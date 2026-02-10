হুমায়ুন-কন্যার শ্বশুরের আরও আট কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, ফ্রিজ 15 অ্যাকাউন্ট

হুমায়ুন-কন্যার শ্বশুরের আরও আট কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, ফ্রিজ 15 অ্যাকাউন্ট
মাদক কারবার মামলায় ওই পরিবারের 15টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে । মঙ্গলবার চার জায়গায় অভিযান চলে ।
লালগোলা, 10 ফেব্রুয়ারি: মাদক কারবারের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি ! এই অভিযোগে হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির আরও বেশ কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ । সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিধায়ক-তনয়ার একাধিক সম্পত্তির উপর ক্রোক বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
এর মধ্যে রয়েছে হুমায়ুন-কন্যার একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং হুমায়ুনের মেয়ে-জামাইয়ের নামে থাকা একটি বিশাল আম ও লিচু বাগান । জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, খোঁজখবর নিয়ে চিহ্নিত করে ইতিমধ্যে 14টি সম্পত্তি ও 15টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ করা হয়েছে ।
মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "সীমান্তবর্তী এলাকায় যারা মাদক কারবারে সম্পত্তি বানিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সে অভিযান শুরু হয়েছে । এখানে ক্রিমিন্যাল অভিযোগের পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতিরও তদন্ত শুরু করা হয়েছে । মাদক কারবারে যারাই জড়িত তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলা এক সময় হেরোইন কারবারের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল । হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে হেরোইন প্রস্তুতকারকদের লালগোলায় এনে এই জেলায় হেরোইন প্রস্তুতের হাতে খড়ি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় । সেইসময় আইপিএস হুমায়ুন কবীরকে (এখন ডেবরার বিধায়ক) মুর্শিদাবাদে জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়, যাতে মাদক কারবারে লাগাম টানা যায় । এরপর বহু মাদক ব্যবসায়ী ভয়ে হেরোইন কারবার থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন । এসপি হুমায়ুন কবীর চলে যাওয়ার পর ফের এই জেলায় হেরোইন কারবার ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করে বলে অভিযোগ ।
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার লালগোলায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত অনেকে আর্থিক সম্পত্তি করেছেন । পুলিশের র্যাডারে তাঁদেরই একজন হলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বেয়াই সরিফুল ইসলাম । তাঁর ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে হুমায়ুন-তনয়া নাজমা সুলতানার । মাদক কারবারেই সরিফুল ইসলামের সম্পত্তির বাড়বাড়ন্ত বলে তদন্তে উঠে এসেছে ।
এই মামলা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সরিফুল ইসলামের মাদক কারবারের অর্জিত অভিযোগে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করেছে । সোমবার হুমায়ুন-কন্যার শ্বশুরের 10 কোটি 73 লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্রোক করেছে পুলিশ । এর মধ্যে রয়েছে সরিফুল ইসলামের 14টি বিল্ডিং, হোটেল ও একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রত্যেকটা সম্পত্তি সিল করে দেওয়া হয়েছে । সেখানে আদালতের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
সেই অভিযান মঙ্গলবারও জারি রয়েছে । এদিন আরও বেশ কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । যার মূল্য আনুমানিক সাড়ে আট কোটি টাকা বলে পুলিশ সূত্রের খবর । পাশাপাশি ওই পরিবারের 15টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে । সোমবার পুলিশ তিন জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল । মঙ্গলবার চার জায়গায় অভিযান শুরু হয়েছে ।
জেলা পুলিশ সুপারের দাবি, যে যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার উৎস মাদক কারবার । যদিও হুমায়ুন কবীরের মেয়ের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যই এসব করা হচ্ছে । পুলিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে হুমায়ুন কবীর নিজে আদালতে যাচ্ছেন হলে জানিয়েছেন । তবে পুলিশের এই অভিযানে স্থানীয় মানুষের একাংশ খুবই উচ্ছ্বসিত । তাঁদের দাবি, মাদক কারবারে সরিফুল ইসলাম 100 কোটিরও বেশি সম্পত্তি করেছেন ।