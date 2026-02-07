ETV Bharat / state

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়: মহারাজা কৃষ্ণনাথের নাম যুক্ত করে বিধানসভায় পাশ সংশোধনী বিল

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য় বসু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে।’’

West Bengal Assembly
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: মুর্শিদাবাদবাসীর দীর্ঘদিনের আবেগ ও দাবিকে মান্যতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শনিবার সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হল ‘মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, 2026’। এই বিল পাশের ফলে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তিত হয়ে হচ্ছে ‘মুর্শিদাবাদ মহারাজা কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়’।

1853 সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের স্মৃতি ও অবদানকে অমর করে রাখতেই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ। বিধানসভায় এই বিল পেশের সময় শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করাই মহারাজার অবদানের কথা স্মরণ করেন।

​বিলটি আলোচনার জন্য পেশ করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য় বসু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের মানুষের আবেগের প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য। মহারাজা কৃষ্ণনাথ রায় উচ্চশিক্ষার প্রসারে যে বিপুল অবদান রেখে গিয়েছেন, তা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাঁর নাম বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক।"

তিনি আরও যোগ করেন, "অনেকেই চেয়েছিলেন কৃষ্ণনাথ কলেজের ঐতিহ্যকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে। সেই ঐতিহাসিক পরম্পরা মেনেই আমরা এই সংশোধনী বিল এনেছি।"

​আলোচনায় অংশ নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার এক বিধায়ক আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, "মহারাজা কৃষ্ণনাথ মাত্র 22 বছর বয়সে পরলোকগমন করলেও তিনি যে দূরদর্শী চিন্তাভাবনা করেছিলেন, তার সুফল আজ জেলার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভোগ করছে। কৃষ্ণনাথ কলেজকে ব্রাত্য করে জেলায় উচ্চশিক্ষা অসম্পূর্ণ। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই।"

অন্যদিকে, বিরোধী দলের এক সদস্য বলেন, "আমরা প্রথম থেকেই দাবি করেছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মহারাজার নামেই হওয়া উচিত। দেরিতে হলেও শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। আমরা চাই শুধু নাম পরিবর্তন নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নেও সরকার সমপরিমাণ সদিচ্ছা দেখাক।"

​বিধানসভার অন্দরে বক্তারা উল্লেখ করেন যে মহারাজ কৃষ্ণনাথ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্যে দান করার যে উইল করেছিলেন, তা আধুনিক ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত। এক প্রবীণ বিধায়ক কোট করে বলেন, "কৃষ্ণনাথ কলেজ কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি আবেগের নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে কৃষ্ণনাথ শব্দটির অনুপস্থিতি জেলাবাসীকে ব্যথিত করেছিল। আজকের এই বিল পাশের মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করা হল।"

এই বিল পাশের খবর চাউর হতেই বহরমপুর-সহ গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন নামকরণ ঘিরে খুশি প্রকাশ করেছেন প্রাক্তনী এবং বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীরাও।

