কালীপুজোর মুখে কলকাতায় বিপুল গাঁজা উদ্ধার ! গ্রেফতার মুর্শিদাবাদের 3 পাচারকারী

কালীপুজোর মুখে কলকাতায় বিপুল গাঁজা উদ্ধার ! গ্রেফতার মুর্শিদাবাদের 3 পাচারকারী
Cannabis Recovery in Esplanade: ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার 14 কেজির বেশি মাদক ৷ তাদের বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে ।
Published : November 5, 2026 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: কালীপুজোর মুখে কলকাতায় উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ গাঁজা ৷ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করেছে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের নারকোটিক্স সেল ৷ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে তিন পাচারকারীকে । বুধবার ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পিডব্লিউডি সাইট অফিসের কাছ থেকে ওই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের নাম আব্দুল হক ওরফে বাবু (48), অঞ্জু শেখ (32) ও আতাবুর শেখ (27) । তিনজনের বাড়ি মুর্শিদাবাদে ।
ধৃত তিন অভিযুক্তকেই বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে ৷ কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "ধৃতদের জেরা করা প্রয়োজন ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ময়দান থানা এলাকার এসপ্ল্যানেড বাসস্ট্যান্ডের কাছে অভিযান চালান নারকোটিক্স সেলের আধিকারিকরা । সেখানে সন্দেহভাজন তিনজনকে ঘিরে ফেলা হয় । তল্লাশি চালিয়ে তাদের সকলের কাছ থেকে মোট 14.559 কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয় । তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সরকারি আধিকারিক ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সমস্ত আইনি বিধি মেনে সম্পন্ন হয় । স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয়েছে ।
ঘটনার পর নারকোটিক্স সেলের সাব-ইন্সপেক্টর প্রশান্ত কুমার রায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ময়দান থানায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতেরা ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার নারলা এলাকা থেকে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা সংগ্রহ করেছিল । কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের ছোট ছোট মাদক কারবারিদের কাছে তা বিক্রির উদ্দেশ্যেই শহরে নিয়ে আসা হয়েছিল । এই আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের পিছনে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত জারি রেখেছেন গোয়েন্দারা ।