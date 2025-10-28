ETV Bharat / state

পুর নিয়োগ দুর্নীতি, কলকাতার একাধিক প্রান্তে ইডি'র হানা

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতায় ফের ইডির অভিযান ৷ কোন ঠিকানায় কার বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ?

MUNICIPALITY RECRUITMENT SCAM
পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির অভিযান (ফাইল ছবি, ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 28 অক্টোবর: পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার ভোর থেকে বেলেঘাটা-সহ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।

বেলেঘাটার 75 নম্বর হেমচন্দ্র নস্কর রোডের একটি বাড়িতে এদিন সকাল থেকে শুরু হয় তল্লাশি । কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় 6 জন ইডি আধিকারিকের একটি দল তল্লাশি শুরু করে । ইডি সূত্রে খবর, ওই বাড়িটি দুই ভাই বিশ্বজিৎ চৌধুরী এবং রণজিৎ চৌধুরীর । বিশ্বজিৎ দীর্ঘদিন ধরে কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ৷ অন্যদিকে, রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণ সংস্থার ব্যবসা করেন রণজিৎ চৌধুরী । তবে, পুর-নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে এই দুই ভাইয়ের যোগ কীভাবে, সেই বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ইডির তরফে ৷

পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বহু আগেই অয়ন শীল-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ইডি সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর বেশ কয়েকটি নতুন নাম এই মামলায় উঠে এসেছে ৷ সেই সূত্র ধরে নতুন করে তদন্তের জাল বিস্তার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা । ইডি-র দাবি, পুর-নিয়োগ মামলার আর্থিক লেনদেন ও ঘুষের টাকার গতিপথ অনুসন্ধান করতেই এদিনের অভিযান ।

পুজোর রেশ কাটতে না-কাটতেই গত 10 অক্টোবর কলকাতার 10টি জায়গায় অভিযান চালান তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ তল্লাশি চালানো হয় রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর অফিসেও ৷ ইডি সূত্রে খবর, তদন্তে একাধিক নতুন তথ্য সামনে এসেছে ৷ সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি সংস্থার নামও প্রকাশ্যে এসেছে ৷ এদিন সেই সূত্র ধরেই অভিযান চালানো হয় ৷

চলতি মাসের শুরুতে মন্ত্রী সুজিত বসুর সল্টলেকের অফিসের পাশাপাশি তাঁর ছেলের রেস্তোরাঁতে হানা দিয়েছিল ইডি আধিকারিকরা । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে সেই তল্লাশি অভিযান । সেই সময় ইডির তৎপরতাকে 'রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে ব্যাখ্যা করেন শাসকদলের মন্ত্রী সুজিত বসু । দমকল মন্ত্রীর পাশাপাশি দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের বাড়িতেও সেদিন তল্লাশি চালানো হয় । পুর-নিয়োগ দুর্নীতির নথি ও আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য উদ্ধার করতেই এই অভিযান বলে জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ।

এদিকে, ইডি-র তল্লাশি অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি ৷ শাসক শিবির তৃণমূলের অভিযোগ, দলের নেতা-নেত্রীদের ভয় দেখাতেই এভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে ৷ আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে দলের নেতা-মন্ত্রীদের আতঙ্কিত করতে সুজিত বসুর অফিসে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷

