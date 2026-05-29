মদের আসরে বচসা, মেছোভেড়ির পাহারাদারকে পিটিয়ে খুন হাড়োয়ায়

মদের আসরে বচসা, মেছোভেড়ির পাহারাদারকে পিটিয়ে খুন হাড়োয়ায়
বৃহস্পতিবার রাতে মদের আসরে আচমকা কথা কাটাকাটি ৷ বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে ৷ অভিযোগ, তখনই এক সহকর্মী তারকের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে ৷
Published : May 29, 2026 at 10:45 AM IST
হাড়োয়া, 29 মে: রাতভর মদের আসর । সেখানে আচমকাই তুমুল বচসা । আর সেই ঝগড়ার জেরেই সহকর্মী পাহারাদার লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়ায় । ধৃতদের শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে । ঘটনার জেরে শুক্রবার সকালেও গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি ।
হাড়োয়া থানার অন্তর্গত আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 2 নম্বর মেছোভেড়ি এলাকার ঘটনা । মৃতের নাম তারক মণ্ডল (40)। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মদের আসরে বচসার জেরেই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে ৷ তবুও এর পেছনে অন্য কোনও পুরনো শত্রুতা বা পরিকল্পনা ছিল কি না, তদন্তে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মেছোভেড়িতে দীর্ঘদিন ধরে পাহারাদারের কাজ করতেন তারক মণ্ডল ও আরও কয়েকজন । বৃহস্পতিবার রাতে ভেড়ির আলা ঘরে একসঙ্গে বসে মদ্যপান করছিলেন তাঁরা । অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই কোনও একটি বিষয় নিয়ে তীব্র বচসা শুরু হয় । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই এক সহকর্মী লোহার ভারী রড তুলে তারকের মাথায় সজোরে আঘাত করে । রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাড়োয়া থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু হয় । পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় । পাশাপাশি খুনে ব্যবহৃত লোহার রডটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
মৃতের জেঠতুতো ভাই বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, "দাদা বহুদিন ধরে নাইট ডিউটির কাজ করত । রাত 9টা নাগাদ খবর পাই । শুনেছি, একসঙ্গে বসে মদ খাওয়ার সময় ঝামেলা হয় । তারপর কোনও ভারী জিনিস দিয়ে ওদের একজন দাদার মাথায় মেরে দেয় ।"
ঘটনার পর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে । স্থানীয়দের দাবি, সংসারের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি ছিলেন তারক । বাড়িতে স্ত্রী, এক নাবালক ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে । এক মেয়ের বিয়ে হলেও অন্য মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি । ফলে পরিবারটি কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ।
প্রতিবেশী সঞ্জয় সরদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "মদের নেশাতেই সব হয়েছে । সুস্থ মাথায় কেউ এভাবে কাউকে মারতে পারে না । যারা এই কাজ করেছে, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ।"