌঁছেছে ৷ হিসেব করে দেখলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে একজন মহিলা সংসারের কাজ সামলে বিড়ি বেঁধে গড়ে দিনে একশো টাকা উপার্জন করে ৷ তাও মানুষ এই পেশায় লেগে রয়েছে জীবনকে বাজি ধরে ৷ কারণ আয়ের বিকল্প পথ খোলা নেই ৷ শুধু বিয়ের সমন্ধ এলে ভালো বিড়ি বাঁধতে পারা মেয়েদের কদর বাড়ে ৷

বিড়ি শ্রমিকদের যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ ধীরে ধীরে কাবু করে দিচ্ছে ৷ 2002 সালে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় তারাপুরে প্রায় 30 একর জায়গা নিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল গড়ে দিয়েছিলেন ৷ 65 শয্যার ইনডোরে চিকিৎসা হত তখন ।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় জঙ্গিপুরের সাংসদ হয়ে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কার্ড, পিএফ অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন ৷ সেসব এখন অতীত ৷ সেই হাসপাতালে এখন কুকুর ঘুরে বেড়ায় ৷ দু'জন স্থায়ী ও তিন জন চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক আসেন আউটডোর বিভাগ চালু রাখার জন্য ৷ সোম থেকে শুক্র সারাদিন, শনিবার হাফ বেলা আর রবিবার ছুটি ৷ হাসপাতালের এক গ্রুপ ডি কর্মী জানান, মানুষ সর্দি, কাশি, জ্বরের ট্যাবলেট নিতে আসে ৷ কেউ হাসপাতালে থাকতে চায় না ৷ আগে প্রসূতি বিভাগ ছিল ৷ এখন তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷

হাসপাতালের বিভাগ, চিকিৎসা বন্ধ হলেও বিড়ি মহল্লায় রোগ বন্ধ হয়নি ৷ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বক্ষ বিভাগের প্রধান ডাঃ সমীর সরকার বলেন, "সতর্ক হয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে ৷ মাস্ক ব্যবহার করতে হবে ৷ গর্ভবতী মহিলাদের বিড়ি বাঁধার ধারে-কাছেও আসা যাবে না ৷" কিন্তু বাস্তবে সব মিলিয়ে শোষণ, অভাব, আর রোগের সঙ্গে লড়ছে মুর্শিদাবাদের বিড়ি মহল্লা ৷ পাঁচ বছর অন্তর সরকার নির্বাচনের ভোট হয় ৷ শাসন বদলায় ৷ বিড়ি শ্রমিকদের কি দিন বদল হবে না ? প্রশ্ন সবার ৷

এর মধ্যে গত মাসে বিজেপি সরকারের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং প্রথম বিড়ি মহল্লায় শ্রমিকদের চৌকাঠ ডিঙিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন ৷ তাঁকে দেখে অন্ধকার সুড়ঙ্গে কেউ কেউ আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছেন ৷ কিন্তু বাস্তবে কী হবে, তা সময়ই বলবে ৷ আপাতত অপেক্ষই সঙ্গী বিড়ি মহল্লার মেয়েদের ৷

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BEEDI WORKERS OF MURSHIDABAD
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মুর্শিদাবাদের মহিলা বিড়ি শ্রমিক
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