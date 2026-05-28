মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু তালিকা প্রকাশ করতেই গ্রেফতার 'লক্ষ্মীছেলে' রাকিবুল
পুরুষ হয়েও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তা হয়ে 'শ্রীঘরে' রাকিবুল ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু রাকিবুলের নাম সামনে আসতেই বুধবার রাতে গ্রেফতার হন তিনি ৷
Published : May 28, 2026 at 10:52 AM IST
বহরমপুর, 28 মে: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাগ বসিয়ে অবশেষে 'শ্রীঘরে' জায়গা হল যুবকের । এক বা দু'বার নয় টানা দু'বছর ধরে পুরুষ হয়েও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তা হয়ে টাকা তুলছিলেন রাকিবুল । কীভাবে সম্ভব হল ?
যুবক নিজেই জানালেন, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না । এমনকী নাম কাটার জন্য তিনি বারবার বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন । কিন্তু পাত্তা দেওয়া হয়নি । সবটাই প্রশাসনিক গাফিলতি । যে কারণে টানা দু'বছর ধরে তাঁর অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপ্ত টাকা ঢুকছিল । তবে শেষ রক্ষা হল না । বুধবার নবান্ন সভাঘর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখে যুবকের নাম আসতেই প্রশাসনিক তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় । বুধবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃত যুবকের নাম রাকিবুল শেখ ৷
বাড়ি বহরমপুর থানার রাধারঘাট-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিয়ালমারা । ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকার মানুষ চমকে উঠেছেন । লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রকৃত উপভোক্তাদের নামের তালিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন উঠছিল । বহু সরকারি কর্মচারী মহিলার নামও রয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের তালিকায় । এমন ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠেছে । তবে পুরুষ হয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তা ! এই অভিযোগ এতদিন সামনে আসেনি । এমনকী কেউ বিশ্বাসই করতে পারছেন না রাকিবুল কীভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তা হতে পারেন । অনেকর মুখে উঠে আসছে তৃণমূল সরকারের আমলে এমনও দেখতে হল !
রাজ্যে সরকারের পালা বদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহিলাদের জন্য ঘোষণা করেছেন 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। তাতে প্রতি মাসে মহিলারা পাবেন 3000 টাকা ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তারাই এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণাও করেছেন । আর এই তালিকার নাম ঝাড়াই-বাছাই করতে গিয়েই উঠে এল এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য । একজন পুরুষ দু'বছর ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন । তিনি হলেন রাকিবুল শেখ । লিঙ্গ পুরুষ । রাকিবুল একা, নাকি আরও বহু পুংলিঙ্গের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে ?
প্রশাসনিক গাফিলতি নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে ? তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে । বুধবার রাতে রাকিবুলকে তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেফতার করে বহরমপুর থানার পুলিশ । রাকিবুল শেখ আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁ চালাতেন । ভালো আয় হয় রেস্তোরাঁ থেকে ।
রাকিবুল বলেন, "আমার স্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তা । দু'বছর ধরে আমার অ্যাকাউন্টেও টাকা ঢুকছিল । আমি বিডিও অফিসে গিয়েছিলাম নাম কাটাতে । কিন্তু পাত্তা দেওয়া হয়নি । আমি আবেদনও করিনি ।" এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক গাফিলতি ।
যদিও তদন্তে উঠে এসেছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুদান এক হাজার থেকে দেড় হাজার হওয়ার পরও রাকিবুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছিল । প্রশাসনের এত বড় ভুল । বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ বহু মানুষ !