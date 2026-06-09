হস্টেলে নাবালিকা ছাত্রী খুন: স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিযুক্ত দুই ছাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পরিবারের

হস্টেলে নাবালিকা ছাত্রী খুন: স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিযুক্ত দুই ছাত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পরিবারের
মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়৷ এদিন নিহত ছাত্রীর দেহ পরিবারকে দেওয়া হয়৷
Published : June 9, 2026 at 8:40 PM IST
কৃষ্ণনগর (নদিয়া), 9 জুন: বেসরকারি স্কুলের হস্টেলে ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও দুই ছাত্রীর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হল৷ মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহত ছাত্রীর মা৷ তিনি ও তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী অনিমেষ সাহা দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন৷ এদিকে এদিন নিহত ছাত্রীর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়৷ সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই ছাত্রীর মা৷
গত শনিবার কৃষ্ণনগরের একটি বেসরকারি স্কুলের হস্টেল থেকে সাত বছরের নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। ওই নাবালিকা বাথরুমে মৃত অবস্থায় পড়েছিল। তার নাম সঞ্জনা মণ্ডল। তার বাড়ি কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার রুদ্রদহ সনাতনতলা পূর্বপাড়া এলাকায়।
ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়ে ওই স্কুলের হস্টেলে হাজির হয় কোতয়ালি থানার পুলিশ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়৷ তদন্তে উঠে আসে যে বালতিতে জলে ডুবিয়ে খুন করা হয় ওই সঞ্জনাকে৷ স্কুলের দুই নবম শ্রেণীর ছাত্রী, যারা ওই হস্টেলেই থাকত, তারা জড়িত বলে জানা যায়৷ পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে৷ আপাতত তাদের একটি হোমে রাখা হয়েছে৷
সঞ্জনার মা রমজানে খাতুন৷ তিনি পরিযায়ী শ্রমিক৷ মেয়ের মর্মান্তিক পরিণতির খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসেছেন কৃষ্ণনগরে৷ এদিন তাঁর এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের হাতে সঞ্জনার দেহ তুলে দেওয়া হয়৷ সাদা কাপড়ে মোড়া মেয়ের দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন রমজানে খাতুন৷ পরে তিনি তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী অনিমেষ সাহাকে সঙ্গে করে নিয়ে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন৷ ওই দুই ছাত্রী এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷
রমজানে খাতুন বলেন, ‘‘আমি আজ কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ ওই দুই ছাত্রী এবং হস্টেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে করলাম। আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে। আর যারা এই খুন করেছে, তাদের ফাঁসি চাই।’’
সঞ্জনার দেহ উদ্ধারের পর হস্টেলে প্রথম আসেন অনিমেষ সাহা৷ তিনি এদিন বলেন, ‘‘প্রশাসনের তদন্তে আমরা জানতে পারি আমার মেয়েকে খুন করেছে ওই বিদ্যালয়েরই ছাত্রীরা। আমি ওই বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ এবং ওই ছাত্রীদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি। আমি চাই যেভাবে আমার মেয়েকে নৃশংস ভাবে মেরেছে, যাতে দোষীদের ফাঁসি হয়।’’
এদিকে পুলিশ খুনের কারণ অনুসন্ধান করছে৷ এই বিষয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, ‘‘তদন্ত চলছে। ফরেনসিক টিমের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে এসেছেন, সেই নমুনা সংগ্রহের কাজ চলছে। পাশাপাশি ময়নাতদন্তে রিপোর্টও হাতে আসবে। আমরা আরও পরিষ্কার হয়ে যাব কীভাবে ওই নাবালিকাকে খুন করা হয়েছে।’’ এই ঘটনায় যে দুই নাবালিকাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানান, হস্টেল থেকে মুক্তি পেতেই তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে৷
স্বাভাবিকভাবেই তাই এই ঘটনা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে৷ কেন ওই দুই ছাত্রী হস্টেল জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল? হস্টেলে কি তারা কোনও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল? সেই কারণেই কি এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তারা? নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে প্রেমঘটিত কোনও কিছু? স্কুল কর্তৃপক্ষ বা হস্টেল কর্তৃপক্ষ কি এই বিষয়ে কিছুই জানত না?
তদন্তকারীরাও এখন এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হস্টেলের অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা হবে৷ স্কুল কর্তৃপক্ষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে৷ ওই দুই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলবেন তদন্তকারীরা৷ এদিকে এই ঘটনা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷