মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে চাকরি, দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোরেনকে ফোন অভিষেকের

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে চাকরি, দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোরেনকে ফোন অভিষেকের
ঝাড়খণ্ডে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে সরকারি চাকরির আশ্বাসে ওঠে অবরোধ ৷
Published : January 16, 2026 at 7:33 PM IST
কলকাতা/বেলডাঙা, 16 জানুয়ারি: পেটের টানে ভিনরাজ্যে গিয়েছিলেন ফেরিওয়ালার কাজ করতে। কিন্তু শুক্রবার সকালে ঝাড়খণ্ড থেকে এল দুঃসংবাদ । সে রাজ্যের এক ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ । পরিবারের অভিযোগ, ‘বাংলাদেশি’ অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে তাদের ছেলেকে ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষমেশ আসরে নামতে হয় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে । দোষীদের শাস্তির দাবিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ফোনও করেন অভিষেক ।
‘বাংলাদেশি’ অপবাদের অভিযোগ
মৃত শ্রমিকের নাম আলাউদ্দিন শেখ (32)। বাড়ি বেলডাঙা থানার কুমারপুর পঞ্চায়েতের সুজাপুর তালপাড়ায়। পরিবার সূত্রে খবর, গত পাঁচ বছর ধরে ঝাড়খণ্ডে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন আলাউদ্দিন। বৃহস্পতিবার বিকেলেও স্ত্রী'র সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন । পরিবারের দাবি, তখনই আলাউদ্দিন জানিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হওয়ার কারণে তাঁকে ‘বাংলাদেশি’ বলে দাগিয়ে দেওয়া ক্রমাগত হেনস্থা করা হচ্ছে । এরপর শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। আলাউদ্দিনের পরিবার এবং প্রতিবেশী এবং অভিযোগ, তাঁকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
অবরোধে স্তব্ধ 12 নম্বর জাতীয় সড়ক
পরিযায়ী শ্রমিক খুনের খবর বেলডাঙায় পৌঁছতেই শুক্রবার সকালে ফুঁসে ওঠে এলাকা। দোষীদের শাস্তির দাবিতে বেলডাঙায় 12 নম্বর জাতীয় সড়ক (পুরনো 34 নম্বর) অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও মৃতের পরিজনরা। টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ । প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। তীব্র যানজটে আটকে পড়ে লরি, বাস ও দূরপাল্লার গাড়ি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয়।
চাকরি ও সাহায্যের আশ্বাসে উঠল অবরোধ
বিক্ষোভের আঁচ কমাতে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ও জেলাশাসক ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের তরফে আলাউদ্দিনের পরিবারের এক সদস্যকে সরকারি চাকরি এবং আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস মিললে প্রায় 6 ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা।
হেমন্ত সোরেনকে ফোন অভিষেকের
ঘটনার গুরুত্ব বুঝে উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানোর পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনকে মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। এরপরেই দলীয় স্তরে উদ্যোগী হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেক সরাসরি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ফোন করেন । বাংলার শ্রমিকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি অনুরোধ করেন, এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের যেন দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অভিষেকের ফোনের প্রেক্ষিতে হেমন্ত সোরেন আশ্বাস দিয়েছেন, ঝাড়খণ্ড পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে । দোষীরা কেউ ছাড়া পাবে না। বিষয়টি তিনি নিজে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন।
অন্যদিকে, খবর পেয়েই মৃত শ্রমিকের বাড়িতে যান বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, "বাংলার শ্রমিকের উপর এই হামলা বরদাস্ত করা হবে না। ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে কথা বলে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।" ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের নিরাপত্তা ফের বড়সড় প্রশ্নের মুখে।