4 তারিখের পরই করে দেখাল ওরা, দোষীদের যাবজ্জীবন হোক; ফাঁসি চাইলেন না চন্দ্রনাথের মা
ছেলেকে হারিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলে চলেছেন, "যারা বলছিল যে 4 তারিখের পর দিল্লির বাবারা আমাদের বাঁচাতে পারবে না ৷ আর তারপরই তারা সেটাই করে দেখাল ।"
Published : May 7, 2026 at 12:02 PM IST
চণ্ডীপুর (পূর্ব মেদিনীপুর), 7 মে: সদ্য হারিয়েছেন ছেলেকে ৷ চন্দ্রনাথ রথের স্ত্রী চেয়েছেন, স্বামীর খুনিদের এনকাউন্টার করুক পুলিশ ৷ মা বলছেন, "আমি তো মা, দোষীদের যাবজ্জীবন হোক; ফাঁসি চাই না ৷"
বুধরাতেই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে ৷ বৃহস্পতির সকালে শোকস্তব্ধ শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের গ্রাম ৷ তাঁকে শেষ দেখার অপেক্ষায় কুলুপ গ্রামবাসী ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে শেষবারের মতো নিজ বাসভবনে আসার কথা চন্দ্রনাথের ৷ গতকাল রাতে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়া এলাকায় তাঁকে এলোপাথাড়ি গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা । ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।
ছেলের মৃ্ত্যুতে মা হাসিরানি রথ বলেন, "আমি চাই দোষীদের শাস্তি হোক । আমি তো একজন মা, চাই না তাদের ফাঁসি হোক । যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাই । বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলেই ওরা এটা করেছে । আমাদের রাজ্য সভাপতি এবং নেতারা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা বারবার বলছেন । কিন্তু শাসকদলের যারা নানা উস্কানিমূলক মন্তব্য করছিল, যারা বলছিল, 4 তারিখের পর দিল্লির বাবারা আমাদের বাঁচাতে পারবে না ৷ আজ তারা সেটাই করে দেখিয়েছে । আমার ছেলে যদি দুর্ঘটনায় মারা যেত, তাহলে এত দুঃখ হত না । দুষ্কৃতকারীরা যেভাবে আমার ছেলেকে নৃশংস খুন করেছে তা খুব কষ্টকর ৷ শুভেন্দুবাবু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর পর থেকেই আমার পরিবার এমন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে ।"
শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর বিধানসভার কুলুপ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঈশ্বরপুরের বাসিন্দা । তিনি এয়ারফোর্সে চাকরি করতেন । অবসরের পর শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক ছিলেন । তাঁর মৃত্যুতে গোটা গ্রাম থমথমে ৷ বিকেলের দিকে চন্দ্রনাথের মৃতদেহ তার বাসভবনে আসার কথা রয়েছে । বিজেপি সূত্রে খবর, ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই চন্দ্রনাথের শেষকৃত্য নিয়ে তাঁর পরিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ।
বিজেপির এক নেতা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, "এই মুহূর্তে পরিবারের ইচ্ছাই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । মৃতের পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পরেই শেষকৃত্য সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
গতকাল, আপ্ত সহায়কের মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান শুভেন্দু অধিকারী । সঙ্গে ছিল বিজেপি নেতৃত্বরা । এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় এলাকায় রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ শুরু করেন বিজেপি-কর্মী সমর্থকরা । পুলিশের এক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে, তা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল এবং মৃতের বাসভবনের আশেপাশে পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷