সঞ্জয়ের ভাগনির রহস্যমৃত্যু: ছেলে-বউমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের নিহতের ঠাকুমার

গত 20 অক্টোবর সঞ্জয় রায়ের ভাগনির দেহ উদ্ধার হয়৷ দশদিন পর দায়ের হল খুনের অভিযোগ৷ আলিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 2:24 PM IST

কলকাতা, 30 অক্টোবর: আলিপুরের নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সামনে এল নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য। মাত্র দশ দিন আগে ঘরের আলমারি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল বছর দশেকের ওই বালিকার দেহ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল যে মেয়েটিই নিজেই নিজের জীবন শেষ করেছে৷ কিন্তু এবার খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার ঠাকুমা প্রতিমা সিংহ। উল্লেখ্য, এই নাবালিকা আবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের ভাগনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিমা সিংহ আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করে জানিয়েছেন যে তাঁর ছেলে ভোলা সিংহ ও পুত্রবধূ পূজা সিংহ মিলে খুন করেছে তাঁর নাতনিকে। ঠাকুমার দাবি, নাতনি তাঁকে প্রায়ই লুকিয়ে এসে বলত যে বাবা ও সৎমা মিলে তাকে নানা অজুহাতে মারধর করে। এমনকি, নাতনির তাঁর ঘরে ঢোকাও ছিল নিষিদ্ধ। পড়াশোনার অজুহাতে, কিংবা সামান্য ভুলের কারণেও, তার উপর চলত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

প্রসঙ্গত, ভোলা সিংহের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিলেন ববিতা রায়, যিনি আরজি কর-কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের দিদি। বছর খানেক আগে ববিতার রহস্যমৃত্যুর পরই ভোলা বিয়ে করেন সঞ্জয়ের ছোট বোন পূজাকে। পূজাও তখন কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ফলে, মাসি থেকে হয়ে ওঠেন ওই নাবালিকার সৎমা। অভিযোগ, দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় ছোট্ট মেয়েটির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

প্রসঙ্গত, গত 20 অক্টোবর, কালীপুজোর রাতে আলিপুর থানার বিদ্যাসাগর কলোনি এলাকার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ওই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ। আলমারির হ্যাঙ্গার থেকে আংশিক ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল সে। প্রতিবেশীরা দাবি করেন, বাবা ও সৎমা মিলে নিয়মিতভাবে মেয়েটিকে নিগ্রহ করত। ঘটনার পর উত্তেজিত স্থানীয়রা ভোলা ও পূজাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান এবং মারধরও করেন বলে জানা যায়।

যদিও ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে ইঙ্গিত মেলে যে ওই নাবালিকা নিজেই নিজের জীবন শেষ করেছে৷ কিন্তু নতুন করে খুনের অভিযোগ দায়ের হওয়ায় ফের তদন্ত শুরু করেছে আলিপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পুনর্গঠন ও নতুন প্রমাণ সংগ্রহের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

একটি নিরীহ শিশুর মৃত্যু ঘিরে এই রহস্যে নতুন প্রশ্ন উঠছে, মেয়েটি কি নিজেই চরম পদক্ষেপ করেছিল? নাকি নৃশংস পারিবারিক ষড়যন্ত্রে মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তার? উত্তর খুঁজছে পুলিশ৷ নজর এখন তদন্তের অগ্রগতির দিকে। এই বিষয়ে এখনই কলকাতা পুলিশের কেউ এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি। তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে৷"

