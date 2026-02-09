মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব: বাংলার নবাবি ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উদযাপন
মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসবে সামিল হলেন দেশ ও বিদেশের বহু পর্যটক ৷ ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখানোর পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসেবর পরিসমাপ্তি ৷
Published : February 9, 2026 at 2:53 PM IST
লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), 9 ফেব্রুয়ারি: বসন্তের সন্ধ্যায় নবাবের শহরে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের নিয়ে হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসব ৷ মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ সোসাইটির উদ্যোগে এই উৎসবে হাজির হয়েছিলেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ৷ যেখানে বাংলার নবাবি ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতিও ফুটিয়ে তোলা হয় বিদেশি পর্যটকদের সামনে ৷
এবারের হেরিটেজ উৎসবে ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া-সহ মোট সাতটি দেশের পর্যটকরা হাজির হয়েছিলেন ৷ পর্যটকদের মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হয় আয়োজকদের তরফে ৷ পাশাপাশি তাঁদের জন্য এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সাংস্কৃতিক মঞ্চে বাংলার লোকগীতি, মুর্শিদাবাদের লোকশিল্প রায়বেশের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ আর এই হেরিটেজ উৎসবের পরিসমাপ্তি হয় জাঁকজমক পূর্ণ আতশবাজির প্রদর্শনী দিয়ে ৷
আর এই হেরিটেজ উৎসবের সবচেয়ে বড় পাওনা ছিল, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার জেরে মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পে যে আঘাত লেগেছিল, তা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারা ৷ অন্তত এই হেরিটেজ উৎসবে অংশ নেওয়া পর্যটকদের কথাতে সেটাই ফুটে উঠল ৷ দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা জানালেন, তাঁরা আবারও মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের টানে আসবেন ৷ সেই সঙ্গে নিজেদের পরিচিতদের মুর্শিদাবাদের নবাবি ইতিহাসের সাক্ষী হতে ও খাবারের স্বাদ নিতে আসার জন্য বলবেন ৷
লক্ষ্য ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবি আমলের ইতিহাস বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা ৷ একসময় বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজধানী ছিল এই মুর্শিদাবাদ ৷ নবাবের শহরের অলিগলিতে আজও সেই ইতিহাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৷ এই মুর্শিদাবাদ থেকেই ব্রিটিশরা ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার শুরু করেছিল ৷ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে গদিচ্যুত করতে ব্রিটিশদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছিলেন মিরজাফর ৷ সেই গোপন বৈঠক হয়েছিল মুর্শিদাবাদের লালগোলার কাটগোলা বাগানে ৷ মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন এই কাঠগোলা বাগানেই করা হয় উদ্যোক্তাদের তরফে ৷
মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের টানে প্রতিবছর লক্ষ-লক্ষ পর্যটক একসময় এই জেলায় আসতেন ৷ কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে অনুপ্রবেশ ইস্যু ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জেলা মুর্শিদাবাদে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের আনাগোনার অভিযোগ পর্যটন শিল্পকে ধাক্কা দিয়েছে ৷ এবছর পর্যটনের মরশুমে পয়লা জানুয়ারি মাত্র সাত হাজার পর্যটক ঐতিহাসিক স্থাপত্য নবাব প্যালেসে পা রেখেছিলেন ৷ যেখানে অন্যান্য বছরে সংখ্যাটা 50 হাজার পেরিয়ে যায় ৷
আর তার উপর গতবছর সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে বেলডাঙায় ঘটে যাওয়া হিংসার ঘটনা প্রভাব ফেলেছে জেলার পর্যটন শিল্পে ৷ উল্লেখ্য, পর্যটন শিল্পের অগ্রগতির জন্য মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ সোসাইটি গত 14 বছর ধরে এই উৎসবের আয়োজন করে আসছে ৷ করোনার কারণে মাঝে একবছর অনুষ্ঠান হয়নি ৷ উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দুগার বলেন, "মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই আমাদের এই উদ্যোগ ৷ এখানে পাঁচ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে 50টি বেশি হেরিটেজ স্থান রয়েছে ৷ যা বিশ্বের আর কোথাও নেই ৷"
কলকাতা থেকে আগত পর্যটক রুনু আগরওয়াল বলেন, "খুব ভালো লেগেছে ৷ নবাব প্যালেস, হাজার দুয়ারি ঘুরেছি ৷ নদীতে নৌকা ভ্রমণ অসাধারণ ছিল ৷ আর এখানকার সুস্বাদু খাবারের কোনও তুলনা হয় না ৷ আমরা আবার আসব ৷"
প্রায় একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন রাশিয়া থেকে আসা পর্যটক আলিয়া কাজান ৷ তিনি বলেন, "অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা ৷ একটা সমৃদ্ধশীল সংস্কৃতির অনুভূতিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি ৷ অনেক ভিডিয়ো করেন, ভারতের এটা খারাপ, ওটা খারাপ ৷ সব দেশেই ভালো-খারাপ থাকে ৷ কিন্তু, আমি মুর্শিদাবাদে এসে যেটা দেখালাম, সেটা খুবই ভালো ৷ এখানকার হেরিটেজের দর্শন ও ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে খুব ভালো লাগছে ৷ আমি আমার সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে আরও অনেককে বলব ভারতে আসতে, মুর্শিদাবাদে আসতে ৷"