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বসিরহাটে দুঃসাহসিক খুন ! গভীর রাতে ঘরে ঢুকে প্রৌঢ়াকে হত্যা

ঘরের ভিতরে রক্তের দাগ এবং কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার ঘটনায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। মৃতার পরিবারের তরফে পুরনো জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের কথাও বলা হয়েছে ।

hasnanabad
এলাকায় চাঞ্চল্য (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 3:46 PM IST

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বসিরহাট, 21 অগস্ট: গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক প্রৌঢ়াকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ । বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ থানার স্মরণিয়া এলাকায় । মৃতার নাম খাদিজা বিবি (54)। সকালে বাড়ির বাথরুমের কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয় । ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক । কারা কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট এলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী একটি মামলায় জেলে বন্দি । দুই ছেলেও কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকেন । ছোট নাতিকে নিয়ে বাড়িতে থাকতেন খাদিজা । প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতেও নাতিকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি । অভিযোগ, গভীর রাতে বাড়ির ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা । তার পর ধারালো অস্ত্র নিয়ে খাদিজার উপর হামলা চালানো হয় । হামলার পর তাঁকে বাথরুমের কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা ।

বসিরহাটে দুঃসাহসিক খুন ! গভীর রাতে ঘরে ঢুকে প্রৌঢ়াকে হত্যা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বৃহস্পতিবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঠাকুমাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু করে ছোট নাতি । মৃতার জা মমতাজ শেখের দাবি, "সকালে বাচ্চাটা দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'আমার বুবু কোথায় ?' পরে বলে, ঘরে রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে, কাগজপত্র এলোমেলো । কিন্তু বুবুকে দেখতে পাচ্ছে না ।" এরপর বাড়িতে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তাঁরা । বাথরুমের কাছে গিয়ে খাদিজার রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান বলে জানান মমতাজ ।

ঘরের ভিতরে রক্তের দাগ এবং কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার ঘটনায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে । মৃতার পরিবারের তরফে পুরনো জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের কথাও বলা হয়েছে । মমতাজের কথায়, "জমিজমার গণ্ডগোল ছাড়া আর কিছু তো বুঝতে পারছি না ।" তবে সেটিই খুনের কারণ কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয় ।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায় । স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সাজ্জাদ বলেন, "রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বলে শুনেছি । যারা এর সঙ্গে যুক্ত, তাদের কঠোর শাস্তি চাই ।" মৃতার বোন কিরা শেখও ঘটনার কারণ সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন ।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ । রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । বাড়ির ভিতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর । প্রাথমিক ভাবে পুরনো পারিবারিক বিবাদ, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ-সহ একাধিক সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ ও সময় সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য মিলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । একই সঙ্গে বাড়িতে জোর করে ঢোকার কোনও চিহ্ন ছিল কি না, ঘর থেকে কোনও জিনিস বা নথি খোয়া গিয়েছে কি না এবং ঘটনার সঙ্গে পরিচিত কেউ জড়িত কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

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WOMAN KILLED
HOME LATE AT NIGHT
POLICE INVESTIGATE
বসিরহাটে দুঃসাহসিক খুন
MURDER IN BASIRHAT

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